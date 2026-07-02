    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Vancouver
    05:00
    Alžírsko
    Alžírsko
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    Tréner Alžírska nastúpi proti bývalému tímu: Budujeme víťaznú mentalitu

    Tréner alžírskej reprezentácie Vladimir Petković reaguje počas zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Jordánskom a Alžírskom.
    Tréner alžírskej reprezentácie Vladimir Petković reaguje počas zápasu základnej skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Jordánskom a Alžírskom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 12:43
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    Tím zabojuje o svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze na MS.

    Šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade pokračuje v piatok ráno ďalším európsko-africkým súbojom.

    Alžírci zabojujú o svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze na svetovom šampionáte proti Švajčiarom, ktorých v minulosti viedol sedem rokov práve súčasný tréner Alžírska Vladimir Petkovič.

    Švajčiari ovládli B-skupinu bez prehry, keď po úvodnom zakopnutí v podobe remízy 1:1 s Katarom zdolali 4:1 Bosnu a Hercegovinu a nad domácou Kanadou zvíťazili 2:1.

    S tromi gólmi je ich najlepší strelec 20-ročný ofenzívny stredopoliar Freiburgu Johan Manzambi, ktorý patrí do okruhu favoritov na zisk ceny pre najlepšieho mladého hráča turnaja. Alžírci postúpili do šestnásťfinále z 3. miesta v J-skupine.

    Po prehre 0:3 s Argentínou a víťazstve 2:1 nad Jordánskom uhrali s Rakúskom potrebnú remízu 3:3.

    Pri nej sa svojimi prvými dvomi gólmi na MS blysol najlepší strelec tejto severoafrickej krajiny na šampionáte Riyad Mahrez.

    Špeciálny náboj to bude pre trénera Alžírska

    „Helvéti“ sa usilujú o štvrtý postup do osemfinále mundialu za sebou, zatiaľ čo Alžírsko zabojuje o svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu. Predtým sa do nej prebojovalo iba raz, a to v roku 2014 v Brazílii.

    Špeciálny náboj bude mať prvé súťažné stretnutie týchto dvoch národných tímov pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2018. Švajčiari pod ním dosiahli historický úspech.

    Prvýkrát od domácich MS v roku 1954 postúpili do štvrťfinále na veľkom šampionáte, keď na ME v roku 2021 vyradili po jedenástkovom rozstrele Francúzov, ktorí boli vtedy úradujúci majstri sveta.

    Máme veľa hráčov vo výbornej forme

    „Postupne budujeme víťaznú mentalitu. Na veľkých turnajoch je dôležité zlepšovať sa od zápasu k zápasu. A presne to sa nám darí,“ povedal kormidelník alžírskeho národného tímu Petkovič podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

    Miernym favoritom sú Švajčiari, ktorým nechýba sebavedomie. „Máme veľa hráčov vo výbornej forme. V dobrej forme je aj celý tím.

    Veľa sa smejeme a panuje u nás skvelá nálada, takže do najbližšieho zápasu ideme s veľkým sebavedomím,“ vyhlásil stredopoliar Švajčiarska Michel Aebischer.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Švajčiarsko - Alžírsko

    Rozhodujú: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.)

    Predpokladané zostavy:

    Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo

    Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Chaibi, Bentaleb - Mahrez, Maza, Aouar - Gouiri

    Šestnásťfinálový zápas medzi Švajčiarskom a Alžírskom je na programe v piatok 3. júla o 5.00 h SELČ vo Vancouveri.

    Víťaz zostane v tomto kanadskom meste, kde sa v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ stretne v osemfinále s úspešnejším z dvojice Kolumbia – Ghana.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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