Hrával za béčko, dnes stojí 50 miliónov. Švajčiarsky náhradník je objavom MS

Kapitán alžírskych futbalistov Riyad Mahrez bezprostredne po vyradení v šestnásťfinále MS 2026 so Švajčiarskom oznámil koniec reprezentačnej kariéry.
Keď futbaloví experti hľadajú objav MS 2026, čoraz častejšie zaznieva meno Johan Manzambi.
Dvadsaťročný švajčiarsky záložník pomohol svojmu tímu postúpiť do osemfinále už tromi gólmi a dvoma asistenciami. To je pozoruhodná bilancia na futbalistu, ktorý na turnaji začínal ako náhradník.
Rodák zo Ženevy mohol vzhľadom na pôvod matky reprezentovať Kongo, no už dávno si vybral švajčiarsky dres. V rozhovore pre web FIFA ešte pred turnajom spomínal, ako od svojich desiatich rokov chodil medzi fanúšikov a obdivoval Granita Xhaku.
"Pripadá mi neuveriteľné, že som ho ako malý sledoval v televízii, a teraz hrám po jeho boku. Je to niekto, od koho sa človek môže len učiť. Dal mi veľa rád," zveril sa Manzambi.
Švajčiarsky rekordér v počte medzištátnych zápasov mu poklonu po štvrtkovej výhre nad Alžírskom 2:0 vo Vancouveri vrátil.
"Chce sa neustále zlepšovať a ukazuje to každý deň na tréningu. Keď máte takéto nastavenie mysle, môžete dokázať veľké veci,“ povedal Xhaka. A fanúšikovia v krajine helvétskeho kríža dúfajú, že by práve Manzambi mohol úlohu tridsaťtriročného kapitána raz prevziať.
Podobne ako on hrá na pozícii označovanej ako desiatka, ale na drese má pritom deviatku, ktorá je zvyčajne určená pre klasického útočníka. "Keď som prišiel, bolo to číslo voľné, tak mi ho dali," vysvetlil s úsmevom a dodal: "Myslím, že som herne flexibilný a môžem hrať na rôznych miestach."
Jeho vpád medzi futbalové hviezdy bol raketový. Ešte pred dvoma rokmi hral za béčko Freiburgu len regionálnu ligu. Zo Servette Ženeva vtedy prestúpil bez jediného zápasu vo švajčiarskej najvyššej súťaži.
Ale už v minulej sezóne sa stal kľúčovým hráčom, v bundeslige dal päť gólov a pomohol Freiburgu do finále Európskej ligy.
Tam síce jeho tím podľahol Aston Ville, ale Manzambi bol vyhlásený za najlepšieho mladého hráča súťaže a prevzal trofej, ktorú pred ním získali Nemec Florian Wirtz a Francúz Rayan Cherki.
Po jeho sóle pred prvým gólom v sieti Alžírska zaznievajú hlasy, že by rovnakú cenu mohol dostať aj na majstrovstvách sveta, kde ju FIFA od roku 2006 udeľuje futbalistovi do 21 rokov.
Rovnako určite ešte zosilnel záujem Newcastlu o jeho služby, aj keď cena už podľa Transfermarktu vyšplhala na 50 miliónov eur, čo by z neho urobilo najdrahšieho švajčiarskeho futbalistu všetkých čias.
Prekonal by tak svoj vzor, keďže Xhaka prestúpil pred desiatimi rokmi do Arsenalu za 45 miliónov.
Teraz ale Manzambiho zaujímajú hlavne majstrovstvá sveta. "Akonáhle som podpísal zmluvu s Freiburgom, stali sa pre mňa jasným cieľom," spomínal na dobu, keď o takejto pocte mohol len snívať.
Tréner Murat Yakin ho len presne pred rokom zobral na americké turné v čase, keď mal mladík za sebou len dva štarty za reprezentačnú dvadsaťsedmičku.
Zájazd sa vydaril, Švajčiari nastrieľali po štyroch góloch Mexiku aj Spojeným štátom a medzi strelcov sa raz zapísal aj nováčik. "V tej chvíli mi to pripadalo celkom normálne. Až spätne, keď mi chodili všetky tie správy, mi to celé došlo,“ povedal s odstupom času.
V kvalifikácii potom pridal ďalšie dva góly, aj keď s výnimkou posledného zápasu v Kosove zakaždým len striedal. Ako žolík sa osvedčil aj na šampionáte, keď dvoma gólmi v poslednej štvrťhodine zlomil odpor Bosny. A to ho ešte Muharemovič raz zastavil len za cenu červenej karty.
Proti Kanade už bol v základe a presnou trefou a prihrávkou na gól Vargasovi pomohol k výhre 2:1. Experti oceňujú jeho dynamiku a rýchlosť, s ktorou sa dostáva do šancí. Pred turnajom vyhlásil, že by rád mal aspoň jednu asistenciu.
Pôvodný plán už najmladší člen švajčiarskeho tímu dávno prekročil, a keď sa v utorok do Vancouveru vráti, môže ho ešte vylepšiť.
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