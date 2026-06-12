Bosna a Hercegovina takmer šokovala usporiadateľa MS. Gól z rohu jej na triumf nestačil

MS vo futbale 2026 - skupina B
Kanada - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)
Góly: 79. Larin - 21. Lukič
Rozhodovali: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.), ŽK: Johnston - Demirovič, Lukič, Katič.
Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (61. P. David), Kone, Eustaquio (90.+2 Osorio), Millar (61. Shaffelburg) – J. David (61. Ahmed), Oluwaseyi (76. Larin)
Bosna a Hercegovina: Vasilj – Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac (84. Burnič) – Bajraktarevič (74. Šunjič), Bašič (62. Gigovič), Tahirovič, Memič (74. Alajbegović) – Demirovič, Lukič (62. Baždar)
Kanadskí futbaloví reprezentanti remizovali v úvodnom vystúpení v B-skupine na MS 2026 s Bosnou a Hercegovinou 1:1.
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Balkánci viedli v Toronte od 21. minúty po góle Jova Lukiča. V 79. minúte domáci vyrovnali zásluhou Cylea Larina, pre spoluorganizátora šampionátu je to historicky prvý bod na MS.
Kanaďania nastúpia na svoj druhý zápas na turnaji v piatok 19. júna o 0.00 SELČ vo Vancouveri proti Kataru. Bosnu s Hercegovinu čaká 18. júna o 21.00 h v Los Angeles duel proti Švajčiarsku.
Pred úvodným výkopom sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spojený s defilé všetkých zúčastnených krajín.
V jeho úvode zaznela kanadská hymna v elegantnom podaní hviezdy 90-tych rokov Alanis Morissettovej. V závere programu vystúpil Michael Bublé, nominovaný na Grammy.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina B
Priebeh zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina
I. polčas:
Zápas mal svižný úvod a Kanaďania sa po skrumáži dostali rýchlo k rohovému kopu. Na druhej strane si do šestnástky nabehol Memič, no zo sľubnej pozície prestrelil bránu.
V 17. minúte sa vo veľkej šanci ocitol kanadský útočník J. David, mieril však iba do stredu brány. V 21. minúte zahrmelo na druhej strane.
Po dobre zahranom rohovom kope nadvihol loptu Kolašinac a vysoký Lukič ju hlavou dopravil do siete.
Kanaďania zareagovali na nepriaznivý vývoj zvýšenou aktivitou, dostali Bosnu pod tlak, no strele Oluwaseyiho chýbala presnosť a Cornelius hlavičkoval v závere polčasu vysoko nad bránu.
II. polčas:
Druhý polčas začali domáci mohutným náporom, pred J. Davidom v poslednej chvíli vyboxoval loptu bosniansky brankár Vasilj.
V 53. minúte mohol po peknej kombinácii Kanaďanov vyrovnať Kone, Vasilj už bol prekonaný, no Kolašinac skvelým obranným zákrokom vykopol loptu na brvno.
Krátko na to mohol zvýšiť vedenie Bosny Demirovič, zoči-voči Crepeauovi však neuspel. Kanadský tréner Marsch sa v 61. minúte odhodlal k trojitému striedaniu, ktoré prinieslo oživenie. Po hlavičke Oluwaseyiho zachránil na bránkovej čiare Katič.
V 79. minúte sa domáci fanúšikovia dočkali, keď sa ďalší striedajúci hráč Larin dokázal presadiť medzi dvoma stopérmi a trafil presne k žrdi.
V závere mohol Larin strhnúť víťazstvo na kanadskú stranu, no jeho strelu bosnianska obrana zblokovala.
Hlasy po zápase
Jesse Marsch, tréner Kanady: „Momentum zápasu bolo v závere na našej strane. Pomohli nám striedajúci futbalisti, ktorí zmenili chod hry. Nechýbalo veľa, aby sme sa tešili z víťazstva. Sklamal ma prvý polčas, nehrali sme v ňom agresívne. V druhom dejstve to bol zo strany nášho tímu úplne iný prístup."
Sergej Barbarez, tréner Bosny a Hercegoviny: „Keď dostanete desať minút pred koncom gól na 1:1, vždy to zabolí. Musíme však byť realisti, remíza je aj podľa priebehu zápasu zaslúžená. Pre nás je to cenný bod a dobrý odrazový mostík do ďalších bojov v skupine."