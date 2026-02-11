ONLINE: Švédsko - Taliansko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina B)

Švédsko a Taliansko dnes hrajú zápas v rámci skupiny B hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
ONLINE PRENOS: Švédsko - Taliansko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina B)
Olympijské Hry - muži Skupina B 2025/2026
11.02.2026 o 21:10
1. kolo
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Taliansko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10. Domáce Taliansko vyzve v dnešnom zápase favorita zo Švédska.
Švédsko
Švédi sú v dnešnom zápase jednoznačným favoritom. Aj pri viacerých zraneniach vytvorili mimoriadne kvalitné mužstvo, ktoré pomýšľa na najvyššie priečky. Posledný vzájomný zápas odohrali ešte v roku 2019 na MS na Slovensku. Švédi zvíťazili vysoko 8:0.
Nominácia Śvédska na OH.
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markström (New Jersey Devils), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Philip Broberg (St. Louis Blues), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Alexander Wennberg (San Jose Sharks), Mika Zibanejad (New York Rangers).
Taliansko
Od domácich hokejistov sa na turnaji toho veľa nečaká. Majú však na lavičke obrovskú legendu svetového hokeja. Jukka Jalonen dokázal vyhrať Majstrovstvá sveta a aj Olympíjske hry s Fínskom. Uvidíme či dokážu urobiť aj malý zázrak s Talianskom. Podarí sa domácim hokejistom dnes zaskočiť svojho favorizovaného súpera? Nechajme sa prekvapiť.
Nominácia Talianska na OH.
Brankári: Damian Clara (Brynäs IF/Švéd.), Davide Fadani (Kloten/Švaj.), Gianluca Vallini (HC Bolzano)
Obrancovia: Dylan Di Perna (HC Bolzano), Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria), Daniel Glira (HC Val Pusteria), Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Phil Pietroniro (Rytíři Kladno/ČR), Jason Seed (HC Bolzano), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Nem.), Luca Zanatta (HC Val Pusteria)
Útočníci: Matthew Bradley (HC Bolzano), Tommaso De Luca (Ambri Piotta/Švaj.), Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano), Luca Frigo (HC Bolzano), Mikael Frycklund (HC Val Pusteria), Dustin Gazley (HC Bolzano), Diego Kostner (Ambri Piotta/Švaj.), Daniel Mantenuto (HC Bolzano), Giovanni Morini (Lugano/Švaj.), Alexander Petan (Olimpija Ľubľana/Slovin.), Tommy Purdeller (HC Val Pusteria), Nick Saracino (HC Val Pusteria), Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zürich/Švaj.), Marco Zanetti (HC Lugano/Švaj.)
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
