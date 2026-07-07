Španielska pevnosť je naďalej nedobytná. Brankár Simon vylepšil vlastný rekord

Španielsky brankár Unai Simon posunul vlastný rekord bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade už na na 609 minút.
V pondelňajšom osemfinále s Portugalskom, ktoré úradujúci európski šampióni vyhrali 1:0, zostal opäť nepriestrelný a na súčasnom turnaji ešte nelovil loptu zo siete.
Jeho séria začala už na minulom šampionáte v Katare, kde ho naposledy prekonal na záver skupinovej fázy Japonec Ao Tanaka pri víťazstve európskeho tímu 2:1.
Dvadsaťdeväťročný Simon prekonal 36 rokov starý rekord v nepriestrelnosti už po úvodnom vyraďovacom kole. Rekord dovtedy držal Talian Walter Zenga, ktorý na domácich majstrovstvách sveta v roku 1990 vydržal bez inkasovaného gólu rovnako päť zápasov a celkovo 517 minút.
"Unai sám povedal, že tento rekord je výsledkom práce celého tímu a má pravdu. Som na neho pyšný. Beriem ho ako člena rodiny," povedal na tlačovej konferencii španielsky tréner Luis de la Fuente.
Simon zároveň proti Rakúšanom prekonal v počte minút bez inkasovaného gólu na MS španielsky rekord Ikera Casillasa zo šampionátov 2010 a 2014.
Brankár Bilbaa načal sériu už pred štyrmi rokmi v Katare, Španielom napokon hneď v osemfinále nestačilo jeho čisté konto a po bezgólovej remíze vypadli s Marokom po penaltovom rozstrele.
Taktiež prvý zápas na aktuálnom šampionáte s Kapverdami sa skončil nečakane bez gólov, potom už ale Španieli začali víťaznú jazdu.
Postupne zdolali Saudskú Arábiu 4:0, Uruguaj 1:0, Rakúsko 3:0 a zatiaľ naposledy Portugalsko 1:0. Ich ďalším súperom bude v piatok Belgicko.
Na turnaji zatiaľ Simon nemal príliš práce, dokopy čelil len šiestim strelám na bránku. Príliš ho nezamestnali ani Portugalci na čele s hviezdnym Cristianom Ronaldom, ktorí na neho priamo vystrelili len dvakrát.
Výsledky Španielska na MS vo futbale 2026
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 16
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále