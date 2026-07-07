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    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez (Autor: TASR/AP)
    ČTK|7. júl 2026 o 08:32
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    Národný tím viedol od januára 2023.

    Tréner Roberto Martínez po vyradení v osemfinále na majstrovstvách sveta potvrdil, že po troch a pol rokoch končí na lavičke futbalistov Portugalska. Jeho zverenci v pondelok v Dallase podľahli Španielsku 0:1.

    Martínez trénoval Portugalsko od januára roku 2023 a zmluvu mal do konca šampionátu. Španielsky rodák s predstihom oznámil, že vo funkcii skončí.

    "Áno, toto bol môj posledný zápas pri národnom mužstve. Som hrdý. Odkoučoval som 45 zápasov a v Portugalsku som sa cítil vítaný a milovaný. Túto spomienku si ponesiem v sebe navždy," povedal novinárom Martínez, ktorý o týždeň oslávi 53. narodeniny.

    "Bola to radosť, zdroj hrdosti a zodpovednosti. Teraz je to ťažké, ale je to koniec cyklu a kontext to absolútne dáva zmysel," komentoval odchod Martínez.

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    Dodal, že je fér, aby si vlani zvolený šéf portugalského zväzu Pedro Proenca mohol vybrať svojho trénera. Portugalsko bude najbližšie MS 2030 hostiť spolu so Španielskom a Marokom a má automaticky zabezpečenú účasť.

    Martínez v rokoch 2016-22 viedol Belgicko, predtým na klubovej scéne trénoval Everton, Swansea a Wigan. S Portugalskom postúpil do štvrťfinále európskeho šampionátu v roku 2024 a vlani s ním vyhral Ligu národov.

    Pôsobenie na portugalskej lavičke zakončil porážkou 0:1 so "svojím" Španielskom, o ktorom rozhodol gólom v prvej minúte nastavenia Mikel Merino.

    "Nezlyhali sme. Prehrali sme s tímom, ktorý je jedným z favoritov. Preukázali sme neskutočné individuálne schopnosti. O víťazstve či prehrách vo veľkých zápasoch rozhodujú detaily. Zlyháte, keď sa nesnažíte vyhrať, a my sa snažili do poslednej minúty, " uviedol Martínez.

    Do poslednej minúty sa snažil aj kapitán Cristiano Ronaldo, ktorý po zápase potvrdil, že šieste majstrovstvá sveta boli jeho posledné.

    Podľa Martíneza mal 41-ročný svetový rekordér v počte štartov a brankárov za reprezentáciu dosť síl na to, aby odohral celý zápas a prípadne strelil potrebný gól.

    "Nie je veľa Cristianov Ronaldov. Navždy si budem ceniť to, ako sa na tomto šampionáte snažil. Jeho snom bolo vyhrať ho.

    Bol neskutočným príkladom kapitána, ako futbalista aj ako človek. Jeho vplyv na kabínu a mužstvo bolo niečo, čo si my všetci tréneri a hráči so sebou ponesieme navždy," dodal odchádzajúci Martínez.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    AUT
    0
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    USA
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    EGY
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    SUI
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    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez
    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť
    dnes 08:321
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Martinez
    Roberto Martinez
    Portugalsko čaká nový začiatok. Tréner Martínez sa po MS rozhodol skončiť
    dnes 08:321
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