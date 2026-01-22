Každý sa teší, len my nie. Viacero ruských hokejistov možno premárnilo poslednú šancu

Olympijský hokejový turnaj bude po 70 rokoch po prvý raz bez Rusov, ktorí v minulosti pod piatimi kruhmi dominovali.
V ére Sovietskeho zväzu sa prvýkrát predstavili na zimnej olympiáde v roku 1956 v talianskej Cortine d'Ampezzo a počínali si suverénne. Vyhrali všetkých sedem zápasov so skóre 40:9.
Z nasledovných ôsmich turnajov odišli vždy s cenným kovom. Vybojovali až šesť zlatých medailí, jedno striebro a jeden bronz.
Po rozpade Sovietskeho zväzu získali hneď v roku 1992 vo francúzskom Albertville zlato ako „Zjednotený tím“ zložený z hráčov z bývalých sovietskych republík.
Na ďalší najcennejší kov čakali až do roku 2018, keď ako „Olympijskí športovci z Ruska“ vyhrali v Pjongčangu turnaj bez hráčov z NHL.
Hráči z NHL sa teraz po dvanástich rokoch vracajú na olympiádu, ale Rusi si na nej nezahrajú.
Viacero špičkových ruských hráčov súčasnosti tak tuší, že šanca zahrať si na olympiáde aspoň raz počas kariéry sa postupne zmenšuje.
Ruská hokejová reprezentácia absentuje na medzinárodnej scéne od jari 2022, keď ju rada IIHF vylúčila pre ruskú vojnovú inváziu na Ukrajinu. Vojna trvá dodnes. Rusi útočia na frontovej línii, aj vo vnútrozemí Ukrajiny, ktoré ostreľujú raketami či z dronov.
Na olympijských hrách môžu štartovať ruskí športovci, ktorí nepodporujú vojnu, predstavia sa pod neutrálnou vlajkou a netýka sa to kolektívov.
Rusko by za iných okolností malo účasť na hokejovom turnaji zabezpečenú automaticky na základe rebríčka IIHF. Namiesto Rusov budú na olympiáde hrať Francúzi, ktorí postúpili ako štvrtý najlepší tím kvalifikácie.
Patrili by medzi ašpirantov na medailu
Najlepší ruskí hokejisti si tak na olympiáde zahrali naposledy v roku 2014 v Soči. Z vtedajšieho ruského výberu, ktorý skončil bez medaily už vo štvrťfinále, ešte pôsobia v NHL 37-roční brankári Sergej Bobrovskij a Semjon Varlamov a útočníci Valerij Ničuškin (30 rokov), Vladimir Tarasenko (34 rokov), Jevgenij Malkin (39 rokov) a Alexander Ovečkin (40 rokov).
Malkin s Ovečkinom si zahrali na troch olympijských turnajoch, ale nezískali žiadnu medailu.
Od Soči 2014 sa uskutočnili hry bez hráčov z NHL, kde pôsobia aj najlepší Rusi.
„Každý sa teší na olympiádu, len my nie,“ komentoval situáciu pre ESPN útočník Kirill Marčenko. „Veľmi radi by sme boli na olympiáde, Rusko by malo skvelý tím.“
V aktuálnej sezóne NHL nastúpilo dovedna 57 Rusov, viacerí z nich sú kľúčoví hráči zámorských klubov. Za zmienku stojí najlepší strelec histórie NHL Alexander Ovečkin, hviezdy súťaže Nikita Kučerov, Kirill Kaprizov, Jevgenij Malkin, Artemij Panarin, či Slafkovského spoluhráč Ivan Demidov.
Ruská brankárska škola má takisto dôležité zastúpenie. Andrej Vasilevskij, Igor Šesťorkin, Iľja Sorokin, či Sergej Bobrovskij patria k najlepším brankárom profiligy.
Ruský výber by v Miláne nepochybne patril medzi ašpirantov na medailu.
„Dúfali sme, že tento rok s hráčmi NHL pôjdeme na olympiádu, ale nie je to tak. Je to ťažké,“ povedal obranca Nikita Zadorov.
„Na druhej strane, rozumiem tomu. Vojna stále trvá a jej dôsledkom sú rôzne sankcie,“ dodal.
Jeden Putina kritizuje, ďalší s ním má profilovú fotku
Zadorov je medzi ruskými hokejistami skôr výnimka. V minulosti sa viackrát názorovo vymedzil proti prezidentovi Putinovi, jeho režimu a samotnej vojne.
V Rusku je známy ako ten, ktorý nesúhlasí s tým, čo sa deje. Uvedomuje si riziko toho, že sa k týmto témam vyjadril. Povedal, že ak by sa vrátil domov, zrejme by ho poslali na Sibír.
„Prepáčte, ale namiesto toho, aby sme vychovávali novú generáciu, posielame jej členov na smrť,“ povedal ešte v roku 2023.
„Pôjdem azda do reštaurácie v parku v Moskve, keď iných ľudí 2000 kilometrov odo mňa zabíjajú bomby? Nemôžem to urobiť. Hanbil by som sa za seba,“ vyhlásil.
Zadorov by si veľmi rád zahral na turnaji najlepších a vníma, že o štyri roky bude mať už 34. Ak by aj Rusi hrali na olympiáde, možno sa do mužstva nedostane pre výkonnosť. Alebo by tam mohol chýbať pre svoje politické presvedčenie.
Celkom iný prípad je Alexander Ovečkin. Okrem svojej výbornej strely je známy aj podporou prezidenta Putina.
Na sociálnej sieti Instagram s ním má stále profilovú fotku. Pre Ovečkina, ktorý sa od svojej poslednej olympiády stal najlepším strelcom histórie NHL a jedným z najlepších Rusov, mohla byť olympiáda 2026 možno posledná, na ktorej sa mohol zúčastniť.
Počas nasledujúcej bude mať už 44 rokov.
Je to politika a šport
„Mali by sme skvelý tím s najlepším strelcom histórie a mali by sme najlepších brankárov v lige,“ hovoril o možnej zostave Ruska obranca Utahu Michail Sergačov, ktorého takisto ako mnohých Rusov mrzí, že si v Taliansku nezahrá.
„Je to smutné, ale nemôžem nad tým premýšľať každý deň. Stále je tam veľa politických vecí, ktoré sa musia vyriešiť,“ dodal Sergačov, ktorý je posledné roky najproduktívnejším ruským bekom. V mužstve by bol zrejme obranca číslo jeden.
Aj keď na turnaji hrať nebude, bývalý spoluhráč Erika Černáka si najlepší hokej nenechá ujsť: „Milujem hokej a tam nastúpia proti sebe tí najlepší. Rusko tam síce nie je, ale stále si chcem pozrieť Crosbyho proti Matthewsovi alebo McDavida proti Hughesovi,“ povedal pre ESPN.
„Je to politika a šport,“ hovoril obranca San Jose Dmitrij Orlov. „Nič na to nemôžem povedať, chápete? Je to tak, ako to je. Nie je to naše rozhodnutie. Máme šťastie, že stále hráme v NHL a to je dôležité. Len dúfame, že na ďalšej olympiáde už budeme môcť hrať.“
Premárnená posledná šanca
Rusi majú v NHL 21 hráčov nad 30 rokov. Brankár Vasilevskij má 31, Sorokin so Šesťorkinom 30. Na zimnej olympiáde nikdy nehrali a o štyri roky už budú v pokročilejšom hokejovom veku.
O to viac to platí o útočníkoch. Hviezdny Artemij Panarin má 34, v roku 2030 bude mať 38. Nikita Kučerov má 32, počas olympiády vo Francúzsku bude mať už 36.
Vek môže účasť pod piatimi kruhmi zmariť aj obrancom Kulikovovi (má 35), Orlovovi (34), ale aj Zadorovovi (30) či Gavrikovovi (30).
Nikto z nich ešte na olympiáde nehral.
Ani olympiáda 2030 nie je pre Rusov istotou. Všetko bude závisieť najmä od politickej situácie. Ak by Rusko nehralo ani vo Francúzsku, definitívne to eliminuje celú generáciu hokejistov a ich šancu bojovať o cenný olympijský kov.
Rusov nepozvala na svoj turnaj ani NHL
V roku 2025 usporiadala NHL v Severnej Amerike 4 Nations Cup s účasťou Kanady, USA, Švédska a Fínska – teda krajín, ktoré vedeli svoje mužstvá vyskladať výlučne z hráčov NHL.
Bola to akási náhrada za Svetový pohár, kde NHL počítala aj s ruským tímom, ale táto predstava narazila na odpor európskych účastníkov.
Zadorov dostal v zámorí otázku, či by si vedel predstaviť účasť ruských hokejistov na turnaji najlepších, keby mohli nastúpiť bez vlajky a hymny. Na základe rozhovorov s ďalšími ruskými hokejistami si myslí, že 99 percent hráčov by súhlasilo.
„Vieme, kto sme. Sme Rusi a vieme, odkiaľ sme prišli. Našu hymnu by sme si mohli zaspievať aj v šatni,“ uviedol pre ESPN Zadorov.
Nie všetci Rusi by však túto verziu akceptovali.
Zmierili sa s ňou v roku 2018. Po ich víťazstve zlata stúpala hore olympijská vlajka a hrala olympijská hymna. Hokejisti s fanúšikmi však začali spievať ruskú hymnu.
Túto dilemu nakoniec nemuseli riešiť na turnaji 4 Nations a nebudú musieť ani na olympiáde. Ruskí hokejisti tam nebudú. Platia daň za politiku Vladimira Putina, je možné, že viacerí z nich si pod piatimi kruhmi nikdy nezahrajú.