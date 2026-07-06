    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    06.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    0 - 1
    0:0
    Španielsko
    Španielsko
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    Ronaldo sa lúčil s plačom, bol odrezaný ako nik. Portugalsko hnevá verdikt trénera

    Cristiano Ronaldo (7) plakal.
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    Cristiano Ronaldo (7) plakal. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|7. júl 2026 o 00:06
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    Prečo padlo Portugalsko?

    Po záverečnom hvizde štadión skandoval jeho meno, televízne kamery ho neustále vyhľadávali a hráči Španielska na čele s Lamineom Yamalom mu vzdali hold srdečnými objatiami a uznaním za výnimočnú kariéru.

    Štyridsaťjedenročný Cristiano Ronaldo odchádzal z ihriska sklamaný. Najskôr emócie držal pod kontrolou, no postupne sa mu tisli slzy do očí. Nakoniec plakal. Bol to jeho posledný zápas na majstrovstvách sveta.

    Futbalisti Španielska vo štvrťfinále majstrovstiev sveta zdolali Portugalsko 1:0. O postupe rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino, ktorému výborne asistoval ďalší náhradník Ferrán Torres.

    VIDEO: Víťazný gól Španielska

    Pre Ronalda sa tým skončila nielen púť Portugalska na šampionáte, ale aj jeho výnimočná cesta na najväčšom futbalovom javisku.

    Portugalsko prehralo striedaniami

    Na svetových šampionátoch nastrieľal celkovo 11 gólov, z toho tri na tomto turnaji, no opäť odchádza sklamaný.

    „V druhom polčase Portugalsko prehralo zápas striedaniami, zatiaľ čo Španielsko ich práve nimi rozhodlo vo svoj prospech,“ napísal portugalský denník A Bola.

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    Víťazný gól pripravili dvaja striedajúci hráči – Ferrán Torres prihral Mikelovi Merinovi.

    Portugalsko si po prestávke vytvorilo len minimum šancí a ani zásahy trénera do zostavy nepriniesli zmenu.

    Zámerom bolo doviesť duel do predĺženia, no to sa nepodarilo. Portugalsko tak opúšťa majstrovstvá sveta so sklonenými hlavami a pre Cristiana Ronalda sa tým definitívne končí jeho posledný svetový šampionát.

    „Jeho náhradník Gonçalo Ramos sa vôbec nedostal z lavičky, čo je rozhodnutie, ktoré bude ešte dlho predmetom diskusií. V tejto chvíli sa len ťažko vysvetľuje,“ dodal denník A Bola.

    Rozlúčku oznámil ešte pred zápasom

    Sestra Cristiana Ronalda Kátia Aveiro ešte pred osemfinálovým zápasom s Chorvátskom potvrdila, že majstrovstvá sveta 2026 budú pre portugalskú hviezdu poslednými v kariére.

    Samotný Ronaldo sa tejto téme nevyhol ani na predzápasovej tlačovej konferencii pred štvrťfinálovým duelom so Španielskom, kde definitívne potvrdil, že ide o jeho rozlúčku so svetovým šampionátom.

    Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)

    Góly: 90.+1 Merino

    Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Silva, Veiga - Torres

    Diváci: 70.649

    Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, N. Mendes (56. Semedo) – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Felix (71. Leao) – Ronaldo

    Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (85. Ruiz), Rodri – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75.Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias)

    Šesť svetových šampionátov, rekord zostáva

    Jeho cesta na majstrovstvách sveta sa začala v roku 2006 v Nemecku, keď debutoval proti Angole v Kolíne nad Rýnom pri víťazstve Portugalska 1:0. Práve na tomto šampionáte dosiahol svoje najlepšie umiestnenie, keď doviedol reprezentáciu až do semifinále.

    Následne už ako jedna z najväčších futbalových hviezd sveta viedol Portugalsko aj na MS 2010 v Juhoafrickej republike, MS 2014 v Brazílii, MS 2018 v Rusku, MS 2022 v Katare a napokon aj na šampionáte 2026.

    VIDEO: Emócie Ronalda po poslednom zápase na MS

    S majstrovstvami sveta sa lúči ako jeden z mála futbalistov v histórii, ktorí nastúpili na šiestich svetových šampionátoch – spolu s Lionelom Messim a Guillermom Ochoom.

    Zároveň zostáva jediným hráčom, ktorému sa podarilo streliť aspoň jeden gól na každom zo svojich šiestich vystúpení na majstrovstvách sveta

    Súboj Ronalda s Yamalom nepriniesol šou

    Mal to byť veľký súboj dvoch hviezd rozdielnych generácií – Cristiana Ronalda a Lamineho Yamala.

    „Cristiano Ronaldo? O ňom nebolo takmer vôbec počuť,“ opisoval jeho výkon španielsky denník AS.

    Ronaldo si pripísal dvanásť prihrávok, z ktorých dve boli nepresné. Vyslal tri strelecké pokusy, ani jeden však vážnejšie neohrozil španielsku bránku.

    „Jeho prednosti prirodzene slabnú, zatiaľ čo dôsledky jeho neotrasiteľného postavenia v národnom tíme narastajú. Portugalsko sa tak bude musieť posunúť ďalej – vyrovnať sa so svojimi démonmi, so svojou oddanosťou legendám a možno aj s chybami, ktoré z tejto oddanosti pramenili,“ hodnotil denník Expresso.

    Portugalská hviezda sa počas viac než 96 minút dostala k lopte iba 19-krát, čo bolo najmenej zo všetkých hráčov základnej zostavy. Druhý najnižší počet dotykov mal Mikel Oyarzabal, ktorý ich nazbieral 35.

    Počas občerstvovacej prestávky bol Ronaldo jediným hráčom Portugalska, ktorý si musel sadnúť na chladiaci box s vodou. „V jeho veku sa tomu nemožno čudovať," rypol si denník Daily Mail.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Španielsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Španiel Pau Cubarsí (22) odkopáva loptu počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom v Arlingtone v Texase neďaleko Dallasu.
    Španiel Mikel Oyarzabal (21) (v strede) a Portugalčan Renato Veiga (13) bojujú o loptu počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom.
    Portugalčan Rúben Dias (3) odoberá loptu Španielovi Marcovi Cucurellovi (24) pred bránou počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
    Portugalčan Nuno Mendes (25) sa snaží dostať k lopte pred Španielom Pauom Cubarsím (22) počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom.
    100 fotografií
    Portugalčan Rúben Dias (3) odoberá loptu Španielovi Marcovi Cucurellovi (24) pred bránou počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom.Španiel Mikel Oyarzabal (21, vpravo hore) strieľa vedľa portugalskej brány napriek snahe brankára Dioga Costu (1) zasiahnuť počas zápasu osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale medzi Portugalskom a Španielskom.Spain head coach Luis de la Fuente, center, stands next to the bench during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) shoots by Spain's Aymeric Laporte (14) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after missing a chance to score during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) attempts a shot on goal challenged by Spain's Aymeric Laporte (14) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedri (20) tries control the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain and Portugal play a World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) runs with the ball among Spain's Eric Garcia (4), left, and Pedri (20) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Joao Cancelo (20) and Spain's Lamine Yamal (19) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Marc Cucurella (24) and Alex Baena (15) react during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) reacts after he missed to score during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Rodri (16) dribbles between Portugal's Nuno Mendes, left, and Joao Neves (15) during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) shoots on goal but misses wide right during the World Cup round of 16 soccer match against Portugal in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAmerican YouTuber and online streamer Darren Jason Watkins Jr., known as IShowSpeed, gestures during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) shoots on goal but misses wide right as Portugal's Ruben Dias (3) pursues during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) misses during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) heads the ball over Portugal's Joao Neves (15) during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Rodri (16) passes the ball in front of Portugal's Bruno Fernandes (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Joao Neves (15) and Spain's Lamine Yamal (19) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) is tripped up by Spain's Mikel Oyarzabal during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Marc Cucurella (24) jumps for the ball next to Portugal's Pedro Neto (18) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) shoots at the goal in front of Spain's Marc Cucurella (24), left during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) advances the ball between Spain's Rodri (16) and Pedro Porro (12) during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Nuno Mendes (25) is walked off the pitch after being injured during the World Cup round of 16 soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) advances the ball between Spain's Mikel Oyarzabal (21) and Pedro Porro (12) during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Nuno Mendes is tended to after being injured during the World Cup round of 16 soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Nuno Mendes (25) walks off the pitch due to an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) and Portugal's Cristiano Ronaldo (7) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) and Portugal's Bruno Fernandes (8) jump for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) jumps over Portugal's Joao Felix (11) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) is tripped up by Spain's Mikel Oyarzabal during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Nuno Mendes (25) walks off the pitch due to an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpanish actor Javier Bardem, top, attends the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) and Spain's Dani Olmo (10) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain goalkeeper Unai Simon (23) saves the ball from Portugal's Renato Veiga (13) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) and Spain's Dani Olmo (10) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) is fouled by Spain's Dani Olmo (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro (12) falls by Portugal's Rafael Leao (17) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) holds Portugal's Nuno Mendes (25) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Pedro Neto (18) and Spain's Alex Baena (15) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Nuno Mendes (25) and Spain's Pedro Porro (12) run for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts during the World Cup round of 16 soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Marc Cucurella, left, and Portugal's Pedro Neto battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain head coach Luis de la Fuente touches the pitch as he returns for the second half during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) and Portugal's Nuno Mendes (25) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) challenges for the ball with Spain's Dani Olmo (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) and Portugal's Joao Felix (11) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's players leave the pitch at halftime during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) challenges for the ball with Spain's Dani Olmo (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) keeps the ball in play as Portugal's Joao Cancelo (20) pursues during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Aymeric Laporte (14) jumps for a header next to Portugal's Vitinha (23)during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts as Spain goalkeeper Unai Simon (23) saves the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro (12) and Portugal's Joao Felix (11) challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Unai SimĂłn, left, grabs the ball past Portugal's Cristiano Ronaldo during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Alex Baena (15) battles for the ball against Portugal's Pedro Neto (18) during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Francisco Conceicao (26) and Spain's Mikel Oyarzabal (21) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) tries a reverse kick on Spain goalkeeper Unai Simon (23) during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain goalkeeper Unai Simon, left, catches the ball past Portugal's Cristiano Ronaldo (7) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain goalkeeper Unai Simon (23) catches a ball beside Portugal's Cristiano Ronaldo (7) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal, right, collides with Portugal's NĂ©lson Semedo during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Anthony Taylor, of England, shows a yellow card to Spain's Ferran Torres (7) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Marc Cucurella (24) celebrates beside Portugal's Joao Neves (15) after winning the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro (12) and Portugal's Cristiano Ronaldo (7) react after Spain defeated Portugal in the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo walks the field after they lost a World Cup round of 16 soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates at the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) hugs with Spain's Lamine Yamal (19) after the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo, left, walks the field as Spain's Pedro Porro, center, and Pau CubarsĂ­ celebrate during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Marc Cucurella (24) celebrates after winning the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo walks the field after they lost a World Cup round of 16 soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro (12) and Portugal's Cristiano Ronaldo (7) react after Spain defeated Portugal in the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo, left, walks the field as Spain's Pedro Porro, center, and Pau CubarsĂ­ celebrate during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro (12) and Lamine Yamal (19) react after the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Rodri (16) celebrates after Spain's Mikel Merino (6) scored their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring his side's opening goal with Fabian Ruiz (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain celebrates their first goal during the World Cup round of 16 soccer match against Portugal in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts after the end of the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) scores the opening goal in front of Portugal goalkeeper Diogo Costa (1) tries to stop him during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Bernardo Silva (10) and Portugal's Cristiano Ronaldo (7) stand at the center after Spain scored during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) celebrates after Spain's Mikel Merino (6) scored their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino celebrates after scoring their first goal against Portugal during the World Cup round of 16 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) in action to score during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Bernardo Silva (10) and Portugal's Cristiano Ronaldo (7) stand at the center after Spain scored during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pedro Porro, top, congrats Spain's Mikel Merino, right, after scored during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain and Portugal players look back as a header by Portugal's Bernardo Silva (10) goes over the bar during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their first goal during the World Cup round of 16 soccer match between Portugal and Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Ani Lamine Yamal neodohral svoj najlepší zápas.

    „Bol roztržitý, chladný, nepresný pri prihrávkach – skrátka nepôsobil ako Lamine, na akého sme zvyknutí,“ napísal denník AS.

    Jeho osobný strážca Nuno Mendes ho takmer do ničoho nepustil.

    Futbal je však nevyspytateľný a niekedy dokáže priebeh zápasu zmeniť jediným okamihom.

    V 50. minúte sa Lamine Yamal konečne odpútal od Nuna Mendesa a podnikol rýchly prienik. Portugalský obranca ho síce ešte dobiehal, no pri návrate do súboja sa zranil. Výraz jeho tváre hovoril za všetko, rovnako ako reakcia trénera Roberta Martíneza.

    Dias: Chýbal nám jediný gól

    Stopér Portugalska Rúben Dias po vyradení so Španielskom neskrýval sklamanie, no zároveň zdôraznil, že jeho tím odohral jeden z najvyrovnanejších zápasov proti iberskému rivalovi za posledné roky.

    „Chýbal nám jediný gól, aby sme strhli postup na našu stranu. Španielsko to dokázalo v kľúčovej chvíli a my sme tentoraz nemali šťastie,“ skonštatoval.

    Portugalský obranca zároveň pripomenul, že mužstvo sa počas turnaja postupne zlepšovalo a napriek prehre odchádza s pocitom, že malo na viac.

    „Vieme, akú kvalitu máme, ale musíme ju dokazovať na ihrisku. Prehrali sme s jedným z favoritov na titul, no hlavy neskladáme. Pred nami je ešte veľa výziev,“ uzavrel.

    Martínez: Zaslúžili sme si predĺženie

    Tréner Portugalska Roberto Martínez napriek vyradeniu vyjadril hrdosť na výkon svojich zverencov a zdôraznil, že si zaslúžili doviesť zápas aspoň do predĺženia.

    „Môžeme byť na hráčov veľmi hrdí. Hrali srdcom. Myslím si, že to bol náš najlepší výkon na tomto svetovom šampionáte.

    Lopta trafila brvno a nevošla do brány – práve to bol rozdiel vo veľmi vyrovnanom zápase. Hráči si zaslúžili predĺženie. Futbal však býva aj taký a musíme to prijať,“ povedal pre LiveMode.

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    Na otázku, čo Portugalsku chýbalo k postupu, odpovedal:

    „Bránili sme veľmi dobre a bez lopty sme boli dostatočne agresívni. Hrali sme proti jednému z favoritov turnaja a dokázali sme sa mu vyrovnať.

    Chýbal nám len kúsok šťastia vo finálnej fáze, aby sme lepšie využili svoje príležitosti. Celkovo to bol zápas, ktorý sa mohol prikloniť na ktorúkoľvek stranu. Bol veľmi vyrovnaný, podobne ako finále Ligy národov. Zaslúžili sme si hrať predĺženie," dodal Španiel v službách Portugalska.

    Martínez potvrdil, že končí vo funkcii reprezentačného trénera.

    „Je isté, že to bol môj posledný zápas na lavičke Portugalska. Chcem poďakovať portugalskému národu. Odnášam si spomienky, ktoré mi zostanú na celý život. Hráči odviedli neuveriteľnú prácu. Majú obrovský talent a zároveň ukázali odhodlanie vytvoriť skutočný tím. Odohrali sme 45 zápasov, dosiahli sme najlepšie štatistiky v histórii reprezentácie z pohľadu počtu strelených gólov aj získaných bodov. Budem si pamätať triumf v Lige národov aj viaceré rekordy."

    Stále nedostali gól

    Španielska defenzíva potvrdila svoju výnimočnú formu. Pred pondelkovým zápasom dovolila súperom iba tri strely na bránku a ani po piatom stretnutí na turnaji ešte neinkasovala. Zároveň natiahla sériu čistých kont na šiesty zápas majstrovstiev sveta za sebou.

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    AUT
    0
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    USA
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    BIH
    0
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    0
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    MAR
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    POR
    0
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    MS vo futbale 2026: Program na dnes (pondelok, 6. júl).
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