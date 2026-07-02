Tréner Alžírska nastúpi proti bývalému tímu: Budujeme víťaznú mentalitu

Šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade pokračuje v piatok ráno ďalším európsko-africkým súbojom.
Alžírci zabojujú o svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze na svetovom šampionáte proti Švajčiarom, ktorých v minulosti viedol sedem rokov práve súčasný tréner Alžírska Vladimir Petkovič.
Švajčiari ovládli B-skupinu bez prehry, keď po úvodnom zakopnutí v podobe remízy 1:1 s Katarom zdolali 4:1 Bosnu a Hercegovinu a nad domácou Kanadou zvíťazili 2:1.
S tromi gólmi je ich najlepší strelec 20-ročný ofenzívny stredopoliar Freiburgu Johan Manzambi, ktorý patrí do okruhu favoritov na zisk ceny pre najlepšieho mladého hráča turnaja. Alžírci postúpili do šestnásťfinále z 3. miesta v J-skupine.
Po prehre 0:3 s Argentínou a víťazstve 2:1 nad Jordánskom uhrali s Rakúskom potrebnú remízu 3:3.
Pri nej sa svojimi prvými dvomi gólmi na MS blysol najlepší strelec tejto severoafrickej krajiny na šampionáte Riyad Mahrez.
Špeciálny náboj to bude pre trénera Alžírska
„Helvéti“ sa usilujú o štvrtý postup do osemfinále mundialu za sebou, zatiaľ čo Alžírsko zabojuje o svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu. Predtým sa do nej prebojovalo iba raz, a to v roku 2014 v Brazílii.
Špeciálny náboj bude mať prvé súťažné stretnutie týchto dvoch národných tímov pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2018. Švajčiari pod ním dosiahli historický úspech.
Prvýkrát od domácich MS v roku 1954 postúpili do štvrťfinále na veľkom šampionáte, keď na ME v roku 2021 vyradili po jedenástkovom rozstrele Francúzov, ktorí boli vtedy úradujúci majstri sveta.
Máme veľa hráčov vo výbornej forme
„Postupne budujeme víťaznú mentalitu. Na veľkých turnajoch je dôležité zlepšovať sa od zápasu k zápasu. A presne to sa nám darí,“ povedal kormidelník alžírskeho národného tímu Petkovič podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Miernym favoritom sú Švajčiari, ktorým nechýba sebavedomie. „Máme veľa hráčov vo výbornej forme. V dobrej forme je aj celý tím.
Veľa sa smejeme a panuje u nás skvelá nálada, takže do najbližšieho zápasu ideme s veľkým sebavedomím,“ vyhlásil stredopoliar Švajčiarska Michel Aebischer.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Švajčiarsko - Alžírsko
Rozhodujú: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)
Predpokladané zostavy:
Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Chaibi, Bentaleb - Mahrez, Maza, Aouar - Gouiri
Šestnásťfinálový zápas medzi Švajčiarskom a Alžírskom je na programe v piatok 3. júla o 5.00 h SELČ vo Vancouveri.
Víťaz zostane v tomto kanadskom meste, kde sa v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ stretne v osemfinále s úspešnejším z dvojice Kolumbia – Ghana.