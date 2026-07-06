TdF, Wimbledon aj predkolo Ligy majstrov. Športový program na dnes (7. júl)

Tour de France
Tour de France (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 7. júla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 7. júla

Futbal

  • 2:00 USA - Belgicko, osemfinále na MS 2026
  • 18:00 Argentína - Egypt, osemfinále na MS 2026
  • 22:00 Švajčiarsko - Kolumbia, osemfinále na MS 2026

  • 18:00 Ararat-Armenia - Riga FC, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 18:00 Kauno Žalgiris - Drita Gjilan, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 18:00 Lincoln Red Imps - Inter Club d'Escaldes, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 18:00 Sabah Baku - The New Saints, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 19:00 Vardar Skopje - KuPS Kuopio, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 19:30 Floriana FC - Shamrock Rovers, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 20:30 Tre Fiori - Larne FC, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 20:30 Borac Banja Luka - Levski Sofia, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 20:45 KÍ Klaksvík - FC Bissen, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 21:00 Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)

  • 19:15 UNA Strassen - SP La Fiorita, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
  • 20:00 AF Elbasani - BATE Borisov, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)

Tenis

  • od 12:00 Wimbledon

Cyklistika

Zápasenie

  • 10:30 MEJ /účasť SR/

Strelectvo

  • 9:00 skeet muži a ženy – 25 rán, Svetový pohár v Taliansku
  • 16:30 finále skeet ženy, Svetový pohár v Taliansku
  • 18:00 finále skeet muži, Svetový pohár v Taliansku
TV program: utorok, 7. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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