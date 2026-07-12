Hromadná bitka po titulovej odvete. OKTAGON 91 zatienil incident po hlavnom zápase

Turnaj OKTAGON 91 priniesol dve titulové konfrontácie, dôležité víťazstvo bývalého šampióna Patrika Kincla aj premiéru slovenského talentu Patrika Šebeka v ľahkej váhe.
Športové dianie však po hlavnom zápase zatienil incident priamo v klietke.
Hlavným lákadlom večera bola odveta o titul strednej váhy medzi Kerimom Engizekom a Krzysztofom Jotkom.
Poľský veterán opäť našiel recept na dovtedajšieho šampióna a po piatich kolách zvíťazil jednomyseľným rozhodnutím rozhodcov.
Jotko tak zostáva jediným bojovníkom, ktorý dokázal Engizeka za posledných jedenásť rokov poraziť, a zároveň sa stal novým šampiónom strednej váhy.
Aj druhý titulový duel priniesol netradičný záver. Mochamed Machaev síce Gjoniho Palokaja knokautoval už v prvom kole, no keďže deň pred turnajom nesplnil váhový limit, o opasok prišiel ešte pred zápasom. Titul v perovej váhe tak zostal neobsadený.
Kincl zvládol kľúčový duel, Šebek prvýkrát prehral
Patrik Kincl urobil výrazný krok späť medzi kandidátov na titul. Bývalý šampión strednej váhy zdolal Hojata Khajevanda na arm-triangle submisiu a potvrdil, že stále patrí medzi absolútnu špičku divízie.
Zo slovenského pohľadu bol najočakávanejším duelom súboj Patrika Šebeka s Altinom Zenunim.
Dvadsaťtriročný Slovák absolvoval debut v ľahkej váhe, no prvú profesionálnu prehru neodvrátil, aj keď k tomu mal v 3. kole blízko.
Domáci bojovník si po tesnom verdikte bodových rozhodcov pripísal piate víťazstvo medzi profesionálmi a upevnil si miesto medzi nádejnými menami divízie.
Záver turnaja zatienil incident
Bezprostredne po skončení hlavného zápasu vypukol v klietke chaos. Počas zmätku došlo aj k odneseniu majstrovského opasku nového šampióna Krzysztofa Jotka.
Organizácia následne vydala oficiálne stanovisko, v ktorom správanie zúčastnených ostro odsúdila.
„Vždy sa snažíme mať pochopenie pre emócie, ktoré k vrcholovému športu patria. Takéto správanie je však neprijateľné a poškodzuje nielen našu organizáciu, ale aj šport ako taký,“ uviedol spolumajiteľ OKTAGONu Ondřej Novotný.
VIDEO: Momenty po zápase Engizeka s Jotkom
Podľa vyhlásenia organizácie všetci diváci opustili arénu bezpečne a incident si nevyžiadal žiadnych zranených.
OKTAGON zároveň oznámil, že celú situáciu interne preveruje a prijme opatrenia v súlade so svojimi pravidlami.
Tím Kerima Engizeka podal oficiálny protest, ktorý bude podľa organizácie posudzovať federácia GEMMAF.