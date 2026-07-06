Nemec sa dočkal a podpísal novú zmluvu. V Calgary bude najdrahším obrancom

Šimon Nemec.
Šimon Nemec. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. júl 2026 o 20:20 (aktualizované 6. júl 2026 o 20:51)
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Šimon Nemec si zarobí viac ako 7 miliónov ročne.

Hokejový obranca Šimon Nemec sa s klubom NHL Calgary Flames dohodol na novej zmluve.

S kanadským klubom podpísal päťročný kontrakt, ktorý mu ročne vynesie 7,25 milióna dolárov a začne platiť už od sezóny 2026/27. Dohromady si zarobí 36,25 milióna v hrubom.

"Je dobré, že mám kontrakt už teraz, v tejto časti leta. Teraz môžeme plánovať všetko ostatné," povedal Nemec.

"Som veľmi šťastný a teším sa na najbližších päť rokov v Calgary. Počul som veľa dobrých vecí od iných hráčov a som nadšený."

Slovák sa v klube stane najdrahším obrancom a tretím najlepšie plateným hráčom.

Po skončení zmluvy v roku 2031 získa status neobmedzeného voľného hráča.

Calgary získalo práva na Nemca po trejde s New Jersey v druhej polovici júna. V klube bude nastupovať spolu s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom.

"Veľa hráčov mi písalo po mojej výmene a mojich slovenských spoluhráčov som sa pýtal veľa otázok o Calgary a boli mi veľmi nápomocní."

Nemec by mal do Kanady cestovať v polovici augusta a pripravovať sa na nasledujúcu sezónu. Momentálne sa pripravuje doma, v Liptovskom Mikuláši.

22-ročný obranca v uplynulom ročníku v drese Devils zaknihoval 26 bodov v 68 zápasoch.

Vytvoril si osobné rekordy v počte odohraných zápasov, gólov aj kanadských bodov. V novembri sa proti Chicagu blysol hetrikom. 

Bola to jeho tretia sezóna v profilige. Nemec v NHL odohral dohromady už 155 stretnutí, v ktorých získal 49 bodov.

Medzi opory slovenského mužstva patril na ZOH v Miláne a vo svojej zbierke má aj olympijský bronz z Pekingu z roku 2022.

O rok skôr doviedol ako kapitán slovenský výber do 18 rokov ku striebru na Hlinka Gretzky Cupe. Na turnaji získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča.

V roku 2022 si ho na vstupnom drafte NHL vybralo New Jersey z celkového druhého miesta, čím sa stal najvyššie draftovaným slovenským obrancom v histórii.

NHL

Šimon Nemec.
Šimon Nemec.
Nemec sa dočkal a podpísal novú zmluvu. V Calgary bude najdrahším obrancom
dnes 20:201
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