Osudnou sa mu stala prehra s Belgickom na MS. Vedenie zväzu odvolalo trénera Senegalu

Futbalovú reprezentáciu Senegalu už nepovedie tréner Pape Bouna Thiaw. Vedenie zväzu 45-ročného kouča po prehre s Belgickom v úvodnom kole vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta odvolalo.
Federácia o tom v nedeľu informovala na svojej webovej stránke. Podľa denníka L'Equipe by mohol Thiawa na lavičke národného tímu nahradiť francúzsky majster sveta Patrick Vieira, ktorý sa narodil v Dakare.
Senegal na šampionáte prehral v skupine s Francúzskom aj Nórskom. Po víťazstve 5:0 nad Irakom postúpil africký tím do vyraďovacej fázy z tretieho miesta a v zápase o postup do osemfinále viedol nad Belgickom ešte v 85. minúte o dva góly. Napokon však prehral 2:3 po predĺžení.
V januári Senegal postúpil do finále Afrického pohára národov, v ktorom zdolal Maroko. Dva mesiace po chaotickom zápase však kontinentálna federácia prisúdila kontumačné víťazstvo Maročanom.
Thiaw dostal od disciplinárnej komisie zákaz činnosti na päť zápasov za to, že na protest proti nariadenej penalte stiahol svoje mužstvo z ihriska. Trest si mal odpykávať od septembrových kvalifikačných stretnutí.
Senegalský futbalový zväz zvolal na pondelok tlačovú konferenciu, na ktorej by mohol predstaviť Thiawovho nástupcu.