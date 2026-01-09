Program, výsledky, tabuľky, skupiny - hokej na ZOH Miláno 2026

Hokejový turnaj na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026 sa hrá od 10. do 22. februára. Na podujatí nechýbajú ani slovenskí hokejisti.
Tí na turnaj postúpili z domácej kvalifikácie, v ktorej zdolali Rakúsko (2:1), Maďarsko (7:3) a Kazachstan (3:1).
V Taliansku sú Slováci účastníkmi skupiny B a postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko.
Zápasy sa hrajú na dvoch štadiónoch v Miláne - Santa Giulia Ice Hockey Arena, kde Slováci odohrajú dva duely, a Milano Rho Ice Hockey Arena, kde odohrajú iba jeden.
Skupinu A tvoria reprezentácie Kanady, Česka, Švajčiarska a Francúzska, v C-skupine sú mužstvá USA, Nemecka, Lotyšska a Dánska.
Skupinové zápasy sa hrajú v termíne od stredy 11. februára do nedele 15. februára.
Vyraďovacie duely v play-off sú na programe od 17. februára, turnaj vyvrcholí finálovým duelom o päť dní neskôr.
Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky hokejového turnaja na ZOH v Miláne 2026.
Program a výsledky základných skupín na ZOH Miláno 2026 (hokej)
Skupina A
Štvrtok, 12. február:
12.10 h Švajčiarsko - Francúzsko
16.40 h Česko - Kanada
Piatok, 13. február:
16.40 h Francúzsko - Česko
21.10 h Kanada - Švajčiarsko
Nedeľa, 15. február:
12.10 h Švajčiarsko - Česko
16.40 h Kanada - Francúzsko
Hokejová skupina A na ZOH 2026
Skupina B
Streda, 11. február:
16.40 h Slovensko - Fínsko
21.10 h Švédsko - Taliansko
Piatok, 13. február:
12.10 h Fínsko - Švédsko
12.10 h Slovensko - Taliansko
Sobota, 14. február:
12.10 h Slovensko - Švédsko
16.40 h Fínsko - Taliansko
Hokejová skupina B na ZOH 2026
Skupina C
Štvrtok, 12. február:
21.10 h Nemecko - Dánsko
21.10 h Lotyšsko - USA
Sobota, 14. február:
12.10 h Nemecko - Lotyšsko
21.10 h USA - Dánsko
Nedeľa, 15. február:
19.10 h Dánsko - Lotyšsko
21.10 h USA - Nemecko
Hokejová skupina C na ZOH 2026
Program a výsledky play-off na ZOH Miláno 2026 (hokej)
Play-off o štvrťfinále
Utorok, 17. február:
12.10 h 1. play-off o štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
12.10 h 2. play-off o štvrťfinále /Milano Rho Ice Hockey Arena/
16.40 h 3. play-off o štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
21.10 h 4. play-off o štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
Štvrťfinále
Streda, 18. február:
12.10 h 1. štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
16.40 h 2. štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
18.10 h 3. štvrťfinále /Milano Rho Ice Hockey Arena/
21.10 h 4. štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
Semifinále
Piatok, 20. február:
16.40 h 1. semifinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
21.10 h 2. semifinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
Zápasy o medaily
Sobota, 21. február:
20.40 h Zápas o bronz /Santa Giulia Ice Hockey Arena/
Nedeľa, 22. február:
14.10 h Finále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/