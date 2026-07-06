Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - utorok 7. júl (27. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú dvadsiatym siedmym hracím dňom.
Svetový šampionát má na programe záverečnú dvojicu osemfinálových zápasov.
V pondelok podvečer o 18:00 h proti sebe nastúpia Argentína a Egypt. Duel bude hostiť štadión Mercedes-Benz Stadium v Atlante
O štyri hodiny neskôr sa poslednú štvrťfinálovú miestenku pobijú vo Vancouveri Švajčiarsko a Kolumbia.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a play-off.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Portugalsko - Španielsko
Duel medzi Portugalskom a Španielskom má všetky predpoklady na to, aby sa v ňom presadili oba tímy. Na jednej strane stojí portugalské mužstvo plné technicky výborne vybavených ofenzívnych hráčov, ktorí dokážu rozhodnúť zápas individuálnou kvalitou, na druhej strane je španielsky tím s výbornou kombináciou, vysokým držaním lopty a schopnosťou vytvárať si gólové príležitosti prakticky proti každému súperovi. Obe reprezentácie preferujú útočný futbal a disponujú hráčmi, ktorí dokážu využiť aj najmenšiu chybu v obrane.
Takéto veľké zápasy často rozhodujú detaily, no zároveň prinášajú momenty, keď musí jedna zo strán otvoriť hru. Ak sa niektorý tím dostane do vedenia, súper bude nútený viac riskovať, čo vytvorí priestor na nebezpečné protiútoky aj ďalšie gólové šance. Práve tento vývoj býva pri stretnutiach dvoch futbalových veľmocí veľmi častý a výrazne zvyšuje pravdepodobnosť, že sa strelecky presadia obe mužstvá.
Portugalsko má dostatok kreativity aj individuality na to, aby našlo cestu k španielskej bráne, zatiaľ čo Španielsko dlhodobo potvrdzuje svoju silu v prechodovej fáze aj v kombinácii okolo pokutového územia. Kvalita na oboch stranách je natoľko vysoká, že udržať čisté konto nebude jednoduché ani pre jednu reprezentáciu.
Analýza: USA - Belgicko
USA vstupujú do osemfinále vo výbornej forme a na domácom turnaji pôsobia sebavedomo, pričom podpora fanúšikov môže byť ďalším veľkým plusom. Belgicko síce disponuje kvalitným kádrom, no v náročných dueloch sa občas trápi s konzistentnosťou a necháva súperom priestor na rýchle protiútoky. Američania hrajú vo vysokom tempe, sú fyzicky výborne pripravení a doteraz ukázali, že dokážu zvládať aj zápasy pod tlakom. Dvojtip 1X dáva zmysel, pretože remíza po 90 minútach je pri takto vyrovnanom súboji veľmi reálny scenár a domáce prostredie môže nakloniť misky váh na stranu USA.