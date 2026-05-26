    Česko na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    1:0, 1:1, 0:2
    Česko neudržalo sľubné vedenie. Po otočke Kanady narazí vo štvrťfinále na náročného súpera

    David Tomášek a Connor Brown počas zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026.
    David Tomášek a Connor Brown počas zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 22:40
    Kanada dnes zdolala Česko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Česko - Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

    Góly: 7. Alscher (Sedlák, Flek), 29. Kubalík (Melovský) – 35. Celebrini (Crosby, Cozens), 48. Celebrini (Crosby, Wotherspoon), 50. Tavares (Wotherspoon, Bouchard)

    Rozhodcovia: Bjork, Holm – Jonsson, Nyqvist (všetci Švéd.)

    Vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 7500

    Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Voženílek, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Blümel – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek

    Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer

    Hokejisti Kanady si vybojovali postup do štvrťfinále na MS vo Švajčiarsku z prvého miesta V utorkovom zápase v B-skupine zdolali Česko 3:2.

    Dvoma gólmi sa blysol útočník Macklin Celebrini.

    Oba tímy mali pred týmto zápasom istý postup do štvrťfinále. Česko pôjde do vyraďovačky z tretieho miesta, z druhého prekvapivo Nóri.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti sa po druhý raz za sebou nedostali ďalej zo skupiny a obsadili konečné 9. miesto.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    7
    6
    1
    0
    0
    33:13
    20
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    7
    4
    0
    1
    2
    19:17
    13
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    7
    4
    0
    0
    3
    27:16
    12
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    7
    3
    1
    0
    3
    21:19
    11
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Prvá tretina sa niesla v miernej prevahe českého tímu. Tú zverenci Radima Rulíka aj raz zužitkovali, keď sa v 7. minúte presadil obranca Marek Alscher.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Český hokejista David Tomášek (vľavo) a hráč Kanady Connor Brown bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Českí hokejisti Marek Alscher (vpravo) a Jiří Ticháček sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Czech Republic's Jakub Flek, left, and Canada's Evan Bouchard in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    II. tretina:

    V tej druhej sa hral vyrovnaný hokej, oba tímy dali po jednom góle. Česko viedlo zásluhou Dominika Kubalíka už 2:0, ale následne znížil Macklin Celebrini.

    III. tretina:

    V tretej tretine už strieľali góly len zámorskí hráči. Najskôr vyrovnal opäť Celebrini a po ňom rozhodol John Tavares.

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 - 1
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    2 - 3
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 2
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

