    12.07.2026 13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý
    Mathieu van der Poel
    Alpecin-Premier Tech
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    Teplo a milionársky tím urobili z etapy drámu. Má Pogačar v pelotóne nepriateľov?

    Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas Tour de France 2026.
    Fotogaléria (85)
    Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|12. júl 2026 o 21:48
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    Skrátenú 9. etapu Tour de France 2026 ovládol Mathieu van der Poel.

    Už druhýkrát za posledný týždeň sa museli organizátori aj pelotón na Tour de France 2026 prispôsobiť prírodným živlom. 

    V 3. etape boli fanúšikovia vyzvaní, aby sa nezúčastnili záverečných kilometrov na španielsko-francúzskych hraniciach kvôli lesným požiarom, nedeľná deviata etapa musela byť skrátená pre vyoké teploty. 

    Cyklisti prišli o úvodných 30 kilometrov na trase z mestečka Malemort, aby v priemernej dennej teplote 36 stupňov absolvovali o niečo menej náročnú etapu. Napokon si to ale sami urobili ešte ťažšie.

    Z výhry v hektickej etape sa radoval Mathieu van der Poel, pre ktorého to bola tretia výhra na Tour de France. 

    Úvodné dni som trpel, vravel víťaz

    Ak existoval jeden hlavný favorit kopcovitej previerky, tak to bol práve Van der Poel.

    Profil 9. etapy s troma tisíckami výškových metrov bol veľmi podobný jarným klasikám, na ktorých práve Holanďan už niekoľko rokov pravidelne vyhráva. 

    Van der Poel sa od úvodu opakovane pokúšal dostať do úniku, neustále sa snažil udávať tempo a nakoniec sa sám ako prvý dokázal odpútať od väčšej skupiny v úniku.

    K Van der Poelovi sa do úniku približne 25 kilometrov pred cieľom pripojila aj trojica v zložení Tobias Johannessen (Uno-X), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) a Alex Baudin (EF Education EasyPost). 

    Malá skupina pracovala na čele veľmi tvrdo, no ich náskok pred veľkým balíkom sa nikdy nezvýšil ani na dve minúty, čo etape pridávalo na atraktivite. 

    Fotogaléria z 9. etapy na Tour de France 2026
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    85 fotografií
    KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Johannessen, left, and Quinn Simmons of the U.S. ride in a break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Per Strand Hagenes rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK79 Ussel - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra teší na pódiu po 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel leads the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the best climber's dotted jersey, celebrates on the podium after the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK77 Ussel - Holandský cyklista Mathieu van der Poel bozkáva svoju priateľku Roxanne Bertelsovú po víťazstve v 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Mathieu van der Poel kisses his girlfriend, Roxanne Bertels, after he won the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFSlovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel kisses his girlfriend, Roxanne Bertels, after he won the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators wait for the riders to pass during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK74 Ussel - Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa teší z víťazstva v 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFKK75 Ussel - Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa teší z víťazstva v 9. etape (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdFNetherland's Mathieu van der Poel, center right, races to the finish line of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates on the podium after winning the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel celebrates as he crosses the finish line to win the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The break away ride during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer the riders during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Johannessen, left, and Quinn Simmons of the U.S. ride in a break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Per Strand Hagenes rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Tobias Foss cools down with water as he rides in the break away during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)KK47 Malemort - Jazdi z tímu Bahrain Victorious si vkladajú do dresov ľad pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyKK46 Malemort - Francúzsky cyklista Paul Seixa s respirátorom a chladiacou vestou pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavy - respirátor - chladiaca - vestaKK45 Malemort - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pred štartom 9. etapy (185,5 km) cyklistických pretekov Tour de France z Malemortu do mesta Ussel v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - Francúzsko - šport - cyklistika - Tour - de - France - etapa - deviata - TdF - horúčavyDenmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, waits for the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas wears a cooling vest ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Bahrain Victorious riders take some ice to put in their suits ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, is shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Paul Seixas, center, and his teammates wear cooling vests ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, are shielded from the sun ahead of the start of the ninth stage of the Tour de France cycling race with start in Malemort and finish in Ussel, France, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    „Hľadajme víťaza zo štvorice v úniku," vyhlásil 7 km pred cieľom komentátor Eurosportu. 

    Hoci sa pelotón približoval, na neúnavný únik nedokázal reagovať. 

    Van der Poel priviedol kvarteto do posledného kilometra, ktorý bol do mierneho stúpania, s náskokom asi 25 sekúnd. Súperi z úniku mu ale v tej chvíli už nechceli striedať. Vedeli, že je z nich najrýchlejší. 

    Samotný finiš zvládol Van der Poel bravúrne. Ako náhle zbadal cieľovú pásku, vyštartoval zo špice a už sa nenechal predbehnúť.

    „Aj v teplom počasí si udržal chladnú hlavu," hodnotil komentátor Eurosportu. 

    Šprintovať s Van der Poelom ako-tak dokázal iba Johannessen, no napokon sa musel uspokojiť iba s druhým miestom. 

    „Vedel som, že Mathieu (van der Poel) bude z nás najsilnejší, ale nečakal som, že nastúpi naplno do cieľového stúpania. Možno bolo odo mňa hlúpe šprintovať s ním, no keby som vyhral, bolo by to najväčšie víťazstvo v kariére. Nakoniec to ale bolo ďaleko," vravel s úsmevom Johannessen. 

    Van der Poel v cieli víťazoslávne zodvihol prst. Na Tour si pripísal tretie víťazstvo. Prvé dosiahol ešte v roku 2021, druhé vlani. 

    VIDEO: Záver 9. etapy Tour de France 2026

    „Bol to extrémne ťažký deň. Vôbec som si nebol istý, ako sa to skončí, pretože na to, aby sme zostali pred pelotónom, sme vydali veľa energie. Bojoval som a som rád, že sa mi to podarilo úspešne dokončiť," uviedol Holanďan.

    Jeho tím Alpecin-Premier Tech prežíval v prvom bloku trpké chvíle. Najväčší šprintérsky favorit Jasper Philipsen nedokázal v troch rovinatých etapách ani raz vyhrať. 

    „Začiatok Tour nebol pre náš tím ľahký, ale zostali sme v pokoji, verili sme, že výhra možno nepríde dnes, ale môže prísť druhý alebo tretí týždeň. Je skvelé mať výhru už teraz vo vrecku," vravel víťaz nedeľnej etapy.

    A ako zvládol Van der Poel úmorné teplo? „Určite to bolo lepšie ako prvé dni, tam som sa naozaj trpel. Posledné dni som sa cítil už dobre, aj keď treba povedať, že to boli ľahšie etapy."

    V cieli mu gratuloval aj rival ale zároveň dobrý kamarát Tadej Pogačar.

    Mathieu van der Poel oslavuje výhru v 9. etape Tour de France 2026.
    Mathieu van der Poel oslavuje výhru v 9. etape Tour de France 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Sklamaný z výsledku bol britský jazdec Tom Pidcock. V záverečných kilometroch, keď sa na poslednú chvíľu pripojil k unikajúcej trojici, ho trápili technické problémy. 

    „Zlyhala mi prehadzovačka. Nefungovalo mi to do posledného stúpania ani v šprinte. Celý deň šiel bicykel skvele, ale v závere ma sklamal," vysvetľoval v cieli. 

    Bol frustrovaný a len ťažko hľadal slová. 

    Problém sa snažil vyriešiť tak, že pätou počas jazdy kopal do ramena prehadzovačky. „Tým som tomu určite nepomohol," krútil hlavou. 

    VIDEO: Frustrovaný Pidcock sa snaží „opraviť" prehadzovačku

    Van der Poel bol aj podľa Pidcocka favoritom a zložil mu poklonu. „Bol z nás najsilnejší," dodal. 

    Prečo UAE sťažilo všetkým etapu?

    Profil 9. etapy naznačoval ideálnu príležitosť pre únik, čo sa napokon aj naplnilo, no početná skupina, ktorý sa vytvorila po šprintérskej prémii v prvej polovici dňa, tentoraz celkom prekvapivo nedostala tradične veľký priestor. 

    O tempo v pelotóne sa staral tím UAE Emirates-XRG, ktorý kontroloval priebeh pretekov a držal náskok vedúcej skupiny približne na jednej až jeden a pol minúte.

    Mnohých prekvapilo, prečo tím okolo Tadeja Pogačara vynakladá toľko síl v etape, ktorá sa na prvý pohľad nezdala byť prioritou pre boj o celkové poradie. Tak prečo to robili? 

    Chceli vyhrať etapu s Pogačarom? Alebo s Del Torom? Alebo chceli sťažit súperom deň pred oddychom? 

    Jedno zo zaujímavých vysvetlení priniesol renomovaný portál The Athletic, podľa ktorého viacerí experti špekulovali o tom, že medzi jazdcami v úniku bol aj niekto z takzvaného „čierneho zoznamu“ tímu UAE, o ktorom ešte v roku 2024 hovoril Nils Politt v jednom z podcastov. 

    „V pelotóne máte priateľov aj jazdcov, ktorých príliš nemusíte. V našom tímovom autobuse máme zoznam kamarátov aj čiernu listinu. Na tej nechcete skončiť,“ povedal vtedy nemecký cyklista s úsmevom.

    Dôvody, prečo sa UAE tak intenzívne zapájalo do diania v etape a výrazne sťažili deň všetkým pretekárom, sa snažil vysvetliť Tim Wellens. 

    Tím UAE Emirates na čele pelotónu v 9. etape Tour de France 2026.
    Tím UAE Emirates na čele pelotónu v 9. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    „Nechceli sme im nechať zadarmo niekoľkominútový náskok. Pred štartom sme si povedali, že ak bude vpredu len malá skupina, stále môžeme bojovať o etapové víťazstvo s Isaacom del Torom.

    Ani my sme nechceli ísť úplne na doraz, ale v polovici etapy to ešte stále bola reálna možnosť,“ vysvetľoval Wellens pre belgický portál Sporza. 

    Na otázku, či Pogačar nechcel súperom jednoducho ešte viac znepríjemniť deň a nedopriať im pokojnejšiu etapu pred voľným dňom, Wellens odvetil: „Ani nie. Skôr by som za tým hľadal tímovú súťaž.“

    V nej totiž UAE stráca na vedúci Lidl-Trek 27 minút a americká stajňa mala v úniku dvoch jazdcov.

    „Pre tím to nie je hlavný cieľ, ale pre nás jazdcov áno. Samozrejme, prioritou je priviezť žltý dres až do Paríža, no ak sa nám podarí vyhrať aj tímovú klasifikáciu, bude to príjemný bonus,“ dodal Wellens. 

    Na tom, že tímu UAE išlo v podstate počas celého dňa o tímovú klasifikáciu, sa zhodli po etape aj experti Eurosportu.

    Napriek tomu, že UAE odviedlo veľkú časť práce na čele pelotónu, náskok Lidl-Treku v tímovej súťaži sa ani o sekundu nezmenšil, čo ešte viac posilnilo špekulácie o dôvodoch ich aktivity.

    Celkové poradie po 9. etape

    Žltý dres:

    PORADIE

    NÁRODNOSŤ

    MENO

    TÍm

    ČAS

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates XRG

    32:17:04 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma-Lease a Bike

    + 2:42 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates XRG

    + 3:27 min

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:30 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 3:34 min

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 3:55 min

    7.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:00 min

    8.

    FRA

    Lenny Martínez

    Bahrain Victorious

    + 4:21 min

    9.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl - Trek

    + 4:57 min

    10

    COL

    Egan Bernal

    Netcompany INEOS

    + 9:12 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    268 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    223 b

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    213 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    191 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    172 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    110 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    89 b

    8.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    87 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    79 b

    10.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    72 b

    ﻿Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    28 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    19 b

    3.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    4.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    13 b

    5.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    10 b

    6.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    12 b

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    10 b

    8.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    10 b

    9.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    9 b

    10.

    GBR

    Tom Pidcock

    Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team

    7 b

    ﻿Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    32:20:31 h

    2.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 7 s

    3.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 28 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 54 s

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 7:19 min

    6.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 7:24 min

    7.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 9:48 min

    8.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 10:10 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 13:31 min

    10.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 37:30 min

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    96:40:41 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 27:08 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 36:22 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:19 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:01:55 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:03:34 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026


    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas Tour de France 2026.
    Teplo a milionársky tím urobili z etapy drámu. Má Pogačar v pelotóne nepriateľov?
    Martin Turčindnes 21:48
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese celkového lídra počas Tour de France 2026.
    Teplo a milionársky tím urobili z etapy drámu. Má Pogačar v pelotóne nepriateľov?
    Martin Turčindnes 21:48
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