Teplo a milionársky tím urobili z etapy drámu. Má Pogačar v pelotóne nepriateľov?

Už druhýkrát za posledný týždeň sa museli organizátori aj pelotón na Tour de France 2026 prispôsobiť prírodným živlom.
V 3. etape boli fanúšikovia vyzvaní, aby sa nezúčastnili záverečných kilometrov na španielsko-francúzskych hraniciach kvôli lesným požiarom, nedeľná deviata etapa musela byť skrátená pre vyoké teploty.
Cyklisti prišli o úvodných 30 kilometrov na trase z mestečka Malemort, aby v priemernej dennej teplote 36 stupňov absolvovali o niečo menej náročnú etapu. Napokon si to ale sami urobili ešte ťažšie.
Z výhry v hektickej etape sa radoval Mathieu van der Poel, pre ktorého to bola tretia výhra na Tour de France.
Úvodné dni som trpel, vravel víťaz
Ak existoval jeden hlavný favorit kopcovitej previerky, tak to bol práve Van der Poel.
Profil 9. etapy s troma tisíckami výškových metrov bol veľmi podobný jarným klasikám, na ktorých práve Holanďan už niekoľko rokov pravidelne vyhráva.
Van der Poel sa od úvodu opakovane pokúšal dostať do úniku, neustále sa snažil udávať tempo a nakoniec sa sám ako prvý dokázal odpútať od väčšej skupiny v úniku.
K Van der Poelovi sa do úniku približne 25 kilometrov pred cieľom pripojila aj trojica v zložení Tobias Johannessen (Uno-X), Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) a Alex Baudin (EF Education EasyPost).
Malá skupina pracovala na čele veľmi tvrdo, no ich náskok pred veľkým balíkom sa nikdy nezvýšil ani na dve minúty, čo etape pridávalo na atraktivite.
„Hľadajme víťaza zo štvorice v úniku," vyhlásil 7 km pred cieľom komentátor Eurosportu.
Hoci sa pelotón približoval, na neúnavný únik nedokázal reagovať.
Van der Poel priviedol kvarteto do posledného kilometra, ktorý bol do mierneho stúpania, s náskokom asi 25 sekúnd. Súperi z úniku mu ale v tej chvíli už nechceli striedať. Vedeli, že je z nich najrýchlejší.
Samotný finiš zvládol Van der Poel bravúrne. Ako náhle zbadal cieľovú pásku, vyštartoval zo špice a už sa nenechal predbehnúť.
„Aj v teplom počasí si udržal chladnú hlavu," hodnotil komentátor Eurosportu.
Šprintovať s Van der Poelom ako-tak dokázal iba Johannessen, no napokon sa musel uspokojiť iba s druhým miestom.
„Vedel som, že Mathieu (van der Poel) bude z nás najsilnejší, ale nečakal som, že nastúpi naplno do cieľového stúpania. Možno bolo odo mňa hlúpe šprintovať s ním, no keby som vyhral, bolo by to najväčšie víťazstvo v kariére. Nakoniec to ale bolo ďaleko," vravel s úsmevom Johannessen.
Van der Poel v cieli víťazoslávne zodvihol prst. Na Tour si pripísal tretie víťazstvo. Prvé dosiahol ešte v roku 2021, druhé vlani.
VIDEO: Záver 9. etapy Tour de France 2026
„Bol to extrémne ťažký deň. Vôbec som si nebol istý, ako sa to skončí, pretože na to, aby sme zostali pred pelotónom, sme vydali veľa energie. Bojoval som a som rád, že sa mi to podarilo úspešne dokončiť," uviedol Holanďan.
Jeho tím Alpecin-Premier Tech prežíval v prvom bloku trpké chvíle. Najväčší šprintérsky favorit Jasper Philipsen nedokázal v troch rovinatých etapách ani raz vyhrať.
„Začiatok Tour nebol pre náš tím ľahký, ale zostali sme v pokoji, verili sme, že výhra možno nepríde dnes, ale môže prísť druhý alebo tretí týždeň. Je skvelé mať výhru už teraz vo vrecku," vravel víťaz nedeľnej etapy.
A ako zvládol Van der Poel úmorné teplo? „Určite to bolo lepšie ako prvé dni, tam som sa naozaj trpel. Posledné dni som sa cítil už dobre, aj keď treba povedať, že to boli ľahšie etapy."
V cieli mu gratuloval aj rival ale zároveň dobrý kamarát Tadej Pogačar.
Sklamaný z výsledku bol britský jazdec Tom Pidcock. V záverečných kilometroch, keď sa na poslednú chvíľu pripojil k unikajúcej trojici, ho trápili technické problémy.
„Zlyhala mi prehadzovačka. Nefungovalo mi to do posledného stúpania ani v šprinte. Celý deň šiel bicykel skvele, ale v závere ma sklamal," vysvetľoval v cieli.
Bol frustrovaný a len ťažko hľadal slová.
Problém sa snažil vyriešiť tak, že pätou počas jazdy kopal do ramena prehadzovačky. „Tým som tomu určite nepomohol," krútil hlavou.
VIDEO: Frustrovaný Pidcock sa snaží „opraviť" prehadzovačku
Van der Poel bol aj podľa Pidcocka favoritom a zložil mu poklonu. „Bol z nás najsilnejší," dodal.
Prečo UAE sťažilo všetkým etapu?
Profil 9. etapy naznačoval ideálnu príležitosť pre únik, čo sa napokon aj naplnilo, no početná skupina, ktorý sa vytvorila po šprintérskej prémii v prvej polovici dňa, tentoraz celkom prekvapivo nedostala tradične veľký priestor.
O tempo v pelotóne sa staral tím UAE Emirates-XRG, ktorý kontroloval priebeh pretekov a držal náskok vedúcej skupiny približne na jednej až jeden a pol minúte.
Mnohých prekvapilo, prečo tím okolo Tadeja Pogačara vynakladá toľko síl v etape, ktorá sa na prvý pohľad nezdala byť prioritou pre boj o celkové poradie. Tak prečo to robili?
Chceli vyhrať etapu s Pogačarom? Alebo s Del Torom? Alebo chceli sťažit súperom deň pred oddychom?
Jedno zo zaujímavých vysvetlení priniesol renomovaný portál The Athletic, podľa ktorého viacerí experti špekulovali o tom, že medzi jazdcami v úniku bol aj niekto z takzvaného „čierneho zoznamu“ tímu UAE, o ktorom ešte v roku 2024 hovoril Nils Politt v jednom z podcastov.
„V pelotóne máte priateľov aj jazdcov, ktorých príliš nemusíte. V našom tímovom autobuse máme zoznam kamarátov aj čiernu listinu. Na tej nechcete skončiť,“ povedal vtedy nemecký cyklista s úsmevom.
Dôvody, prečo sa UAE tak intenzívne zapájalo do diania v etape a výrazne sťažili deň všetkým pretekárom, sa snažil vysvetliť Tim Wellens.
„Nechceli sme im nechať zadarmo niekoľkominútový náskok. Pred štartom sme si povedali, že ak bude vpredu len malá skupina, stále môžeme bojovať o etapové víťazstvo s Isaacom del Torom.
Ani my sme nechceli ísť úplne na doraz, ale v polovici etapy to ešte stále bola reálna možnosť,“ vysvetľoval Wellens pre belgický portál Sporza.
Na otázku, či Pogačar nechcel súperom jednoducho ešte viac znepríjemniť deň a nedopriať im pokojnejšiu etapu pred voľným dňom, Wellens odvetil: „Ani nie. Skôr by som za tým hľadal tímovú súťaž.“
V nej totiž UAE stráca na vedúci Lidl-Trek 27 minút a americká stajňa mala v úniku dvoch jazdcov.
„Pre tím to nie je hlavný cieľ, ale pre nás jazdcov áno. Samozrejme, prioritou je priviezť žltý dres až do Paríža, no ak sa nám podarí vyhrať aj tímovú klasifikáciu, bude to príjemný bonus,“ dodal Wellens.
Na tom, že tímu UAE išlo v podstate počas celého dňa o tímovú klasifikáciu, sa zhodli po etape aj experti Eurosportu.
Napriek tomu, že UAE odviedlo veľkú časť práce na čele pelotónu, náskok Lidl-Treku v tímovej súťaži sa ani o sekundu nezmenšil, čo ešte viac posilnilo špekulácie o dôvodoch ich aktivity.
Celkové poradie po 9. etape
Žltý dres:
PORADIE
NÁRODNOSŤ
MENO
TÍm
ČAS
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates XRG
32:17:04 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma-Lease a Bike
+ 2:42 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates XRG
+ 3:27 min
4.
Remco Evenepoel
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:30 min
5.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 3:34 min
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 3:55 min
7.
Florian Lipowitz
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:00 min
8.
Lenny Martínez
Bahrain Victorious
+ 4:21 min
9.
Mattias Skjelmose
Lidl - Trek
+ 4:57 min
10
Egan Bernal
Netcompany INEOS
+ 9:12 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
268 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
223 b
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
213 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
191 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
172 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
110 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
89 b
8.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
87 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
79 b
10.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
72 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
28 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
19 b
3.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
4.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
13 b
5.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
10 b
6.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
12 b
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
10 b
8.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
10 b
9.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
9 b
10.
Tom Pidcock
Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team
7 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
32:20:31 h
2.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 7 s
3.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 28 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 54 s
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 7:19 min
6.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 7:24 min
7.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 9:48 min
8.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 10:10 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 13:31 min
10.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 37:30 min
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
96:40:41 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 27:08 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 36:22 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:19 min
5.
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:01:55 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:03:34 h