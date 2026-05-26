Česko neudržalo sľubné vedenie. Po otočke Kanady narazí vo štvrťfinále na náročného súpera

MS v hokeji 2026 - skupina B
Česko - Kanada 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Góly: 7. Alscher (Sedlák, Flek), 29. Kubalík (Melovský) – 35. Celebrini (Crosby, Cozens), 48. Celebrini (Crosby, Wotherspoon), 50. Tavares (Wotherspoon, Bouchard)
Rozhodcovia: Bjork, Holm – Jonsson, Nyqvist (všetci Švéd.)
Vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 7500
Česko: Pavlát – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Voženílek, Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, Blümel – Kaut, Melovský, Kubalík – Chmelař, Černoch, Beránek
Kanada: Greaves – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer
Hokejisti Kanady si vybojovali postup do štvrťfinále na MS vo Švajčiarsku z prvého miesta V utorkovom zápase v B-skupine zdolali Česko 3:2.
Dvoma gólmi sa blysol útočník Macklin Celebrini.
Oba tímy mali pred týmto zápasom istý postup do štvrťfinále. Česko pôjde do vyraďovačky z tretieho miesta, z druhého prekvapivo Nóri.
Slovenskí hokejisti sa po druhý raz za sebou nedostali ďalej zo skupiny a obsadili konečné 9. miesto.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Prvá tretina sa niesla v miernej prevahe českého tímu. Tú zverenci Radima Rulíka aj raz zužitkovali, keď sa v 7. minúte presadil obranca Marek Alscher.
II. tretina:
V tej druhej sa hral vyrovnaný hokej, oba tímy dali po jednom góle. Česko viedlo zásluhou Dominika Kubalíka už 2:0, ale následne znížil Macklin Celebrini.
III. tretina:
V tretej tretine už strieľali góly len zámorskí hráči. Najskôr vyrovnal opäť Celebrini a po ňom rozhodol John Tavares.
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
