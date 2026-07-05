Ronaldo s Portugalskom chce uspieť v šlágri na MS. Yamal: Nebojíme sa žiadneho súpera

Osemfinále futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade prinesie v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone šláger medzi Portugalskom a Španielskom.
Môže ísť o posledné vystúpenie Cristiana Ronalda na svetovom šampionáte. Miernym favoritom sú úradujúci majstri Európy, ktorí ešte na turnaji neinkasovali.
Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1.
V šestnásťfinálovom šlágri zdolali 2:1 Chorvátsko, pričom z pokutového kopu sa presadil Ronaldo, s tromi presnými zásahmi najlepší strelec Portugalska na turnaji.
Čaká nás fantastický zápas
Tréner Roberto Martinez napriek tomu čelí kritike, že 41-ročného kapitána stavia za každých okolností. Sústredí sa však len na tímový výkon a nadchádzajúci osemfinálový súboj.
„Máme veľký rešpekt ku kvalite Španielska. Je to však európsky tím a veľmi dobre ho poznáme. Rovnako aj oni poznajú nás, takže si myslím, že nás čaká fantastický zápas.
Stretnú sa dve mužstvá, ktoré chcú mať loptu pod kontrolou, čo najrýchlejšie útočiť a vytvárať si gólové príležitosti,“ citovala Martineza agentúra AFP.
Úradujúci európski šampióni ešte na prebiehajúcom šampionáte ani raz neinkasovali. V H-skupine obsadili prvé miesto, hoci v úvodnom vystúpení prekvapivo remizovali 0:0 s Kapverdami. Následne zdolali Saudskú Arábiu 4:0 a Uruguaj 1:0.
Brankár Unai Simon si pri víťazstve 3:0 nad Rakúskom v 16-finále udržal štvrté čisté konto za sebou a vytvoril nový rekord majstrovstiev sveta.
Neinkasoval už 519 minút, pričom jeho séria sa začala ešte počas predošlého šampionátu v Katare.
Na prebiehajúcich MS musel pritom brankár Athletica Bilbao riešiť iba štyri strely na bránu. „La Roja“ sa spolieha aj na 4-gólového Mikela Oyarzabala, ktorý sa na víťazstve nad Rakúskom podieľal dvoma presnými zásahmi.
Veríme, že sme ešte nedosiahli svoj strop
„Odohrali sme nádherný zápas. Som spokojný, pretože sme sa vo všetkých smeroch priblížili k dokonalosti. Vo všetkých oblastiach sa ešte môžeme zlepšiť.
To je náš prístup – veríme, že sme ešte nedosiahli svoj strop,“ povedal tréner Španielska Luis de la Fuente po šestnásťfinále.
„Chceme postupovať ďalej a triumfovať. Nebojíme sa žiadneho súpera. Sme Španielsko. Majstrovstvá sveta sa začínajú až teraz,“ doplnila 18-ročný hviezda Barcelony Lamine Yamal.
Pôjde o tretí vzájomný duel dvoch krajín z Pyrenejského polostrova na MS. Španieli v roku 2010 zdolali „Selecao“ 1:0 a v roku 2018 si mužstvá rozdelili body po remíze 3:3, na ktorej sa Ronaldo podieľal pamätným hetrikom.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Portugalsko - Španielsko
Rozhodujú: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Ang.)
Predpokladané zostavy:
Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Neves - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Víťaz sa v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode stretne s postupujúcim z dvojice USA - Belgicko.