Diogo Jota s najlepším kamarátom zariskovali. Nebyť tragédie, hrali by spolu na MS 2026

Nebyť tragickej autonehody minulý rok, Diogo Jota by bol takmer s istotou v týchto dňoch na majstrovstvách sveta.
Portugalský futbalista a útočník FC Liverpool zahynul aj s bratom Andrém pri autonehode 3. júla 2025 v Španielsku.
Bratia smerovali do prístavu Santander, aby sa Jota vrátil do Anglicka na predsezónnu prípravu.
Namiesto veľkoklubu druhá liga
Kariéra portugalského futbalistu nebola iba o slávnom prestupe do Liverpoolu, kde sa vypracoval na jedného z kľúčových ofenzívnych hráčov.
Na to, aby sa dostal na úplný vrchol a stal sa pevnou súčasťou portugalskej reprezentácie, musel najprv spraviť zdanlivo obrovský krok späť. Krok, ktorý v tom čase mnohí fanúšikovia ani odborníci nechápali.
Predstavte si situáciu: Hráč má 20 rokov a hrá osemfinále Ligy majstrov za slávne FC Porto. V domácej súťaži patrí k oporám tímu, zaznamená 8 gólov a 7 asistencií.
Logicky sa očakáva, že bude pokračovať na najvyššej úrovni, či už priamo v Porte, alebo v Atléticu Madrid, ktorému vtedy patril. Jota sa však rozhodol staviť všetko na jednu kartu a odišiel na hosťovanie do anglickej druhej ligy (Championship).
Tento riskantný krok však neurobil sám. Spolu s ním zamieril do Wolverhamptonu Wanderers aj jeho dobrý kamarát Rúben Neves.
Ten síce nebol v Porte základným pilierom zostavy, no európsky futbal mu predpovedal obrovskú budúcnosť.
Neves sa stal v tom čase najdrahším nákupom v histórii Championship. „Vlci“ za jeho služby zaplatili 15,8 milióna libier, čím prekonali vtedajší rekord 15 miliónov, ktoré predtým vysolila Aston Villa za Jonathana Kodjiu.
„Podľa môjho názoru mali Wolves na čele klubu tých správnych ľudí,“ spomínal si Jota s odstupom času pre magazín FourFourTwo.
„Niekedy treba urobiť krok späť, aby ste mohli urobiť dva kroky vpred. Nakoniec to dopadlo dobre a ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie, aj keď to vtedy znelo naozaj riskantne.“
O svojich počiatočných pochybnostiach hovoril v roku 2021 celkom úprimne: „Strýko sa ma spýtal, prečo to robím, ale teraz so mnou súhlasí! Musím priznať, že ani ja som nebol o tejto myšlienke úplne presvedčený, keď mi o nej prvýkrát povedal môj agent Jorge Mendes. Nakoniec ma však zlomil a dnes mi hovorí: ‚Vidíš, ako som mal celý čas pravdu?!‘“
Nastúpili aj v Bratislave proti Slovanu
Risk sa dokonale vyplatil. Jotovi sezóna v drsnej Championship náramne sadla. Strelil 17 ligových gólov a výrazne tak pomohol Wolves k vysnívanému postupu do Premier League.
Stred poľa vtedy dirigoval práve Rúben Neves a defenzívu istili hráči ako Conor Coady či Willy Boly. Vedenie Wolves Jotu po úspešnom hosťovaní kúpilo natrvalo za približne 14 miliónov eur.
O dve sezóny neskôr ho predali do Liverpoolu za viac ako 40 miliónov eur (pričom celková suma s bonusmi sa šplhala až k 45 miliónom).
Za touto nečakanou portugalskou inváziou do druhej anglickej ligy stál vplyvný agent Jorge Mendes, ktorý má vo svojom portfóliu aj legendárneho Cristiana Ronalda.
Zaujímavosťou je, že Mendesovým vôbec prvým klientom v kariére bol Nuno Espírito Santo – vtedajší tréner Wolves. Títo dvaja sa zoznámili v roku 1996 v nočnom klube v Porte a vybudovali si silné puto.
Výsledkom ich úzkej spolupráce bolo, že do prvého zápasu Wolves v Premier League v roku 2018 nastúpilo až osem hráčov z Mendesovej agentúry.
Výnimkou boli iba obrancovia Ryan Bennett s Coadym a pravý wingbek Matt Doherty.
Jota s Nevesom sa vo farbách Wolves prebojovali v sezóne 2019/20 až do štvrťfinále Európskej ligy, kde podľahli Seville.
Túto nerozlučnú dvojicu sme mohli naživo vidieť aj na Slovensku, keď sa Wolves v skupinovej fáze stretli s bratislavským Slovanom. Diogo a Rúben odohrali bok po boku 164 zápasov a stali sa najlepšími priateľmi.
O to ťažšia bola rana, ktorá neskôr prišla.
„Bolo to veľmi náročné. Deň po tom, čo som sa to dozvedel, bol najťažší v mojom živote. Hlavným dôvodom, prečo som dokázal opäť nastúpiť na ihrisko, bolo to, že som chcel hrať pre Dioga,“ vyjadril sa zdrvený Neves v roku 2026.
Prvý gól Neves venoval Jotovi
Viac ako 36 hodín po tragickej správe nastúpil na zápas majstrovstiev sveta klubov a následne sa z Orlanda okamžite presunul do portugalského Gondomaru na pohreb, kde niesol Diogovu rakvu.
Ruben Neves začal v reprezentácii nosiť číslo 21, ktoré do vtedy nosil Jota a vytetoval si na nohu fotku s ním. Ked strelil svoj prvý gól v reprezentácii Portugalska v októbri 2025 venoval ho práve Jotovi, odhalil tetovanie pod štulpňou a pozeral sa do neba.
Spolu s Diogom zahynul aj jeho brat Andre, ktorý hrával za FC Penafiel v 2. portugalskej lige, jeho posledným trénerom bol prvý africký tréner v slovenskej lige Hélder Cristóvão, ktorý pôsobil v DAC Dunajská streda.
Diogo zanechal po sebe ženu Rute a tri deti, dvoch chlapcov a jedno dievča.
Najdôležitejšie pre Dioga Jotu počas jeho futbalového života bolo rozhodnutie spraviť zdanlivý krok späť.
Vypracoval sa postupne na jedného z kľúčových hráčov Liverpoolu, s ktorým len zopár týždňov pred smrťou vyhral Premier League, a následne s Portugalskom oslavoval aj triumf v Lige národov.
Presne rok po jeho úmrtí nastúpilo Portugalsko v šestnásťfinále MS 2026 proti Chorvátsku a vyhralo 2:1.