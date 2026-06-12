    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    12.06.2026, Skupina B
    1 - 1
    0:1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
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    Bosna a Hercegovina takmer šokovala usporiadateľa MS. Gól z rohu jej na triumf nestačil

    Momentka zo zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina v B skupine MS 2026.
    Fotogaléria (31)
    Momentka zo zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina v B skupine MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. jún 2026 o 22:57
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    Bosna a Hercegovina dnes remizovala s Kanadou v skupine B na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Kanada - Bosna a Hercegovina 1:1 (0:1)

    Góly: 79. Larin - 21. Lukič

    Rozhodovali: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.), ŽK: Johnston - Demirovič, Lukič, Katič.

    Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (61. P. David), Kone, Eustaquio (90.+2 Osorio), Millar (61. Shaffelburg) – J. David (61. Ahmed), Oluwaseyi (76. Larin)

    Bosna a Hercegovina: Vasilj – Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac (84. Burnič) – Bajraktarevič (74. Šunjič), Bašič (62. Gigovič), Tahirovič, Memič (74. Alajbegović) – Demirovič, Lukič (62. Baždar) 

    Kanadskí futbaloví reprezentanti remizovali v úvodnom vystúpení v B-skupine na MS 2026 s Bosnou a Hercegovinou 1:1.

    Balkánci viedli v Toronte od 21. minúty po góle Jova Lukiča. V 79. minúte domáci vyrovnali zásluhou Cylea Larina, pre spoluorganizátora šampionátu je to historicky prvý bod na MS. 

    Kanaďania nastúpia na svoj druhý zápas na turnaji v piatok 19. júna o 0.00 SELČ vo Vancouveri proti Kataru. Bosnu s Hercegovinu čaká 18. júna o 21.00 h v Los Angeles duel proti Švajčiarsku.

    Pred úvodným výkopom sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spojený s defilé všetkých zúčastnených krajín.

    V jeho úvode zaznela kanadská hymna v elegantnom podaní hviezdy 90-tych rokov Alanis Morissettovej. V závere programu vystúpil Michael Bublé, nominovaný na Grammy.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina

    I. polčas:

    Zápas mal svižný úvod a Kanaďania sa po skrumáži dostali rýchlo k rohovému kopu. Na druhej strane si do šestnástky nabehol Memič, no zo sľubnej pozície prestrelil bránu.

    V 17. minúte sa vo veľkej šanci ocitol kanadský útočník J. David, mieril však iba do stredu brány. V 21. minúte zahrmelo na druhej strane.

    Po dobre zahranom rohovom kope nadvihol loptu Kolašinac a vysoký Lukič ju hlavou dopravil do siete.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Bosna a Hercegovina na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje strelenie úvodného gólu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje strelenie úvodného gólu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje strelenie úvodného gólu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    Bosniak Jovo Lukić (25) strieľa úvodný gól počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.
    31 fotografií
    Kanaďan Derek Cornelius (vľavo) a Bosniak Jovo Lukić (25) bojujú o loptu počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Bosniak Jovo Lukić (25) dáva úvodný gól počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Hráči Kanady pózujú na spoločnej tímovej fotografii pred futbalovým zápasom skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Hráči Bosny a Hercegoviny spievajú počas štátnej hymny pred futbalovým zápasom skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Bosniak Amar Memić (15) je faulovaný (zrazený) Kanaďanom Alistaïrom Johnstonom (2) počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Bosniak Amar Dedić (7) odkopáva loptu pred Kanaďanom Liamom Millarom (11) počas prvého polčasu futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Kanaďan Derek Cornelius (vpravo) bojuje o loptu s Bosniakom Jovom Lukičom počas futbalového zápasu skupiny B majstrovstiev sveta medzi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Kanadskí hráči sa rozcvičujú pred zápasom futbalových majstrovstiev sveta skupiny B medzi Kanadou a Bosnou.Bosniansky útočník Kerim Alajbegović sedí na lavičke pri postrannej čiare a pred zápasom skupiny B na futbalových majstrovstvách sveta medzi Kanadou a Bosnou si prezerá hraciu plochu.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Fanúšikovia kanadskej národnej reprezentácie pochodujú smerom k štadiónu v Toronte pred zápasom skupiny B na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Bosniak Esmir Bajraktarević (vľavo) bojuje o loptu s Kanaďanom Richiem Laryeom počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Bosniak Sead Kolašinac, vľavo, sa vrhá po lopte pri zákroku na Kanaďana Taniho Oluwaseyiho počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Kanaďan Tani Oluwaseyi (vľavo) je zastavený faulom bosniackym hráčom Tarikom Muharemovićom počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.Bosnianski fanúšikovia povzbudzujú svoj tím počas druhého polčasu zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou. Bosniak Tarik Muharemović (4), v strede, hlavičkuje loptu preč po pokuse o rohový kop Kanady počas prvého polčasu zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou. Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Bosniak Jovo Lukić (25) oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou v Toronte.Bosniak Esmir Bajraktarević (vľavo) bojuje o loptu s Kanaďanom Richiem Laryeom počas zápasu skupiny B na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Kanadou a Bosnou.

    Kanaďania zareagovali na nepriaznivý vývoj zvýšenou aktivitou, dostali Bosnu pod tlak, no strele Oluwaseyiho chýbala presnosť a Cornelius hlavičkoval v závere polčasu vysoko nad bránu.

    II. polčas:

    Druhý polčas začali domáci mohutným náporom, pred J. Davidom v poslednej chvíli vyboxoval loptu bosniansky brankár Vasilj.

    V 53. minúte mohol po peknej kombinácii Kanaďanov vyrovnať Kone, Vasilj už bol prekonaný, no Kolašinac skvelým obranným zákrokom vykopol loptu na brvno.

    Krátko na to mohol zvýšiť vedenie Bosny Demirovič, zoči-voči Crepeauovi však neuspel. Kanadský tréner Marsch sa v 61. minúte odhodlal k trojitému striedaniu, ktoré prinieslo oživenie. Po hlavičke Oluwaseyiho zachránil na bránkovej čiare Katič.

    V 79. minúte sa domáci fanúšikovia dočkali, keď sa ďalší striedajúci hráč Larin dokázal presadiť medzi dvoma stopérmi a trafil presne k žrdi.

    V závere mohol Larin strhnúť víťazstvo na kanadskú stranu, no jeho strelu bosnianska obrana zblokovala. 

    Hlasy po zápase

    Jesse Marsch, tréner Kanady: „Momentum zápasu bolo v závere na našej strane. Pomohli nám striedajúci futbalisti, ktorí zmenili chod hry. Nechýbalo veľa, aby sme sa tešili z víťazstva. Sklamal ma prvý polčas, nehrali sme v ňom agresívne. V druhom dejstve to bol zo strany nášho tímu úplne iný prístup."

    Sergej Barbarez, tréner Bosny a Hercegoviny: „Keď dostanete desať minút pred koncom gól na 1:1, vždy to zabolí. Musíme však byť realisti, remíza je aj podľa priebehu zápasu zaslúžená. Pre nás je to cenný bod a dobrý odrazový mostík do ďalších bojov v skupine."

    Program MS vo futbale 2026 - 12.6.2026

    12.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 2
    Kanada
    Kanada
    1 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Toronto | Toronto

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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