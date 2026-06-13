Futbalisti USA odštartovali šampionát výborne. Odpor Paraguaja zlomili už v prvom polčase

MS vo futbale 2026 - skupina D
USA - Paraguaj 4:1 (3:0)
Góly: 31. a 45.+5 Balogun, 7. Bobadilla (vlastný), 90.+8 Reyna - 73. Mauricio
Rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: Adams - Caceres, Almiron, D. Gomez, Arce, Alonso
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Tillman (82. Reyna), Adams - Dest (72. Weah), McKennie, Pulisic (46. Berhalter) - Balogun (72. Pepi)
Paraguaj: Gill - Caceres (79. Velazquez), G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez (79. Romero), Cubas, Bobadilla (46. Mauricio), Almiron (79. Sosa) - Sanabria (62. Arce), Enciso
Futbalisti USA vstúpili víťazne do domácich MS 2026, v úvodnom zápase D-skupiny zdolali v Los Angeles reprezentáciu Paraguaja 4:1.
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Pod triumf sa výrazne podpísal prvý dvojgólový strelec šampionátu Folarin Balogun, ktorý ešte v prvom polčase nadviazal na vlastný gól paraguajského stredopoliara Damiana Bobadillu. V 73. minúte znížil Mauricio, ale posledné slovo patrilo Giovannimu Reynovi.
Ďalší účastníci D-skupiny Austrália a Turecko vstúpia do turnaja v nedeľu o 6.00 SELČ vo Vancouveri. Ďalším súperom Američanov bude Austrália v piatok 19. júna o 21.00 SELČ, v sobotu 20. júna o 5.00 SELČ si zmerajú sily Turecko a Paraguaj.
Pred úvodným výkopom sa uskutočnil slávnostný ceremoniál v hollywoodskom štýle spojený s defilé vlajok všetkých zúčastnených krajín.
Pochodujúca kapela spustila hudbu, ku ktorej sa pridali speváci vrátane Future, Tyly, Anitty a K-popovej hviezdy Lisy. Krátko pred výkopom vystúpili herec Jason Sudeikis a speváčka Katy Perry.
VIDEO: Vystúpenie Katy Perry počas otváracieho ceremoniálu
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MS vo futbale 2026 - skupina D
Priebeh zápasu USA - Paraguaj
I. polčas:
Američania mali ideálny vstup do zápasu a už v 7. minúte otvorili skóre.
Pulisic prenikol s loptou cez ľavú stranu šestnástky a prihrávkou hľadal lepšie postaveného spoluhráča, za ktorého však spravil všetku robotu Bobadilla a smoliarskym tečom prekonal vlastného brankára - 1:0.
VIDEO: Gól USA na 1:0
Po štvrťhodine sa ocitol v pokutovom území úplne voľný Dest, jeho prihrávku však obrana súpera zblokovala na roh.
Domáci hýrili aktivitou, ofenzívne akcie ťahali najmä cez krídelné priestory, kde využívali technické kvality Pulisica a Desta.
Krátko po občerstvovacej prestávke neplatil pre ofsajd gól Baloguna, už o chvíľu neskôr sa však skóre menilo. Útočník AS Monaco si vo veľkom vápne prebral loptu a upratal ju k pravej tyčke - 2:0.
VIDEO: Gól USA na 2:0
Paraguajčania vzadu „horeli“ a v závere prvého dejstva inkasovali tretíkrát. Po individuálnom prieniku sa „vešiakom“ pod brvno prezentoval Balogun - 3:0.
VIDEO: Gól USA na 3:0
II. polčas:
V úvode druhého polčasu vstúpil do hry systém VAR, ktorý na základe nového pravidla zrušil žltú kartu pre stopéra USA Reama a naopak, po preskúmaní situácie ju rozhodca udelil Almironovi za filmovanie.
Tlak USA po zmene strán ustal, čo využili Paraguajčania na zníženie. V 73. minúte po dlhom výkope brankára Gilla putovala lopta k striedajúcemu Mauriciovi, ktorý krížnou strelou prekonal Freesea - 3:1.
VIDEO: Gól Paraguaja na 1:3
USA mohli vrátiť trojgólové vedenie Tillman a Weah, no svoje šance nepremenili.
Juhoamerický súper už nedokázal duel zdramatizovať, naopak, v nadstavenom čase prikrášlil triumf domácich Reyna.
VIDEO: Gól USA na 4:1
Súboj argentínskych trénerov tak dopadol lepšie pre Mauricia Pochettina.
Hlasy po zápase
Mauricio Pochettino, tréner USA: „Prvý polčas bol z našej strany úžasný. Som šťastný a hrdý na celé mužstvo. Ďakujeme aj našim fanúšikom, boli skvelí. Ich vášnivé povzbudzovanie nám vlialo energiu. Ukázali, že popularita futbalu v USA rastie. Ostatné športy by mali byť na pozore (smiech). Pulisica som striedal, pretože ho dvakrát kopli do lýtka a nechceli sme riskovať. V závere polčasu cítil bolesť a zle sa mu kráčalo. Myslím si však, že nejde o nič vážne a bude pripravený nastúpiť v ďalšom zápase.“
Tim Ream, kapitán USA: „Je mi cťou viesť tento tím, byť jeho súčasťou je obrovská česť. Odviedli sme veľa práce, aby sme sa dostali až sem. Podať takýto výkon, získať tri body a začať tak, ako sme začali, je všetko, čo sme chceli. Klobúk dole pred chalanmi, celkovo to bol dobrý večer.“
Junior Alonso, obranca Paraguaja: „Myslím si, že USA rozhodli o svojom víťazstve v prvom polčase. Nič však nie je stratené. Musíme sa z týchto chýb poučiť a dobre sa pripraviť na ďalší zápas proti Turecku.“