Štadión bude väčší ako celé mesto. Do Bundesligy postúpil historický unikát

Futbalisti klubu SV Elversberg si prvýkrát v histórii zahrajú nemeckú najvyššiu súťaž. Navyše budú reprezentovať najmenšie mesto v histórii Bundesligy, keďže ich klub sídli v municipalite Spiesen-Elversberg, ktorá má iba 12 800 obyvateľov.
Doteraz najmenším mestom v Bundeslige bol Unterhaching, ktorý sa v najvyššej nemeckej súťaži objavil krátko v úvode nultých rokov tohto storočia a má 22 000 obyvateľov.
Ide však o klub z aglomerácie Mníchova, Elversberg pochádza z najmenej obývanej nemeckej spolkovej krajiny Sársko. Napriek tomu verí, že bude mať silnú podporu fanúšikov.
Jeho štadión aktuálne prechádza rekonštrukciou, ktorá sa má ukončiť v januári 2027, aby mal následne kapacitu 15 000 divákov, čiže vyššiu ako má sídlo klubu celkovo obyvateľov.
Ešte v sezóne 2020-21 pôsobili „bielo-čierni“ vo štvrtej lige, v uplynulom ročníku im už však tesne unikol postup do Bundesligy, keď neuspeli v baráži s Heidenheimom.
Účasť medzi nemeckou elitou si napokon vybojovali priamo, keď obsadili 2. priečku v II. Bundeslige. Rozhodlo sa o tom až v nedeľnom záverečnom 34. kole, v ktorom zdolali Münster 3:0.
Tretí Paderborn tak predstihli iba zásluhou lepšieho skóre o 11 gólov a poslali ho do baráže. V ňom sa Paderborn sretne s Wolfsburgom, za ktorý hrá aj slovenský reprezentant Denis Vavro.
Elversberg bude 59. klubom, ktorý sa stal účastníkom Bundesligy od jej vzniku v roku 1963.
„Sotva sa dá pochopiť, čo sa stalo. Je to ako sen. Nikdy som si nevedel predstaviť, že na tento štadión príde hrať Harry Kane,“ tešil sa podľa AP útočník Elversbergu Luca Schnellbacher.