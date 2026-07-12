Argentína sa opäť trápila proti súperovi. Prevahu nakoniec využila až v predĺžení a postúpila

MS vo futbale 2026 - štvrťfinále
Argentína - Švajčiarsko 3:1 pp (1:1, 1:0)
Góly: 10. Mac Allister, 112. Alvarez, 120.+1 La. Martinez - 67. Ndoye.
Rozhodovali: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.), ŽK: Almada, La. Martinez, Lopez, ČK: 72. Embolo po 2. ŽK
Argentína: E. Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (106. Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - Paredes (110. Lopez) - de Paul (85. La. Martinez), Fernandez (91. Almada), Mac Allister - Messi, Alvarez
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90.+5 Cömert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Ndoye (86. Amdouni), Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer) - Embolo
Argentínski futbalisti skompletizovali semifinálovú štvoricu majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
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Vo štvrťfinálovom dueli v Kansas City zdolali hráčov Švajčiarska 3:1 po predĺžení, víťazný gól vsietil v 112. minúte Julian Alvarez.
Skóre stretnutia otvoril už v 10. minúte argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkoval po rohovom kope Lionela Messiho.
V 67. minúte sa o vyrovnanie postaral Dan Ndoye z Nottinghamu Forest, ale krátko nato Švajčiarov oslabil Breel Embolo, ktorý nafilmoval pád a videl druhú žltú kartu.
V predĺžení Argentínčania kontrolovali hru a Alvarez sa blysol parádnou strelou do pravého vinkla. Poistku ešte v samotnom závere pridal Lautaro Martinez.
Obhajcovia titulu narazia v súboji o finále na Angličanov, ktorí triumfovali nad Nórskom 2:1 po predĺžení. Zápas v Atlante je na programe v stredu 15. júla o 21.00 SELČ. V druhom semifinále sa stretnú Francúzsko a Španielsko.
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Priebeh zápasu Argentína - Švajčiarsko
I. polčas:
V úvodných minútach boli aktívnejší Švajčiari, Argentínčania však dokázali využiť svoju prvú príležitosť. V 10. minúte kopal druhý roh v krátkom slede Messi, v pokutovom území našiel hlavičku Mac Allistera a ten otvoril skóre – 1:0.
Tempo hry sa následne trochu spomalilo, ale „helvéti“ nepôsobili odovzdane a snažili sa napádať rozohrávku súpera. V 20. minúte vystrelil prvýkrát do priestoru brány Švajčiar Sow, E. Martinez si však s jeho pokusom bez problémov poradil.
Krátko nato sa dostal do nábehu Embolo a hoci v šestnástke zakopol o vybiehajúceho E. Martineza, VAR sa situáciou bližšie nezaoberal. Do konca polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami a ani jeden z tímov si väčšiu šancu nevypracoval.
II. polčas:
Po zmene strán bol nebezpečnejší európsky zástupca. Obrovská šanca Ndoyeho bola ešte po ofsajdovom postavení, ale ďalšie príležitosti nastali od 60. minúty.
E. Martinez najskôr zneškodnil šikovnú hlavičku Embola a onedlho dvakrát zasahoval po pokusoch Ndoyeho a Xhaku. „Helvéti“ napokon zúročili aktivitu v 67. minúte, keď si Ndoye nabehol na prihrávku Rodrigueza a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi – 1:1.
Švajčiari mali momentum na svojej strane, ale potom Embolo nafilmoval pád v súboji s Paredesom a po druhej žltej karte sa musel pobrať z trávnika.
V závere riadneho hracieho času mohol rozhodnúť Mac Allister, jeho hlavička však minula Kobelovu bránu.
Spoza šestnástky to skúsil prvou strelou v zápase Messi, ale tesne minul. Ku koncu nadstaveného času ešte Kobela preveril Li. Martinez a za stavu 1:1 sa šlo do predĺženia.
Predĺženie:
Hneď v jeho úvode obhajcovia titulu zatlačili a k zakončeniu medzi tri žrde sa dostal Almada. Krátko nato prudko vypálil spoza hranice pokutového územia, no rozvlnil len bočnú sieť.
Argentínčania mali v extračase územnú aj streleckú prevahu, no Švajčiari dlho odolávali tlaku. V 112. minúte však predsa vypukla juhoamerická radosť, keď sa parádnou ďalekonosnou strelou blysol Alvarez – 2:1.
Švajčiari sa trochu prebrali, ale ich nádej definitívne pochoval začiatkom nadstaveného času La. Martinez, keď po protiútoku upravil na konečných 3:1.
Hlas po zápase
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Pravdou je, že sme dnes trpeli. Vedeli sme, že je to veľmi fyzicky hrajúci tím a myslím si, že nám narobil veľké problémy. Z niektorých situácií sme sa nedokázali dostať. Dnes pri nás stálo aj šťastie, pretože ich hráč dostal červenú kartu a odvtedy sme sa šli do útoku. Musíme byť realisti, máme sa v čom zlepšovať, ale víťaziť je vždy lepšie.“