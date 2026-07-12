    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    12.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    3 - 1pp
    1:1, 2:0
    Po predĺžení
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
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    Argentína sa opäť trápila proti súperovi. Prevahu nakoniec využila až v predĺžení a postúpila

    Argentínčan Julián Álvarez (9) oslavuje gól počas štvrťfinálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale.
    Fotogaléria (86)
    Argentínčan Julián Álvarez (9) oslavuje gól počas štvrťfinálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. júl 2026 o 05:47
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    Argentína dnes zdolala Švajčiarsko vo štvrťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - štvrťfinále

    Argentína - Švajčiarsko 3:1 pp (1:1, 1:0)

    Góly: 10. Mac Allister, 112. Alvarez, 120.+1 La. Martinez - 67. Ndoye.

    Rozhodovali: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.), ŽK: Almada, La. Martinez, Lopez, ČK: 72. Embolo po 2. ŽK

    Argentína: E. Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (106. Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - Paredes (110. Lopez) - de Paul (85. La. Martinez), Fernandez (91. Almada), Mac Allister - Messi, Alvarez

    Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90.+5 Cömert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Ndoye (86. Amdouni), Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer) - Embolo

    Argentínski futbalisti skompletizovali semifinálovú štvoricu majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.

    Vo štvrťfinálovom dueli v Kansas City zdolali hráčov Švajčiarska 3:1 po predĺžení, víťazný gól vsietil v 112. minúte Julian Alvarez.

    Skóre stretnutia otvoril už v 10. minúte argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkoval po rohovom kope Lionela Messiho.

    V 67. minúte sa o vyrovnanie postaral Dan Ndoye z Nottinghamu Forest, ale krátko nato Švajčiarov oslabil Breel Embolo, ktorý nafilmoval pád a videl druhú žltú kartu.

    V predĺžení Argentínčania kontrolovali hru a Alvarez sa blysol parádnou strelou do pravého vinkla. Poistku ešte v samotnom závere pridal Lautaro Martinez.

    Obhajcovia titulu narazia v súboji o finále na Angličanov, ktorí triumfovali nad Nórskom 2:1 po predĺžení. Zápas v Atlante je na programe v stredu 15. júla o 21.00 SELČ. V druhom semifinále sa stretnú Francúzsko a Španielsko.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Argentína - Švajčiarsko

    I. polčas:

    V úvodných minútach boli aktívnejší Švajčiari, Argentínčania však dokázali využiť svoju prvú príležitosť. V 10. minúte kopal druhý roh v krátkom slede Messi, v pokutovom území našiel hlavičku Mac Allistera a ten otvoril skóre – 1:0.

    Tempo hry sa následne trochu spomalilo, ale „helvéti“ nepôsobili odovzdane a snažili sa napádať rozohrávku súpera. V 20. minúte vystrelil prvýkrát do priestoru brány Švajčiar Sow, E. Martinez si však s jeho pokusom bez problémov poradil.

    Krátko nato sa dostal do nábehu Embolo a hoci v šestnástke zakopol o vybiehajúceho E. Martineza, VAR sa situáciou bližšie nezaoberal. Do konca polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami a ani jeden z tímov si väčšiu šancu nevypracoval.

    II. polčas:

    Po zmene strán bol nebezpečnejší európsky zástupca. Obrovská šanca Ndoyeho bola ešte po ofsajdovom postavení, ale ďalšie príležitosti nastali od 60. minúty.

    E. Martinez najskôr zneškodnil šikovnú hlavičku Embola a onedlho dvakrát zasahoval po pokusoch Ndoyeho a Xhaku. „Helvéti“ napokon zúročili aktivitu v 67. minúte, keď si Ndoye nabehol na prihrávku Rodrigueza a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi – 1:1.

    Švajčiari mali momentum na svojej strane, ale potom Embolo nafilmoval pád v súboji s Paredesom a po druhej žltej karte sa musel pobrať z trávnika.

    V závere riadneho hracieho času mohol rozhodnúť Mac Allister, jeho hlavička však minula Kobelovu bránu.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
    Argentina's Lionel Messi, center, reacts after the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina's Cristian Romero (13) celebrates following the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina players celebrate their victory over Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland head coach Murat Yakin and Switzerland's Ricardo Rodriguez (13) react after the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    86 fotografií
    Argentina's Cristian Romero (13) celebrates following the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) and teammates celebrate their victory over Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. 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(AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Granit Xhaka (10) talks with Argentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) following their World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) celebrates with Lionel Messi (10) after defeating Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. 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(AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) and Jose Manuel Lopez (21) celebrate at the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Thiago Almada (16) and Lionel Messi celebrate after their side's third goal against Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, center, celebrates his team's victory over Switzerland in the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Thiago Almada (16) and Lionel Messi celebrate after their side's third goal against Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel reacts after the second goal of Argentina during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina players celebrate after their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates with teammates after Julian Alvarez scored their side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates with his teammates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) scores their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina goalkeeper Emiliano Martinez (23) makes a save during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) scores their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) fails to blocks a shot by Argentina's Julian Alvarez (9) to score his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates scoring their second goal against Switzerland during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland players react after Argentina's Julian Alvarez (9) scored his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) celebrates scoring their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Otamendi (19) and goalkeeper Emiliano Martinez (23) celebrate after Lautaro Martinez scored their third goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal as Switzerland's Silvan Widmer (3) reacts, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez, left, and Switzerland's Eray Coemert battle for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Julian Alvarez (9) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match against Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Zeki Amdouni (23) reacts after Argentina's seance goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) falls while being fouled against by Switzerland's Zeki Amdouni, left, during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) reacts during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Zeki Amdouni, left, and Argentina's Lisandro Martinez fight for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) and Switzerland's Manuel Akanji (5) battle for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) tackles Switzerland's Manuel Akanji (5) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Rodrigo De Paul (7) dribbles the ball past Switzerland's Remo Freuler, left, during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot at Switzerland's goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot on goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card to Switzerland's Breel Embolo (7), left, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lisandro Martinez (6) attempts a shot at Switzerland's goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) dive stop make a save during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwiss players remonstrate with referee Joao Pinheiro, of Portugal after teammate Breel Embolo (7) was given a red card during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nico Gonzalez (15) heads the ball against Switzerland's Silvan Widmer (3) during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) applauds as he is being substituted during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's players argue referee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a second yellow card to Breel Embolo (7) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) dribbles the ball as Switzerland's Eray Coemert, left, and Fabian Rieder (22) defend during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Rodrigo de Paul, right, controls a ball chased by Switzerland's Fabian Rieder during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card for Switzerland's Breel Embolo (7), left, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland goalkeeper Gregor Kobel catches the ball next to Argentina's Lionel Messi during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ricardo Rodriguez clears a ball next to Argentina's Lionel Messi during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Jeff Roberson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwiss supporters react as they watch a broadcast of the the World Cup quarterfinal soccer match, at the fan zone inside of the Stade de la Tuiliere, in Lausanne, Switzerland Sunday 12 July 2026 (Cyril Zingaro/Keystone via AP)Switzerland's Dan Ndoye (11) celebrates scoring his side's first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Argentina's Julian Alvarez, left, and Switzerland's Nico Elvedi (4) vie for the ball during the World Cup quarterfinal soccer match in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Joao Pinheiro, of Portugal, gives a red card for Switzerland's Breel Embolo (7) during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Ed Zurga) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Spoza šestnástky to skúsil prvou strelou v zápase Messi, ale tesne minul. Ku koncu nadstaveného času ešte Kobela preveril Li. Martinez a za stavu 1:1 sa šlo do predĺženia.

    Predĺženie:

    Hneď v jeho úvode obhajcovia titulu zatlačili a k zakončeniu medzi tri žrde sa dostal Almada. Krátko nato prudko vypálil spoza hranice pokutového územia, no rozvlnil len bočnú sieť.

    Argentínčania mali v extračase územnú aj streleckú prevahu, no Švajčiari dlho odolávali tlaku. V 112. minúte však predsa vypukla juhoamerická radosť, keď sa parádnou ďalekonosnou strelou blysol Alvarez – 2:1.

    Švajčiari sa trochu prebrali, ale ich nádej definitívne pochoval začiatkom nadstaveného času La. Martinez, keď po protiútoku upravil na konečných 3:1.

    Hlas po zápase

    Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Pravdou je, že sme dnes trpeli. Vedeli sme, že je to veľmi fyzicky hrajúci tím a myslím si, že nám narobil veľké problémy. Z niektorých situácií sme sa nedokázali dostať. Dnes pri nás stálo aj šťastie, pretože ich hráč dostal červenú kartu a odvtedy sme sa šli do útoku. Musíme byť realisti, máme sa v čom zlepšovať, ale víťaziť je vždy lepšie.“

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    AUS
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    EGY
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    Alžírsko
    ALG
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    0
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    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
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    USA
    USA
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    Nórsko
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    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
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    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
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    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Jude Bellingham.
    Tréner Anglicka urobil zvláštny rozhovor, ktorý nik nečakal. Hrdina len pretočil oči
    Pavol Spáldnes 06:40
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham.
    Jude Bellingham.
    Tréner Anglicka urobil zvláštny rozhovor, ktorý nik nečakal. Hrdina len pretočil oči
    Pavol Spáldnes 06:40
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    Domov»MS vo futbale 2026»Argentína sa opäť trápila proti súperovi. Prevahu nakoniec využila až v predĺžení a postúpila