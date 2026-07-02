    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Toronto
    01:00
    Chorvátsko
    Chorvátsko
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    Súboj legiend Ronalda a Modriča. Tréner Chorvátov: Tento tím si zaslúži viac rešpektu

    Portugalský Cristiano Ronaldo (7).
    Portugalský Cristiano Ronaldo (7). (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 10:52
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    Obaja spolu zbierali tituly v Reale Madrid.

    V noci na piatok je na programe šláger šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    Duel medzi Portugalskom a Chorvátskom sľubuje stret 41-ročného Cristiana Ronalda a 40-ročného Luku Modriča, teda dvoch legiend, ktoré spolu zbierali tituly v Reale Madrid.

    Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1.

    Potrebujeme len zostať pokojní

    „V tíme vládne pokojná atmosféra. To, že sme dvakrát remizovali, neznamená, že sme stratili sebavedomie alebo že by o nás ľudia mali začať pochybovať.

    Potrebujeme len zostať pokojní – presne takí, akí sme teraz – a dobre sa pripraviť na zápas s Chorvátskom.

    Veríme, že zvíťazíme, a urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do ďalšieho kola. Chorvátov poznáme veľmi dobre, hrali sme proti nim už mnohokrát.

    Vieme o ich silných aj slabých stránkach a teraz ide o to, aby sme ich dôkladne analyzovali a čo najlepšie využili vo svoj prospech,“ citoval web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) krídelníka Portugalska Joaa Felixa.

    Chorváti postúpili do 16-finále z 2. miesta v L-skupine, keď po prehre 2:4 s Anglickom zvíťazili 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou.

    Táto reprezentácia si zaslúži viac rešpektu

    „Myslím si, že sme späť tam, kde sme boli pred ôsmimi rokmi. Je to však len ďalší malý krok k splneniu nášho prvého cieľa, ktorým bol postup do vyraďovacej fázy.

    Táto reprezentácia si zaslúži viac rešpektu a nie kritiku, pretože počas turnaja sme cítili obrovskú podporu chorvátskych fanúšikov.

    Či už vyhrávame alebo prehrávame, tento tím si zaslúži lásku a uznanie za všetko, čo urobil pre ľudí a pre krajinu.

    To by si mali všetci vážiť a neobracať sa proti mužstvu hneď pri prvej prehre,“ povedal Zlatko Dalič, tréner Chorvátska, ktoré v roku 2018 v Rusku dokráčalo až do finále.

    „Selecao“ a „Vatreni“ sa na mundiale stretnú vôbec po prvý raz. Môže ísť zároveň o posledné vzájomné stretnutie dvoch legiend svetového futbalu a kapitánov svojich národných tímov.

    Útočník Portugalska Cristiano Ronaldo a stredopoliar Chorvátska Luka Modrič odohrali spolu šesť sezón za Real Madrid, s ktorým štyrikrát ovládli Ligu majstrov.

    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo.
    Futbalista Portugalska Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)

    Ronaldo strelil dva góly proti Uzbekistanu, zatiaľ čo Modrič si pri svojom 201. reprezentačnom štarte pripísal rozhodujúcu asistenciu pri víťazstve nad Ghanou.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Portugalsko - Chorvátsko

    Rozhodujú: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)

    Predpokladané zostavy:

    Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo

    Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič, Kovačič - Vlašič, Sučič, Perišič - Budimir

    Stretnutie s úvodným výkopom v piatok o 1.00 h SELČ v Toronte budú rozhodovať nórski arbitri na čele s hlavným rozhodcom Espenom Eskasom.

    Viedli aj marcový barážový duel medzi Slovenskom a Kosovom v Bratislave. Víťaz sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone stretne s postupujúcim z dvojice Španielsko - Rakúsko.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Súboj legiend Ronalda a Modriča. Tréner Chorvátov: Tento tím si zaslúži viac rešpektu