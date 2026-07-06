FIFA chcela presunúť začiatok osemfinále. Britský premiér zasiahol a zabránil tomu

Britský premiér Keir Starmer prostredníctvom diplomatických kanálov zasiahol proti plánovanej zmene času výkopu osemfinálového zápasu MS medzi Anglickom a Mexikom.
Podľa britských médií chcel zabrániť tomu, aby Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) presunula začiatok stretnutia na skorší čas, čo mohlo zvýhodniť domáce Mexiko.
Britská vláda konala po upozornení od anglickej Futbalovej asociácie (FA), ktorá sa podľa denníka The Sun obrátila na úrad premiéra s obavami, že reprezentácia bude mať menej času na aklimatizáciu vo vysokej nadmorskej výške v Mexiku.
FIFA pôvodne chcela duel na Aztéckom štadióne odohrať o niekoľko hodín skôr pre hrozbu búrok, napokon však od zámeru ustúpila.
Stretnutie sa potom namiesto plánovaného času začalo o hodinu neskôr po aktivovaní bezpečnostného protokolu štadióna pre búrky.
Angličania napokon zdolali Mexiko 3:2 aj napriek nežičlivej atmosfére, vysokej nadmorskej výške a vylúčeniu Jarella Quansaha a postúpili do štvrťfinále, v ktorom sa stretnú s Nórskom. Informovala agentúra DPA.