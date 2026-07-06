Nemec sa dočkal a podpísal novú zmluvu. V Calgary bude najdrahším obrancom

Hokejový obranca Šimon Nemec sa s klubom NHL Calgary Flames dohodol na novej zmluve.
S kanadským klubom podpísal päťročný kontrakt, ktorý mu ročne vynesie 7,25 milióna dolárov a začne platiť už od sezóny 2026/27. Dohromady si zarobí 36,25 milióna v hrubom.
"Je dobré, že mám kontrakt už teraz, v tejto časti leta. Teraz môžeme plánovať všetko ostatné," povedal Nemec.
"Som veľmi šťastný a teším sa na najbližších päť rokov v Calgary. Počul som veľa dobrých vecí od iných hráčov a som nadšený."
Slovák sa v klube stane najdrahším obrancom a tretím najlepšie plateným hráčom.
Po skončení zmluvy v roku 2031 získa status neobmedzeného voľného hráča.
Calgary získalo práva na Nemca po trejde s New Jersey v druhej polovici júna. V klube bude nastupovať spolu s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.
"Veľa hráčov mi písalo po mojej výmene a mojich slovenských spoluhráčov som sa pýtal veľa otázok o Calgary a boli mi veľmi nápomocní."
Nemec by mal do Kanady cestovať v polovici augusta a pripravovať sa na nasledujúcu sezónu. Momentálne sa pripravuje doma, v Liptovskom Mikuláši.
22-ročný obranca v uplynulom ročníku v drese Devils zaknihoval 26 bodov v 68 zápasoch.
Vytvoril si osobné rekordy v počte odohraných zápasov, gólov aj kanadských bodov. V novembri sa proti Chicagu blysol hetrikom.
Bola to jeho tretia sezóna v profilige. Nemec v NHL odohral dohromady už 155 stretnutí, v ktorých získal 49 bodov.
Medzi opory slovenského mužstva patril na ZOH v Miláne a vo svojej zbierke má aj olympijský bronz z Pekingu z roku 2022.
O rok skôr doviedol ako kapitán slovenský výber do 18 rokov ku striebru na Hlinka Gretzky Cupe. Na turnaji získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča.
V roku 2022 si ho na vstupnom drafte NHL vybralo New Jersey z celkového druhého miesta, čím sa stal najvyššie draftovaným slovenským obrancom v histórii.