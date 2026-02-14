ONLINE: Nemecko - Lotyšsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

Nemecko a Lotyšsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Lotyšsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina C)
Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
14.02.2026 o 12:10
2. kolo
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z Olympijského zápasu skupiny C medzi Nemeckom a Lotyšskom.
Nemci začali turnaj úspešne keď zdolali Dánsko 3:1 a v tabuľke im tak patrí druhé miesto o skóre za USA.
Lotyšsko svoj úvodný zápas prehralo a to práve s USA 1:5. V tabuľke je tak momentálne posledné.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri na Európskom pohári národov. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili hokejisti Nemecka.
Nemci začali turnaj úspešne keď zdolali Dánsko 3:1 a v tabuľke im tak patrí druhé miesto o skóre za USA.
Lotyšsko svoj úvodný zápas prehralo a to práve s USA 1:5. V tabuľke je tak momentálne posledné.
Tieto tímy sa naposledy stretli v novembri na Európskom pohári národov. Vtedy sa z víťazstva 4:1 tešili hokejisti Nemecka.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Tabuľka: Skupina C
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Slovensko - Švédsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara