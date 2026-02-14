ONLINE: Nemecko - Lotyšsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Sportnet|14. feb 2026 o 09:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Nemecko - Lotyšsko.

    Nemecko a Lotyšsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Nemecko - Lotyšsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina C)

    Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
    14.02.2026 o 12:10
    2. kolo
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z Olympijského zápasu skupiny C medzi Nemeckom a Lotyšskom.

    Nemci začali turnaj úspešne keď zdolali Dánsko 3:1 a v tabuľke im tak patrí druhé miesto o skóre za USA.

    Lotyšsko svoj úvodný zápas prehralo a to práve s USA 1:5. V tabuľke je tak momentálne posledné.

    Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri na Európskom pohári národov. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili hokejisti Nemecka.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    0
    5:1
    3
    2
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    1:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

