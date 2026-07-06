Ronaldo sa lúčil s plačom, bol odrezaný ako nik. Portugalsko hnevá verdikt trénera

Po záverečnom hvizde štadión skandoval jeho meno, televízne kamery ho neustále vyhľadávali a hráči Španielska na čele s Lamineom Yamalom mu vzdali hold srdečnými objatiami a uznaním za výnimočnú kariéru.
Štyridsaťjedenročný Cristiano Ronaldo odchádzal z ihriska sklamaný. Najskôr emócie držal pod kontrolou, no postupne sa mu tisli slzy do očí. Nakoniec plakal. Bol to jeho posledný zápas na majstrovstvách sveta.
Futbalisti Španielska vo štvrťfinále majstrovstiev sveta zdolali Portugalsko 1:0. O postupe rozhodol v prvej minúte nadstaveného času striedajúci Mikel Merino, ktorému výborne asistoval ďalší náhradník Ferrán Torres.
VIDEO: Víťazný gól Španielska
Pre Ronalda sa tým skončila nielen púť Portugalska na šampionáte, ale aj jeho výnimočná cesta na najväčšom futbalovom javisku.
Portugalsko prehralo striedaniami
Na svetových šampionátoch nastrieľal celkovo 11 gólov, z toho tri na tomto turnaji, no opäť odchádza sklamaný.
„V druhom polčase Portugalsko prehralo zápas striedaniami, zatiaľ čo Španielsko ich práve nimi rozhodlo vo svoj prospech,“ napísal portugalský denník A Bola.
Víťazný gól pripravili dvaja striedajúci hráči – Ferrán Torres prihral Mikelovi Merinovi.
Portugalsko si po prestávke vytvorilo len minimum šancí a ani zásahy trénera do zostavy nepriniesli zmenu.
Zámerom bolo doviesť duel do predĺženia, no to sa nepodarilo. Portugalsko tak opúšťa majstrovstvá sveta so sklonenými hlavami a pre Cristiana Ronalda sa tým definitívne končí jeho posledný svetový šampionát.
„Jeho náhradník Gonçalo Ramos sa vôbec nedostal z lavičky, čo je rozhodnutie, ktoré bude ešte dlho predmetom diskusií. V tejto chvíli sa len ťažko vysvetľuje,“ dodal denník A Bola.
Rozlúčku oznámil ešte pred zápasom
Sestra Cristiana Ronalda Kátia Aveiro ešte pred osemfinálovým zápasom s Chorvátskom potvrdila, že majstrovstvá sveta 2026 budú pre portugalskú hviezdu poslednými v kariére.
Samotný Ronaldo sa tejto téme nevyhol ani na predzápasovej tlačovej konferencii pred štvrťfinálovým duelom so Španielskom, kde definitívne potvrdil, že ide o jeho rozlúčku so svetovým šampionátom.
Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)
Góly: 90.+1 Merino
Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Silva, Veiga - Torres
Diváci: 70.649
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, N. Mendes (56. Semedo) – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Felix (71. Leao) – Ronaldo
Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (85. Ruiz), Rodri – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75.Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias)
Šesť svetových šampionátov, rekord zostáva
Jeho cesta na majstrovstvách sveta sa začala v roku 2006 v Nemecku, keď debutoval proti Angole v Kolíne nad Rýnom pri víťazstve Portugalska 1:0. Práve na tomto šampionáte dosiahol svoje najlepšie umiestnenie, keď doviedol reprezentáciu až do semifinále.
Následne už ako jedna z najväčších futbalových hviezd sveta viedol Portugalsko aj na MS 2010 v Juhoafrickej republike, MS 2014 v Brazílii, MS 2018 v Rusku, MS 2022 v Katare a napokon aj na šampionáte 2026.
VIDEO: Emócie Ronalda po poslednom zápase na MS
S majstrovstvami sveta sa lúči ako jeden z mála futbalistov v histórii, ktorí nastúpili na šiestich svetových šampionátoch – spolu s Lionelom Messim a Guillermom Ochoom.
Zároveň zostáva jediným hráčom, ktorému sa podarilo streliť aspoň jeden gól na každom zo svojich šiestich vystúpení na majstrovstvách sveta
Súboj Ronalda s Yamalom nepriniesol šou
Mal to byť veľký súboj dvoch hviezd rozdielnych generácií – Cristiana Ronalda a Lamineho Yamala.
„Cristiano Ronaldo? O ňom nebolo takmer vôbec počuť,“ opisoval jeho výkon španielsky denník AS.
Ronaldo si pripísal dvanásť prihrávok, z ktorých dve boli nepresné. Vyslal tri strelecké pokusy, ani jeden však vážnejšie neohrozil španielsku bránku.
„Jeho prednosti prirodzene slabnú, zatiaľ čo dôsledky jeho neotrasiteľného postavenia v národnom tíme narastajú. Portugalsko sa tak bude musieť posunúť ďalej – vyrovnať sa so svojimi démonmi, so svojou oddanosťou legendám a možno aj s chybami, ktoré z tejto oddanosti pramenili,“ hodnotil denník Expresso.
Portugalská hviezda sa počas viac než 96 minút dostala k lopte iba 19-krát, čo bolo najmenej zo všetkých hráčov základnej zostavy. Druhý najnižší počet dotykov mal Mikel Oyarzabal, ktorý ich nazbieral 35.
Počas občerstvovacej prestávky bol Ronaldo jediným hráčom Portugalska, ktorý si musel sadnúť na chladiaci box s vodou. „V jeho veku sa tomu nemožno čudovať," rypol si denník Daily Mail.
Ani Lamine Yamal neodohral svoj najlepší zápas.
„Bol roztržitý, chladný, nepresný pri prihrávkach – skrátka nepôsobil ako Lamine, na akého sme zvyknutí,“ napísal denník AS.
Jeho osobný strážca Nuno Mendes ho takmer do ničoho nepustil.
Futbal je však nevyspytateľný a niekedy dokáže priebeh zápasu zmeniť jediným okamihom.
V 50. minúte sa Lamine Yamal konečne odpútal od Nuna Mendesa a podnikol rýchly prienik. Portugalský obranca ho síce ešte dobiehal, no pri návrate do súboja sa zranil. Výraz jeho tváre hovoril za všetko, rovnako ako reakcia trénera Roberta Martíneza.
Dias: Chýbal nám jediný gól
Stopér Portugalska Rúben Dias po vyradení so Španielskom neskrýval sklamanie, no zároveň zdôraznil, že jeho tím odohral jeden z najvyrovnanejších zápasov proti iberskému rivalovi za posledné roky.
„Chýbal nám jediný gól, aby sme strhli postup na našu stranu. Španielsko to dokázalo v kľúčovej chvíli a my sme tentoraz nemali šťastie,“ skonštatoval.
Portugalský obranca zároveň pripomenul, že mužstvo sa počas turnaja postupne zlepšovalo a napriek prehre odchádza s pocitom, že malo na viac.
„Vieme, akú kvalitu máme, ale musíme ju dokazovať na ihrisku. Prehrali sme s jedným z favoritov na titul, no hlavy neskladáme. Pred nami je ešte veľa výziev,“ uzavrel.
Martínez: Zaslúžili sme si predĺženie
Tréner Portugalska Roberto Martínez napriek vyradeniu vyjadril hrdosť na výkon svojich zverencov a zdôraznil, že si zaslúžili doviesť zápas aspoň do predĺženia.
„Môžeme byť na hráčov veľmi hrdí. Hrali srdcom. Myslím si, že to bol náš najlepší výkon na tomto svetovom šampionáte.
Lopta trafila brvno a nevošla do brány – práve to bol rozdiel vo veľmi vyrovnanom zápase. Hráči si zaslúžili predĺženie. Futbal však býva aj taký a musíme to prijať,“ povedal pre LiveMode.
Na otázku, čo Portugalsku chýbalo k postupu, odpovedal:
„Bránili sme veľmi dobre a bez lopty sme boli dostatočne agresívni. Hrali sme proti jednému z favoritov turnaja a dokázali sme sa mu vyrovnať.
Chýbal nám len kúsok šťastia vo finálnej fáze, aby sme lepšie využili svoje príležitosti. Celkovo to bol zápas, ktorý sa mohol prikloniť na ktorúkoľvek stranu. Bol veľmi vyrovnaný, podobne ako finále Ligy národov. Zaslúžili sme si hrať predĺženie," dodal Španiel v službách Portugalska.
Martínez potvrdil, že končí vo funkcii reprezentačného trénera.
„Je isté, že to bol môj posledný zápas na lavičke Portugalska. Chcem poďakovať portugalskému národu. Odnášam si spomienky, ktoré mi zostanú na celý život. Hráči odviedli neuveriteľnú prácu. Majú obrovský talent a zároveň ukázali odhodlanie vytvoriť skutočný tím. Odohrali sme 45 zápasov, dosiahli sme najlepšie štatistiky v histórii reprezentácie z pohľadu počtu strelených gólov aj získaných bodov. Budem si pamätať triumf v Lige národov aj viaceré rekordy."
Stále nedostali gól
Španielska defenzíva potvrdila svoju výnimočnú formu. Pred pondelkovým zápasom dovolila súperom iba tri strely na bránku a ani po piatom stretnutí na turnaji ešte neinkasovala. Zároveň natiahla sériu čistých kont na šiesty zápas majstrovstiev sveta za sebou.