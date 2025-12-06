VIDEO: Američan z iného vesmíru. Opäť dokázal niečo, čo ešte nikto iný na svete

Takú situáciu nezažil už dávno. Po krátkom programe mužov na finále Grand Prix v krasokorčuľovaní bol dvojnásobný majster sveta Ilia Malinin iba tretí. Na priebežného lídra strácal takmer 15 bodov.
Vo voľnej jazde však predviedol niečo výnimočné. Ako prvý zajazdil program so siedmimi štvoritými skokmi. Stanovil nový svetový rekord vo voľnej jazde a preteky napokon vyhral s náskokom takmer 30 bodov.
Risk v krátkom programe nevyšiel
„Ľudia majú tendenciu zabúdať, že nie sme roboti na ľade. Sme športovci a to, aby sme stále dokázali predviesť svoje maximum, si žiada veľa mentálnej sily, kondície a tréningu,“ vravel 21-ročný americký pretekár v nedávnom rozhovore pre Olympics.com.
On sám pritom prispieva k tomuto imidžu bezchybného stroja. Pravidelne predvádza technicky nesmierne náročné jazdy bez jediného zaváhania.
Malinin bol prvým krasokorčuliarom na svete, ktorý v súťaži skočil štvoritý axel. Neskáče ho však na všetkých pretekoch – v tejto sezóne ho zaradil do svojich jázd až na finále Grand Prix.
VIDEO: Krátky program Iliu Malinina na GPF 2025
V krátkom programe mal naplánovanú kombináciu štvoritého axla s trojitým tulupom. Ak by mu vyšla, bolo by to ďalšie prvenstvo, zatiaľ takúto kombináciu nikto nepredviedol.
Štvoritý axel Američana však nebol dorotovaný, a tak nemohol po ňom skočiť ďalší skok.
„Bol to veľký risk, ktorý nevyšiel. Je to veľmi náročná kombinácia. Potom som chcel len dokončiť jazdu bez ďalších chýb,“ okomentoval svoj výkon Malinin.
Hoci kombináciu napokon zachránil v druhej časti jazdy, keď skočil štvoritý lutz s trojitým tulupom, kvôli nevydarenému štvoritému axli stratil šesť až desať bodov. Získal napokon 94,05 bodu.
Aj preto bol po prvej časti pretekov iba tretí. Na čele bol Juma Kagijama s novým osobným maximom 108,77 bodov a druhý bol jeho krajan Šun Sato so ziskom 98,06 bodov.
Talian Daniel Grassl na štvrtom mieste strácal na Malinina iba päť stotín bodu.
Dva mesiace pred štartom zimných olympijských hier sa zdalo, že súboj o zlato v Miláne sa predsa môže trochu zdramatizovať.
Sedem štvorákov
Malinin však vo voľnej jazde opäť ukázal, že patrí do iného sveta. Keď sa postavil do úvodnej pozície, jeho tvár neprezrádzala žiadne emócie, iba maximálnu sústredenosť.
„Ako keby nikdy necítil žiadny tlak,“ poznamenal komentátor Eurosportu.
VIDEO: Voľná jazda Iliu Malinina na GPF 2025
Tohtoročná voľná jazda Malinina je umeleckým stvárnením jeho životnej cesty.
V úvode jazdy zaznie jeho hlas: „Jediná pravá múdrosť spočíva v tom, že vieš, že nevieš nič. Stratené leží v neznámom. Objím búrku.“
Po týchto slovách nasledujú prvé štyri skokové prvky. V Nagoji to boli konkrétne štvoritý flip, štvoritý axel, štvoritý lutz a štvoritý rittberger.
Počas krokovej pasáže znovu počuť Malininov hlas: „Si niečím, ale nie ničím. Minulosť nie je reťaz, ale niť. Potiahni ju a možno ťa dovedie domov. Začni tam, kam už svetlo nedosiahne, kde ešte nevznikla žiadna cesta.“
V ďalšej časti jazdy prídu ďalšie tri skokové prvky. Tie sú už v druhej polovici štvorminútového programu a tak sa ráta 1,1-násobok ich základnej hodnoty.
Vo finále Grand Prix skočil Malinin kombinácie štvoritého lutza s trojitým flipom, štvoritého tulupa s trojitým tulupom a sekvenciu štvoritého salchowa s trojitým axlom.
Keď svoju jazdu dokončil, v tvári sa mu zračila odhodlanosť a zadosťučinenie. Trvalo ešte niekoľko minút, kým sa dokázal usmiať.
„Bojoval som. Bolo naozaj náročné dostať sa cez jednotlivé prvky, ale moji rodičia mi stále hovoria, aby som zabojoval o každý jeden z nich a vždy sa sústredil len na nasledujúci prvok. Takto som zvládol túto jazdu,“ uviedol Malinin, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou QuadGod – teda boh štvorákov.
Bola to prvá voľná jazda na svete so siedmimi štvoritými skokmi. Malinin získal 238,24 bodu, čo je nový svetový rekord. Svoje doterajšie maximum z nedávnej Kanadskej korčule vylepšil o takmer desať bodov.
Jeho najhodnotnejším prvkom bola kombinácia lutza s flipom, ktorá mu vyniesla 23,63 bodu. Sekvencia salchow-axel bola len o niečo menej hodnotná, za tú dostal 22,38 bodu.
Svoj tretí titul na finále Grand Prix vyhral Američan napokon s obrovským náskokom takmer 30 bodov. Celkovo získal 332,29 bodov. Druhý skončil Juma Kagijama, ktorý mal 302,41 bodu a tretie miesto obsadil Šun Sato so ziskom 292,08 bodu.
Trénuje aj pätoritý skok
Hľadať cesty tam, kde ešte žiadna nevznikla – to je pre Malininovu kariéru charakteristické.
„Stále si myslím, že som zatiaľ na 85-90% svojej kapacity. Plných 120 percent by som chcel dosiahnuť na olympiáde v Miláne a Cortine,“ uviedol zázračný Američan.
Na tréningoch v Nagoji skúšal aj pätoritý salchow. Aj keď mu pokusy nevyšli, určite nebola náhoda, že sa to rozhodol ukázať pred celým svetom.
Skok s piatimi rotáciami v krasokorčuľovaní bol ešte donedávna niečo nepredstaviteľné.
Zvládnutý štvoritý axel však už naznačoval, že Malinin sa oň môže pokúšať. Axel je totiž jediný skok, ktorý sa skáče z nájazdu vpred, štvoritý axel tak v skutočnosti znamená štyri a pol rotácie.
„Cítil som sa na tréningu veľmi dobre, tak som skúsil pätoritý salchow. Hoci to nevyšlo, viem, že už som veľmi blízko,“ zdôraznil.
Malinin vyhral už pätnástu súťaž v rade. Naposledy ho niekto zdolal v novembri 2023 na Grand Prix Francúzska.
Pred zimnými olympijskými hrami ho ešte v januári čakajú majstrovstvá Spojených štátov a vo februári pod piatimi kruhmi môže znovu ohúriť celý svet.