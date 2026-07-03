Vypadnutie na MS ho zlomilo. Hviezdny kapitán Alžírska v národnom tíme končí

Kapitán alžírskych futbalistov Riyad Mahrez bezprostredne po vyradení v šestnásťfinále MS 2026 so Švajčiarskom oznámil koniec reprezentačnej kariéry.
Tridsaťpäťročný záložník a najlepší strelec tímu označil za hlavnú príčinu neúspechu na turnaji chyby v obrane.
"Naším cieľom bol postup a myslím, že sme na to mali. Ale kvôli chybám sme dnes inkasovali dva góly a na tejto úrovni prichádza trest okamžite," povedal Mahrez, ktorého tréner stiahol zo ihriska po sedemdesiatich minútach v snahe posilniť ofenzívu.
Mahrez prekvapujúco chýbal v základnej zostave v úvodnom zápase s Argentínou, ktorý jeho tím prehral 0:3. Potom ale prispel k postupu do play off dvoma gólmi proti Rakúsku. Celkovo ich má v alžírskom drese na konte štyridsať a po stretnutí sa obzrel za celým účinkovaním svojho tímu.
"Neviedli sme si zle, ale dostali sme príliš veľa gólov na to, aby sme mohli reálne pomýšľať na niečo viac," uzavrel alžírsky kapitán.
Od svojho debutu pred dvanástimi rokmi odohral 119 medzištátnych zápasov. Bol pri tom, keď Alžírčania v roku 2014 v osemfinále svetového šampionátu podľahli neskorším majstrom sveta z Nemecka až v predĺžení. Vtedy bol v tíme nováčikom, ale čoskoro sa stal najväčšou hviezdou Alžírska.
V drese Manchestru City získal päť titulov v anglickej lige a v roku 2023 slávil triumf v Lige majstrov. V roku 2016 bol zvolený africkým futbalistom roka a o tri roky neskôr slávil zlato na kontinentálnom šampionáte.
Pred tromi rokmi odišiel za tridsať miliónov libier do Saudskej Arábie s bilanciou 82 gólov v anglickej lige a ďalších dvadsať v Champions League.
V Al-Ahly pridal 23 ligových gólov a vyhral ázijskú Ligu majstrov. Zmluvu tam má ešte na ďalší rok, ale v alžírskom drese už ho fanúšikovia neuvidia.
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