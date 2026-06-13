    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina D
    4 - 1
    2:0
    Paraguaj
    Paraguaj
    PrehľadOnline prenosSumárTrump

    Futbalisti USA odštartovali šampionát výborne. Odpor Paraguaja zlomili už v prvom polčase

    Folarin Balogun (20) oslavuje gól v zápase USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (42)
    Folarin Balogun (20) oslavuje gól v zápase USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. jún 2026 o 06:02
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    USA dnes zdolalo Paraguaj v skupine D na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    USA - Paraguaj 4:1 (3:0)

    Góly: 31. a 45.+5 Balogun, 7. Bobadilla (vlastný), 90.+8 Reyna - 73. Mauricio

    Rozhodcovia: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), ŽK: Adams - Caceres, Almiron, D. Gomez, Arce, Alonso

    USA: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson - Tillman (82. Reyna), Adams - Dest (72. Weah), McKennie, Pulisic (46. Berhalter) - Balogun (72. Pepi)

    Paraguaj: Gill - Caceres (79. Velazquez), G. Gomez, Alderete, Alonso - D. Gomez (79. Romero), Cubas, Bobadilla (46. Mauricio), Almiron (79. Sosa) - Sanabria (62. Arce), Enciso

    Futbalisti USA vstúpili víťazne do domácich MS 2026, v úvodnom zápase D-skupiny zdolali v Los Angeles reprezentáciu Paraguaja 4:1.

    Pod triumf sa výrazne podpísal prvý dvojgólový strelec šampionátu Folarin Balogun, ktorý ešte v prvom polčase nadviazal na vlastný gól paraguajského stredopoliara Damiana Bobadillu. V 73. minúte znížil Mauricio, ale posledné slovo patrilo Giovannimu Reynovi.

    Ďalší účastníci D-skupiny Austrália a Turecko vstúpia do turnaja v nedeľu o 6.00 SELČ vo Vancouveri. Ďalším súperom Američanov bude Austrália v piatok 19. júna o 21.00 SELČ, v sobotu 20. júna o 5.00 SELČ si zmerajú sily Turecko a Paraguaj.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Speváčka Lisa počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    42 fotografií
    Katy Perry počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Vpredu futbalista USA Sergino Dest a Miguel Almiron na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Damian Bobadilla (16) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Gustavo Gomez (15) a Folarin Balogun (20) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.United States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamates during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamate Chris Richards during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards hydrates himself during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie, left, and Paraguay's Junior Alonso battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States surround Folarin Balogun after he scored his side's second goal against Paraguay during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun, centre, is congratulated by teammate Mark McKenzie after scoring his team's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) dribbles past Paraguay's Juan Jose Caceres during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) controls the ball as Paraguay's Andres Cubas (14) defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates scoring his side's second goal against Paraguay during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpectators react during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Paraguay's Andres Cubas battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Weston McKennie celebrate after their first goal during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla, left, and United States' Malik Tillman battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and Paraguay's Juan Jose Caceres (4) challenge for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Junior Alonso kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill blocks a shot from United States' Sergino Dest, right, during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla (16) reacts afer scoring an on goal during the World Cup Group D soccer match against United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez, right, and United States' Folarin Balogun battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) heads the ball as Paraguay's Omar Alderete defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pred úvodným výkopom sa uskutočnil slávnostný ceremoniál v hollywoodskom štýle spojený s defilé vlajok všetkých zúčastnených krajín.

    Pochodujúca kapela spustila hudbu, ku ktorej sa pridali speváci vrátane Future, Tyly, Anitty a K-popovej hviezdy Lisy. Krátko pred výkopom vystúpili herec Jason Sudeikis a speváčka Katy Perry.

    VIDEO: Vystúpenie Katy Perry počas otváracieho ceremoniálu

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ParaguajParaguajPAR
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Paraguaj

    I. polčas:

    Američania mali ideálny vstup do zápasu a už v 7. minúte otvorili skóre.

    Pulisic prenikol s loptou cez ľavú stranu šestnástky a prihrávkou hľadal lepšie postaveného spoluhráča, za ktorého však spravil všetku robotu Bobadilla a smoliarskym tečom prekonal vlastného brankára - 1:0.

    VIDEO: Gól USA na 1:0

    Po štvrťhodine sa ocitol v pokutovom území úplne voľný Dest, jeho prihrávku však obrana súpera zblokovala na roh.

    Domáci hýrili aktivitou, ofenzívne akcie ťahali najmä cez krídelné priestory, kde využívali technické kvality Pulisica a Desta.

    Krátko po občerstvovacej prestávke neplatil pre ofsajd gól Baloguna, už o chvíľu neskôr sa však skóre menilo. Útočník AS Monaco si vo veľkom vápne prebral loptu a upratal ju k pravej tyčke - 2:0.

    VIDEO: Gól USA na 2:0

    Paraguajčania vzadu „horeli“ a v závere prvého dejstva inkasovali tretíkrát. Po individuálnom prieniku sa „vešiakom“ pod brvno prezentoval Balogun - 3:0.

    VIDEO: Gól USA na 3:0

    II. polčas:

    V úvode druhého polčasu vstúpil do hry systém VAR, ktorý na základe nového pravidla zrušil žltú kartu pre stopéra USA Reama a naopak, po preskúmaní situácie ju rozhodca udelil Almironovi za filmovanie.

    Tlak USA po zmene strán ustal, čo využili Paraguajčania na zníženie. V 73. minúte po dlhom výkope brankára Gilla putovala lopta k striedajúcemu Mauriciovi, ktorý krížnou strelou prekonal Freesea - 3:1.

    VIDEO: Gól Paraguaja na 1:3

    USA mohli vrátiť trojgólové vedenie Tillman a Weah, no svoje šance nepremenili.

    Juhoamerický súper už nedokázal duel zdramatizovať, naopak, v nadstavenom čase prikrášlil triumf domácich Reyna.

    VIDEO: Gól USA na 4:1

    Súboj argentínskych trénerov tak dopadol lepšie pre Mauricia Pochettina.

    Hlasy po zápase

    Mauricio Pochettino, tréner USA: „Prvý polčas bol z našej strany úžasný. Som šťastný a hrdý na celé mužstvo. Ďakujeme aj našim fanúšikom, boli skvelí. Ich vášnivé povzbudzovanie nám vlialo energiu. Ukázali, že popularita futbalu v USA rastie. Ostatné športy by mali byť na pozore (smiech). Pulisica som striedal, pretože ho dvakrát kopli do lýtka a nechceli sme riskovať. V závere polčasu cítil bolesť a zle sa mu kráčalo. Myslím si však, že nejde o nič vážne a bude pripravený nastúpiť v ďalšom zápase.“

    Tim Ream, kapitán USA: „Je mi cťou viesť tento tím, byť jeho súčasťou je obrovská česť. Odviedli sme veľa práce, aby sme sa dostali až sem. Podať takýto výkon, získať tri body a začať tak, ako sme začali, je všetko, čo sme chceli. Klobúk dole pred chalanmi, celkovo to bol dobrý večer.“

    Junior Alonso, obranca Paraguaja: „Myslím si, že USA rozhodli o svojom víťazstve v prvom polčase. Nič však nie je stratené. Musíme sa z týchto chýb poučiť a dobre sa pripraviť na ďalší zápas proti Turecku.“

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 2. hrací deň

    12.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 2
    Kanada
    Kanada
    1 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Toronto | Toronto

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 2. hrací deň

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    4 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Folarin Balogun (20) oslavuje gól v zápase USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026.
    Folarin Balogun (20) oslavuje gól v zápase USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti USA odštartovali šampionát výborne. Odpor Paraguaja zlomili už v prvom polčase
    dnes 06:02
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Folarin Balogun (20) oslavuje gól v zápase USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026.
    Folarin Balogun (20) oslavuje gól v zápase USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026.
    Futbalisti USA odštartovali šampionát výborne. Odpor Paraguaja zlomili už v prvom polčase
    dnes 06:02
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