    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 0
    1:0
    Alžírsko
    Alžírsko
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    Vypadnutie na MS ho zlomilo. Hviezdny kapitán Alžírska v národnom tíme končí

    Riyad Mahrez
    Fotogaléria (36)
    Riyad Mahrez (Autor: TASR/AP)
    ČTK|3. júl 2026 o 10:09
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    V reprezenzačnom drese nastrieľal štyridsať gólov.

    Kapitán alžírskych futbalistov Riyad Mahrez bezprostredne po vyradení v šestnásťfinále MS 2026 so Švajčiarskom oznámil koniec reprezentačnej kariéry.

    Tridsaťpäťročný záložník a najlepší strelec tímu označil za hlavnú príčinu neúspechu na turnaji chyby v obrane.

    "Naším cieľom bol postup a myslím, že sme na to mali. Ale kvôli chybám sme dnes inkasovali dva góly a na tejto úrovni prichádza trest okamžite," povedal Mahrez, ktorého tréner stiahol zo ihriska po sedemdesiatich minútach v snahe posilniť ofenzívu.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Brankár Luca Zidane inkasuje gól v zápase Švajčiarsko - Alžírsko na MS vo futbale 2026
    Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026
    36 fotografií
    Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026Dan Ndoye oslavuje gól v zápase Švajčiarska s Alžírskom na MS vo futbale 2026Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026Hráči Švajčiarska oslavujú gól v zápase Alžírskom na MS vo futbale 2026Algeria goalkeeper Luca Zidane (23) dives in vain as Switzerland's Dan Ndoye (11) scores their second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Breel Embolo (7) celebrates after scoring his team's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Rayan Ait-Nouri (15) and Switzerland's Dan Ndoye (11) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Rayan Ait-Nouri (15) and Switzerland's Dan Ndoye (11) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Riyad Mahrez (7) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria's Ramiz Zerrouki (6) and Switzerland goalkeeper Gregor Kobel (1) fall after they collide during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Remo Freuler (8) battles for the ball with Algeria's Fares Chaibi (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers stand for the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Nick Didlick) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland players pose for group photo before the start of the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAlgeria pose for a team photo ahead of the World Cup round of 32 soccer match between Switzerland and Algeria in Vancouver, British Columbia, Thursday, July 2, 2026. 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    Mahrez prekvapujúco chýbal v základnej zostave v úvodnom zápase s Argentínou, ktorý jeho tím prehral 0:3. Potom ale prispel k postupu do play off dvoma gólmi proti Rakúsku. Celkovo ich má v alžírskom drese na konte štyridsať a po stretnutí sa obzrel za celým účinkovaním svojho tímu.

    "Neviedli sme si zle, ale dostali sme príliš veľa gólov na to, aby sme mohli reálne pomýšľať na niečo viac," uzavrel alžírsky kapitán.

    Od svojho debutu pred dvanástimi rokmi odohral 119 medzištátnych zápasov. Bol pri tom, keď Alžírčania v roku 2014 v osemfinále svetového šampionátu podľahli neskorším majstrom sveta z Nemecka až v predĺžení. Vtedy bol v tíme nováčikom, ale čoskoro sa stal najväčšou hviezdou Alžírska.

    V drese Manchestru City získal päť titulov v anglickej lige a v roku 2023 slávil triumf v Lige majstrov. V roku 2016 bol zvolený africkým futbalistom roka a o tri roky neskôr slávil zlato na kontinentálnom šampionáte.

    Pred tromi rokmi odišiel za tridsať miliónov libier do Saudskej Arábie s bilanciou 82 gólov v anglickej lige a ďalších dvadsať v Champions League.

    V Al-Ahly pridal 23 ligových gólov a vyhral ázijskú Ligu majstrov. Zmluvu tam má ešte na ďalší rok, ale v alžírskom drese už ho fanúšikovia neuvidia.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

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    Johan Manzambi
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    dnes 10:51
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Johan Manzambi
    Johan Manzambi
    Hrával za béčko, dnes stojí 50 miliónov. Švajčiarsky náhradník je objavom MS
    dnes 10:51
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    Domov»MS vo futbale 2026»Vypadnutie na MS ho zlomilo. Hviezdny kapitán Alžírska v národnom tíme končí