Olympiáda v rodinnom balení. Slovenské skoky čakali na návrat 16 rokov

Skoky na lyžiach sa prihlásia o slovo deň po slávnostnom otvorení ZOH 2026 súťažou žien na strednom mostíku.
Siedmeho februára sa v Predazze predstaví aj Slovenka Kira Mária Kapustíková.
Jej starší brat Hektor Kapustík zažije olympijskú premiéru 9. februára, keď je na programe súťaž mužov na strednom mostíku.
Dvojnásobné zastúpenie prvýkrát histórii
Iba 16-ročná Kapustíková získala miestenku po prerozdelení kvót, ktoré pridelili Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
Výrazne jej k tomu pomohlo 21 bodov za 17. a 24. miesto na podujatiach Svetového pohára v slovinskom Ljubne.
Medzi mužmi malo Slovensko naposledy svojho zástupcu na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray. Na veľkom mostíku skončil 43., na strednom nepostúpil z kvalifikácie do hlavnej súťaže.
18-ročný Kapustík si vybojoval olympiádu najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia prvých 11 bodov. Po prvom kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke.
Po prvý raz bude mať slovenský skokanský šport pod piatimi kruhmi dvojnásobné zastúpenie.
Najväčším favoritom skokanských súťaží bude Slovinec Domen Prevc. Suverénny líder celkového poradia SP vyhral v tejto sezóne jedenásť podujatí prestížneho seriálu.
Na prelome rokov triumfoval na prestížnom Turné štyroch mostíkov a v Oberstdorfe sa stal majstrom sveta v letoch. Na medaily si brúsi zuby aj silná rakúska ekipa na čele so Stefanom Kraftom, Danielom Tschofenigom a Janom Hörlom. Japonci vkladajú nádeje do Rjojua Kobajašiho a Rena Nikaida.
Rozlúčka Stocha, obhajcom Kobajaši
Olympijskú derniéru absolvuje Poliak Kamil Stoch - zlatý medailista zo ZOH 2018 v Pjongčangu. V Predazze bude chýbať štvornásobný olympijský šampión Simon Ammann, ktorý sa nezmestil do švajčiarskej nominácie.
Titul na strednom mostíku obhajuje Kobajaši. Na veľkom mostíku triumfoval pred štyrmi rokmi v Pekingu Nór Marius Lindvik, ktorý potvrdil stúpajúcu formu ziskom striebra na MS v letoch. V súťaži družstiev sa v Číne zo zisku najcennejších kovov tešili Rakúšania.
V premiére súťaže miešaných tímov zvíťazili Slovinci. V Predazze budú ženy prvýkrát bojovať o medaily aj na veľkom mostíku.
Najväčšími favoritkami v oboch individuálnych súťažiach budú Slovinka Nika Prevcová, Japonka Nozomi Marujamová a Rakúšanka Lisa Ederová.
Program skokov na lyžiach na ZOH 2026
7. februára - sobota:
18.45 ženy, stredný mostík
9. februára - pondelok:
19.00 muži, stredný mostík
10. februára - utorok:
18.00 súťaž miešaných tímov
14. februára - sobota:
18.45 muži, veľký mostík
15. februára - nedeľa:
18.45 ženy, veľký mostík
16. februára - pondelok:
18.00 muži, súťaž družstiev
