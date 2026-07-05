    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    06.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Dallas
    21:00
    Španielsko
    Španielsko
    PrehľadPreview

    Ronaldo s Portugalskom chce uspieť v šlágri na MS. Yamal: Nebojíme sa žiadneho súpera

    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|5. júl 2026 o 13:40
    ShareTweet0

    Môže ísť o posledné vystúpenie Cristiana Ronalda na MS.

    Osemfinále futbalových MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade prinesie v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone šláger medzi Portugalskom a Španielskom.

    Môže ísť o posledné vystúpenie Cristiana Ronalda na svetovom šampionáte. Miernym favoritom sú úradujúci majstri Európy, ktorí ešte na turnaji neinkasovali.

    Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1.

    V šestnásťfinálovom šlágri zdolali 2:1 Chorvátsko, pričom z pokutového kopu sa presadil Ronaldo, s tromi presnými zásahmi najlepší strelec Portugalska na turnaji.

    Čaká nás fantastický zápas

    Tréner Roberto Martinez napriek tomu čelí kritike, že 41-ročného kapitána stavia za každých okolností. Sústredí sa však len na tímový výkon a nadchádzajúci osemfinálový súboj.

    „Máme veľký rešpekt ku kvalite Španielska. Je to však európsky tím a veľmi dobre ho poznáme. Rovnako aj oni poznajú nás, takže si myslím, že nás čaká fantastický zápas.

    Stretnú sa dve mužstvá, ktoré chcú mať loptu pod kontrolou, čo najrýchlejšie útočiť a vytvárať si gólové príležitosti,“ citovala Martineza agentúra AFP.

    Úradujúci európski šampióni ešte na prebiehajúcom šampionáte ani raz neinkasovali. V H-skupine obsadili prvé miesto, hoci v úvodnom vystúpení prekvapivo remizovali 0:0 s Kapverdami. Následne zdolali Saudskú Arábiu 4:0 a Uruguaj 1:0.

    Brankár Unai Simon si pri víťazstve 3:0 nad Rakúskom v 16-finále udržal štvrté čisté konto za sebou a vytvoril nový rekord majstrovstiev sveta.

    Neinkasoval už 519 minút, pričom jeho séria sa začala ešte počas predošlého šampionátu v Katare.

    Na prebiehajúcich MS musel pritom brankár Athletica Bilbao riešiť iba štyri strely na bránu. „La Roja“ sa spolieha aj na 4-gólového Mikela Oyarzabala, ktorý sa na víťazstve nad Rakúskom podieľal dvoma presnými zásahmi.

    Veríme, že sme ešte nedosiahli svoj strop

    „Odohrali sme nádherný zápas. Som spokojný, pretože sme sa vo všetkých smeroch priblížili k dokonalosti. Vo všetkých oblastiach sa ešte môžeme zlepšiť.

    To je náš prístup – veríme, že sme ešte nedosiahli svoj strop,“ povedal tréner Španielska Luis de la Fuente po šestnásťfinále.

    „Chceme postupovať ďalej a triumfovať. Nebojíme sa žiadneho súpera. Sme Španielsko. Majstrovstvá sveta sa začínajú až teraz,“ doplnila 18-ročný hviezda Barcelony Lamine Yamal.

    Pôjde o tretí vzájomný duel dvoch krajín z Pyrenejského polostrova na MS. Španieli v roku 2010 zdolali „Selecao“ 1:0 a v roku 2018 si mužstvá rozdelili body po remíze 3:3, na ktorej sa Ronaldo podieľal pamätným hetrikom.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Portugalsko - Španielsko

    Rozhodujú: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Ang.)

    Predpokladané zostavy:

    Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Neves - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo

    Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

    Víťaz sa v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ v Inglewoode stretne s postupujúcim z dvojice USA - Belgicko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Ronaldo s Portugalskom chce uspieť v šlágri na MS. Yamal: Nebojíme sa žiadneho súpera
    dnes 13:40
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo sa raduje z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Portugalsko - Chorvátsko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Ronaldo s Portugalskom chce uspieť v šlágri na MS. Yamal: Nebojíme sa žiadneho súpera
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Ronaldo s Portugalskom chce uspieť v šlágri na MS. Yamal: Nebojíme sa žiadneho súpera