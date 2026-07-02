Martínez: Chceme pre Jotu vyhrať MS. Fanúšikovia ho uctiia špeciálnym gestom v Toronte

Portugalskí futbaloví fanúšikovia plánujú uctiť na majstrovstvách sveta hviezdneho útočníka Dioga Jotu, ktorý zomrel pred rokom pri autonehode, zvláštnym gestom.
Na stretnutie prvého kola play off proti Chorvátsku, ktoré sa začne v piatok o 1.00 SELČ v Toronte, chcú priniesť biele nafukovacie balóniky a na Jotovu počesť spustiť symbolický aplaus v 21. min; podľa čísla, ktoré nosil na drese.
Dvadsaťosemročný útočník Liverpoolu zahynul pri dopravnej nehode vlani 3. júla aj s bratom, takisto futbalistom.
Portugalská reprezentácia hrá na majstrovstvách sveta na jeho pamiatku s náramkami, ktoré tímu daroval premiér Luís Montenegro.
"Nechcem hovoriť, že prvé výročie jeho úmrtia bude obzvlášť ťažké. Ale myslím, že by sme mali Dioga Jotu uctievať.
Pretože všetko, čo sme v tomto tíme začali, začalo s ním," povedal nedávno tréner Roberto Martínez s tým, že ťažký je pre tím každý deň.
"Pretože na každom tréningu sú chvíle, keď na Dioga znovu spomíname. Vyhrali sme s ním Ligu národov.
A chceme preneho vyhrať aj majstrovstvá sveta, "dodal.