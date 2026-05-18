Do reprezentácie sa vráti eso: Má svoju hlavu, ktorú si musí niekedy upratať, vraví Weiss

Nový tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss potvrdil návrat Dominika Greifa do národného tímu. Brankár Lyonu sa v reprezentácii objaví po dlhšej prestávke.
„V reprezentácii by mali byť najlepší hráči. Dominik Greif je jeden z troch najlepších brankárov na Slovensku, takže v nominácii bude,“ vyhlásil Weiss v talkshow VAR na TA3.
Zároveň však naznačil, že návrat skúseného brankára si vyžaduje aj správne nastavenie mimo ihriska.
„Dominik má tiež svoju hlavu, ktorú si musí niekedy upratať,“ dodal reprezentačný tréner.
Greif v poslednom období v reprezentácii chýbal po známej kauze z predchádzajúcich zrazov. Naposledy figuroval iba medzi náhradníkmi v širšej nominácii.
K situácii sa v minulosti vyjadril aj bývalý tréner reprezentácie Francesco Calzona.
„Vždy som vravel, že do reprezentácie má každý dvere otvorené. Sú tu však pravidlá, ktoré treba rešpektovať. Ja nemám problém s nikým, s nikým som sa nehádal. Je náročné vytvoriť čistú skupinu ľudí. Hráčov si vyberám nielen podľa hráčskej kvality, ale aj ľudskej. Kto príde do reprezentácie, musí rešpektovať ostatných,“ vysvetlil Calzona.
Weiss zároveň potvrdil aj nomináciu Petra Pokorného zo ŠK Slovan Bratislava, či Michala Faška zo Žiliny.
Nový reprezentačný tréner už skôr avizoval, že chce stavať na kvalite, ale zároveň postupne zapracovať aj ďalších hráčov zo slovenskej ligy.
Slovenská futbalová reprezentácia odohrá najbližší prípravný zápas proti Malte v pondelok 1. júna 2026 o 18:00 hod. v dunajskostredskej MOL Aréne.
Následne v piatok 5. júna o 18:30 hod. privíta v Košiciach národný tím Čiernej Hory.