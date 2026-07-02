Súboj legiend Ronalda a Modriča. Tréner Chorvátov: Tento tím si zaslúži viac rešpektu

V noci na piatok je na programe šláger šestnásťfinále futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Mexiku a Kanade.
Duel medzi Portugalskom a Chorvátskom sľubuje stret 41-ročného Cristiana Ronalda a 40-ročného Luku Modriča, teda dvoch legiend, ktoré spolu zbierali tituly v Reale Madrid.
Portugalci obsadili v K-skupine 2. priečku za Kolumbiou, s ktorou remizovali 0:0. Predtým zdolali Uzbekistan 5:0 a v úvodnom vystúpení na šampionáte si rozdelili body s DR Kongo výsledkom 1:1.
Potrebujeme len zostať pokojní
„V tíme vládne pokojná atmosféra. To, že sme dvakrát remizovali, neznamená, že sme stratili sebavedomie alebo že by o nás ľudia mali začať pochybovať.
Potrebujeme len zostať pokojní – presne takí, akí sme teraz – a dobre sa pripraviť na zápas s Chorvátskom.
Veríme, že zvíťazíme, a urobíme všetko pre to, aby sme postúpili do ďalšieho kola. Chorvátov poznáme veľmi dobre, hrali sme proti nim už mnohokrát.
Vieme o ich silných aj slabých stránkach a teraz ide o to, aby sme ich dôkladne analyzovali a čo najlepšie využili vo svoj prospech,“ citoval web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) krídelníka Portugalska Joaa Felixa.
Chorváti postúpili do 16-finále z 2. miesta v L-skupine, keď po prehre 2:4 s Anglickom zvíťazili 1:0 nad Panamou a 2:1 nad Ghanou.
Táto reprezentácia si zaslúži viac rešpektu
„Myslím si, že sme späť tam, kde sme boli pred ôsmimi rokmi. Je to však len ďalší malý krok k splneniu nášho prvého cieľa, ktorým bol postup do vyraďovacej fázy.
Táto reprezentácia si zaslúži viac rešpektu a nie kritiku, pretože počas turnaja sme cítili obrovskú podporu chorvátskych fanúšikov.
Či už vyhrávame alebo prehrávame, tento tím si zaslúži lásku a uznanie za všetko, čo urobil pre ľudí a pre krajinu.
To by si mali všetci vážiť a neobracať sa proti mužstvu hneď pri prvej prehre,“ povedal Zlatko Dalič, tréner Chorvátska, ktoré v roku 2018 v Rusku dokráčalo až do finále.
„Selecao“ a „Vatreni“ sa na mundiale stretnú vôbec po prvý raz. Môže ísť zároveň o posledné vzájomné stretnutie dvoch legiend svetového futbalu a kapitánov svojich národných tímov.
Útočník Portugalska Cristiano Ronaldo a stredopoliar Chorvátska Luka Modrič odohrali spolu šesť sezón za Real Madrid, s ktorým štyrikrát ovládli Ligu majstrov.
Ronaldo strelil dva góly proti Uzbekistanu, zatiaľ čo Modrič si pri svojom 201. reprezentačnom štarte pripísal rozhodujúcu asistenciu pri víťazstve nad Ghanou.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Portugalsko - Chorvátsko
Rozhodujú: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)
Predpokladané zostavy:
Portugalsko: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leao - Ronaldo
Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič, Kovačič - Vlašič, Sučič, Perišič - Budimir
Stretnutie s úvodným výkopom v piatok o 1.00 h SELČ v Toronte budú rozhodovať nórski arbitri na čele s hlavným rozhodcom Espenom Eskasom.
Viedli aj marcový barážový duel medzi Slovenskom a Kosovom v Bratislave. Víťaz sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone stretne s postupujúcim z dvojice Španielsko - Rakúsko.