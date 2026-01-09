    Program, výsledky, tabuľky, skupiny - hokej na ZOH Miláno 2026

    Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky hokejového turnaja na ZOH v Miláne 2026. Na turnaji hrá aj Slovensko.

    Hokejový turnaj na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo 2026 sa hrá od 10. do 22. februára. Na podujatí nechýbajú ani slovenskí hokejisti.

    Tí na turnaj postúpili z domácej kvalifikácie, v ktorej zdolali Rakúsko (2:1), Maďarsko (7:3) a Kazachstan (3:1).

    V Taliansku sú Slováci účastníkmi skupiny B a postupne vyzvú Fínsko, domáce Taliansko a Švédsko.

    Zápasy sa hrajú na dvoch štadiónoch v Miláne - Santa Giulia Ice Hockey Arena, kde Slováci odohrajú dva duely, a Milano Rho Ice Hockey Arena, kde odohrajú iba jeden.

    Skupinu A tvoria reprezentácie Kanady, Česka, Švajčiarska a Francúzska, v C-skupine sú mužstvá USA, Nemecka, Lotyšska a Dánska.

    Skupinové zápasy sa hrajú v termíne od stredy 11. februára do nedele 15. februára.

    Vyraďovacie duely v play-off sú na programe od 17. februára, turnaj vyvrcholí finálovým duelom o päť dní neskôr.

    Program a výsledky základných skupín na ZOH Miláno 2026 (hokej)

    Skupina A

    Štvrtok, 12. február:

    12.10 h Švajčiarsko - Francúzsko

    16.40 h Česko - Kanada

    Piatok, 13. február:

    16.40 h Francúzsko - Česko

    21.10 h Kanada - Švajčiarsko

    Nedeľa, 15. február:

    12.10 h Švajčiarsko - Česko

    16.40 h Kanada - Francúzsko

    Hokejová skupina A na ZOH 2026

    Skupina B

    Streda, 11. február:

    16.40 h Slovensko - Fínsko

    21.10 h Švédsko - Taliansko

    Piatok, 13. február:

    12.10 h Fínsko - Švédsko

    12.10 h Slovensko - Taliansko

    Sobota, 14. február:

    12.10 h Slovensko - Švédsko

    16.40 h Fínsko - Taliansko

    Hokejová skupina B na ZOH 2026

    Skupina C

    Štvrtok, 12. február:

    21.10 h Nemecko - Dánsko

    21.10 h Lotyšsko - USA

    Sobota, 14. február:

    12.10 h Nemecko - Lotyšsko

    21.10 h USA - Dánsko

    Nedeľa, 15. február:

    19.10 h Dánsko - Lotyšsko

    21.10 h USA - Nemecko

    Hokejová skupina C na ZOH 2026

    Program a výsledky play-off na ZOH Miláno 2026 (hokej)

    Play-off o štvrťfinále

    Utorok, 17. február:

    12.10 h 1. play-off o štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    12.10 h 2. play-off o štvrťfinále /Milano Rho Ice Hockey Arena/

    16.40 h 3. play-off o štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    21.10 h 4. play-off o štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    Štvrťfinále

    Streda, 18. február:

    12.10 h 1. štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    16.40 h 2. štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    18.10 h 3. štvrťfinále /Milano Rho Ice Hockey Arena/

    21.10 h 4. štvrťfinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    Semifinále

    Piatok, 20. február:

    16.40 h 1. semifinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    21.10 h 2. semifinále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    Zápasy o medaily

    Sobota, 21. február:

    20.40 h Zápas o bronz /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

    Nedeľa, 22. február:

    14.10 h Finále /Santa Giulia Ice Hockey Arena/

