Zostane Ancelotti na lavičke Brazílie? Športový riaditeľ: Nesmieme urobiť rovnakú chybu znova

Športový riaditeľ Brazílskej futbalovej federácie (CBF) Rodrigo Caetano potvrdil, že napriek vyradeniu v osemfinále majstrovstiev sveta s Nórskom zostane tréner Carlo Ancelotti pri tíme.
Nedeľná prehra 1:2 so severským súperom vyvolala v krajine päťnásobných svetových šampiónov vlnu kritiky na výkony mužstva, Ancelottiho rozhodnutia aj vedenie brazílskeho futbalu.
Zostane trénerom počas celého cyklu
„Je to náš tréner a zostane ním počas celého cyklu,“ povedal Caetano agentúre Reuters o Ancelottim.
Talian v máji predĺžil zmluvu pri mužstve až do majstrovstiev sveta v roku 2030, na ktorých sa Brazília pokúsi ukončiť čakanie na titul, ktoré v tom čase potrvá už 28 rokov.
Ancelotti mal pred aktuálnym MS len rok na prestavbu tímu, v ktorom sa počas čakania, kým skončí v Reale Madrid, vystriedali traja dočasní tréneri.
„Jedným z dôvodov, prečo sme na tomto šampionáte neuspeli, bolo, že sme nemali zodpovedajúce stabilné dlhodobé vedenie, ktoré by pripravilo náš národný tím tak, ako by mal byť na majstrovstvá sveta pripravený.
Nesmieme urobiť rovnakú chybu znova,“ uviedol športový riaditeľ CBF Caetano.
Brazílske médiá však na pôsobení skúseného Taliana našli aj chyby.
Ancelotti bol kritizovaný za to, že dovolil Brunovi Guimarãesovi zahrávať v úvode zápasu penaltu, ktorú nepremenil, či za to, že nechal na ihrisku až do konca stretnutia 34-ročných Casemira a Danila, hoci Brazília pôsobila bez energie a nápadu.
Tento štýl Brazílii nesedí
Médiá kritizovali aj príliš pragmatický štýl, ktorý sa Ancelotti snaží tímu vnútiť. „Ancelottiho plán neuspel, tento štýl Brazílii nesedí,“ uviedol web Globo Esporte a ďalší portál UOL doplnil, že mužstvo hralo „proti našej DNA“.
Denník Folha de S.Paulo sa naopak stotožňuje s názorom vedenia zväzu a skôr hľadá pozitíva: „S našou improvizáciou sme neuspeli. Teraz má Ancelotti štyri roky na to, aby postavil tím.“