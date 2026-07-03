    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 0
    1:0
    Alžírsko
    Alžírsko
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    Hladký postup európskeho favorita. Švajčiari poslali domov nevýrazné Alžírsko

    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (36)
    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|3. júl 2026 o 06:57
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    Švajčiarsko dnes zdolalo Alžírsko v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Švajčiarsko - Alžírsko 2:0 (1:0)

    Góly: 10. Embolo, 46. Ndoye

    Rozhodcovia: Perez - Del Yesso, Rodriguez (všetci Arg.), ŽK: Chaibi, Boudaoui (obaja Alžírsko)

    Diváci: 52 497

    Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye (87. Aebischer), Manzambi (70. Okafor), Vargas (70. Rieder) - Embolo (82. Amdouni)

    Alžírsko: Zidane - Belghali (82. Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki (58. Gouiri), Bentaleb (71. Boudaoui), Chaibi - Mahrez (71. Hadj Moussa), Maza, Aouar (58. Hadjam)

    Futbalisti Švajčiarska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

    V zápase šestnásťfinále zvíťazili vo Vancouveri nad Alžírskom 2:0. Druhý gól na prebiehajúcom turnaji strelil Breel Embolo, prvýkrát na pôde svetového šampionátu sa presadil Dan Ndoye.

    Alžírčania nedokázali napodobniť svoj postup medzi 16 najlepších tímov zo šampionátu v Brazílii v roku 2014. Švajčiari sa predstavia v osemfinále MS štvrtýkrát za sebou a zabojujú o vyrovnanie svojho najlepšieho výsledku na mundiale.

    Do štvrťfinále postúpili na záverečných turnajoch v rokoch 1934, 1938, ako aj na domácich MS v roku 1954. Odvtedy medzi elitnou osmičkou chýbali.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Brankár Luca Zidane inkasuje gól v zápase Švajčiarsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026
    36 fotografií
    Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026Algeria goalkeeper Luca Zidane (23) dives in vain as Switzerland's Dan Ndoye (11) scores their second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Breel Embolo (7) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Rayan Ait-Nouri (15) and Switzerland's Dan Ndoye (11) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Riyad Mahrez (7) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ruben Vargas (17) and Algeria's Ramiz Zerrouki (6) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) battles for the ball with Algeria's Rayan Ait-Nouri (15) during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Manuel Akanji (5) watches as Algeria's Ramiz Zerrouki (6) collides with Switzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Rayan Ait-Nouri (15) and Switzerland's Dan Ndoye (11) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Breel Embolo, second from left, scores their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Breel Embolo (7) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Breel Embolo (7) celebrates scoring their first goa during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Ramiz Zerrouki (6) and Switzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) fall after they collide during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Remo Freuler (8) battles for the ball with Algeria's Fares Chaibi (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers stand for the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. 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    Špeciálny náboj mal tento duel pre trénera Alžírska Vladimira Petkoviča. Šesťdesiatdvaročný rodák z Bosny a Hercegoviny v minulosti pôsobil na lavičke švajčiarskej reprezentácie sedem rokov a viedol ju na troch veľkých turnajoch vrátane MS 2018.

    Švajčiarsko čaká v osemfinále postupujúci zo zápasu medzi Kolumbiou a Ghanou. „Helvéti“ sa so svojím súperom stretnú v utorok 7. júla o 22.00 h SELČ opäť vo Vancouveri.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Alžírsko

    I. polčas:

    Duel sa začal opatrne, napriek tomu padol gól hneď z úvodnej šance. Už po niekoľkýkrát sa na turnaji predviedol vo vynikajúcom svetle 20-ročný Švajčiar Manzambi.

    Autor troch gólov prešprintoval v 10. minúte stopéra Mandiho, dobre si pokryl loptu a z bránkovej čiary trafil prudkou spätnou prihrávkou nohu nabiehajúceho spoluhráča Embola - 1:0.

    Manzambi pridal ku gólom aj druhú asistenciu na prebiehajúcom šampionáte. Následne sa zápas opäť zmenil na taktickú bitku s pozornými obranami.

    Africký zástupca sa dostal k prvému vážnejšiemu ohrozeniu v 43. minúte, keď mal dobrú palebnú pozíciu vo vnútri šestnástky Chaibi, ale jeho strela nemala správny smer ani potrebnú razanciu.

    II. polčas:

    Výrazné priblíženie sa „helvétov“ k bránam osemfinále prišlo ihneď po zmene strán. Prešlo iba necelých 50 sekúnd, keď zlý odkop obrancu Belghaliho potrestal Ndoye, ktorý umiestnil loptu k žrdi - 2:0. Švajčiari sa postupne stiahli a bránili dvojgólový náskok.

    Alžírčania sa nevedeli presadiť cez organizovaný defenzívny blok súpera. Definitívny klinec mohol pridať Rieder v 81. minúte, ale v tutovke z približne štyroch metrov nedoťukol loptu do prázdnej brány.

    Jeho zaváhanie vo výsledku Švajčiarsku nevadilo, keďže Alžírčania sa už nedostali prakticky k ničomu a na turnaji skončili.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hladký postup európskeho favorita. Švajčiari poslali domov nevýrazné Alžírsko
    dnes 06:57
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hladký postup európskeho favorita. Švajčiari poslali domov nevýrazné Alžírsko
    dnes 06:57
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    Domov»MS vo futbale 2026»Hladký postup európskeho favorita. Švajčiari poslali domov nevýrazné Alžírsko