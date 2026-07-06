Španielsko zvládlo šláger gólom v nadstavenom čase. Sen Ronalda o titule sa rozplynul

MS vo futbale 2026 - osemfinále
Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)
Góly: 90.+1 Merino
Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Silva, Veiga - Torres
Diváci: 70.649
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, N. Mendes (56. Semedo) – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Felix (71. Leao) – Ronaldo
Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (85. Ruiz), Rodri – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75.Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias)
Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále MS po tom, čo v pondelňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili v Arlingtone nad Portugalskom 1:0.
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Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú 10. júla v Inglewoode (21.00 SELČ) s víťazom súboja USA - Belgicko.
Tento duel bol posledný na MS a pravdepodobne aj v reprezentácii pre šesťnásobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda.
VIDEO: Emócie Ronalda po poslednom zápase na MS
Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom.
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Priebeh zápasu Portugalsko - Španielsko
I. polčas:
V úvodných minútach sa k strelám dostali Oyarzabal a Cancelo, ale chýbala im presnosť. Prvý polčas bol dlho o pozorných defenzívach, ktoré držali hru mimo nebezpečných pozícií.
Po polhodine hry mohli ísť do vedenia Španieli, keď portugalský brankár Costa vyrazil loptu k Olmovi, ale ten v sľubnej šanci netrafil bránu.
Na opačnej strane Simon podržal svoj tím po hlavičke Felixa i strele Ronalda. V 41. minúte chýbali Portugalcom centimetre po tom, čo Porro tečoval strelu do hornej žrde.
II. polčas:
Aj druhý polčas prinášal najmä dôraz na obranu a vyčkávanie na chybu súpera. Tímy si dokázali postrážiť centre do šestnástky a aj pokusy súpera o kombinácie.
Španieli boli v druhom polčase ofenzívne aktívnejší než súper a napokon nedopustili predĺženie.
VIDEO: Víťazný gól Španielska
V nadstavenom čase rýchlo rozohrali štandardnú situáciu po faule, Torres poslal prihrávku za obranu, ktorú si našiel striedajúci Merino a po šiestich minútach na ihrisku prekonal Costu - 0:1.
Hlasy po zápase
Roberto Martinez, tréner Portugalska: „Portugalský ľud môže byť hrdý na tento tím a na týchto hráčov. Je to naozaj škoda, trafili sme aj brvno. Myslím si, že sme si zaslúžili posunúť zápas do predĺženia, dobre sme bránili. Hrali sme proti jednému z favoritov na víťazstvo na MS. Možno nám len chýbalo trochu šťastia. Šťastie dnes nebolo na našej strane, ale bol to veľmi vyrovnaný zápas.“
Luis De La Fuente, tréner Španielska: „Dôležití hráči sú tí, ktorí prichádzajú z lavičky. Merinovi som povedal, že by sme mali hrať ako vždy. Jeho úloha je podpora stredu poľa a útočníkov. Pre jeho nasadenie sme sa rozhodli, aby sme dali tímu rytmus a energiu, ktorú potrebuje. Príspevok hráčov z lavičky bol majstrovský a svedčí to o tom, že máme tím s 26 hráčmi na veľmi vysokej úrovni.“
Rodri, stredopoliar Španielska: „Vedeli sme, že Portugalsko bude hlboko brániť. Oba tímy boli vyrovnané a veľmi sa sústredili na udržanie lopty. Myslím, že sme odohrali dobrý zápas. Nakoniec sme využili svoju šancu a rozhodli zápas, ale ešte nemôžeme zaspať na vavrínoch. Sme nadšení z víťazstva.“