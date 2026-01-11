Plakali s ním aj diváci. Pretekár, ktorý stratil oboch rodičov, pôjde na olympiádu

Vo svete krasokorčuľovania nebol nikto, kto by mu to neprial. Od detstva sníval o olympijskej účasti, o to viac, že jeho rodičia sa zúčastnili na dvoch olympiádach.
Po jazdách na majstrovstvách Spojených štátov držal v ruke rodinnú fotografiu, bozkával ju a plakal.
Rodičia Maxima Naumova sa nedožili momentu, keď ich syn si vybojoval vytúženú olympijskú miestenku.
Rozhodlo 9 stotín bodu
Americký pretekár zažil pred rokom nepredstaviteľnú tragédiu, keď v zrážke lietadla s vojenskou helikoptérou stratil oboch rodičov.
V katastrofe zomrelo veľa členov krasokorčuliarskej komunity, ktorí sa vracali z majstrovstiev Spojených štátov.
Maxim cestoval iným letom než jeho rodiča a zároveň tréneri Vadim Naumov a Jevgenija Šiškovová, bývalí majstri sveta v športových dvojiciach.
24-ročný krasokorčuliar sa rozhodol pokračovať v kariére a jeho jednoznačným cieľom bola olympijská miestenka.
VIDEO: Voľná jazda Maxima Naumova na majstrovstvách USA
Obrovský krok k tomu spravil už v krátkom programe domáceho šampionátu, po ktorom bol štvrtý.
Vo voľnej jazde si svoju pozíciu ešte vylepšil a po prvý raz v kariére získal bronzovú medailu na majstrovstvách Spojených štátov. V predchádzajúcich troch rokoch bol zhodne štvrtý.
Tentoraz Naumov predbehol štvrtého Jacoba Sancheza iba o deväť stotín bodu.
Vo voľnej jazde skočil štvoritý salchow, dva trojité axle a päť ďalších trojitých skokov.
Jeden z favoritov na medailu, dvojnásobný olympionik Jason Brown, ktorý bol po krátkom programe tretí, voľnú jazdu úplne pokazil a klesol až na ôsme miesto.
„Boh štvorákov“ Ilia Malinin si zvyká na nové korčule a vo voľnej jazde skočil iba tri štvorité skoky, ale aj to mu bohato stačilo na štvrtý titul v rade.
Striebornú medailu získal Andrew Torgashev, ktorý bol po krátkom programe piaty.
Verí, že sa pozerala zhora
Americký krasokorčuliarsky zväz pri nominácii na olympiádu berie do úvahy aj iné faktory, nie iba domáci šampionát.
V kategórii mužov však napokon rozhodol nominovať presne tú trojicu, ktorá skončila na prvých troch priečkach na majstrovstvách USA, teda Malinina, Torgasheva a Naumova.
Presne títo traja pretekári reprezentovali Spojené štáty pred šiestimi rokmi na MS juniorov v Tallinne.
Olympijskú nomináciu oficiálne oznámili pred exhibíciou na domácom šampionáte a najväčšie ovácie dostal jednoznačne Maxim Naumov. Mnohí diváci plakali.
„Dokázali sme to. Boh je dobrý. Každý deň, rok za rokom, sme sa rozprávali o olympiáde. Pre našu rodinu to znamená veľmi veľa a túžil som po tom od svojich piatich rokov. Nemám slov na to, aby som vyjadril, čo to pre mňa znamená,“ vravel dojatý Naumov.
„Verím, že moja mamina to zhora pozerala. Keď ešte žila, nikdy sa nedokázala dívať na moje súťažné jazdy. Určite by bola veľmi hrdá, ale zároveň by povedala, že týmto sa nič nekončí a treba ďalej pracovať,“ doplnil krasokorčuliar so slzami v očiach.