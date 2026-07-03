Infarktový záver veľkého šlágru. Chorvátom zobral radosť VAR, Ronaldo ukončil gólové prekliatie

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Portugalsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)
Góly: 68. Ronaldo (pen.), 90+4. G. Ramos – 53. Perišić
/Správu aktualizujeme/
Futbalisti Portugalska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
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V zápase šestnásťfinále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2:1.
Vyrovnanie portugalského tímu mal na svedomí z pokutového kopu Cristiano Ronaldo, hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Goncalo Ramos, ktorý skóroval v štvrtej minúte nadstavenia druhého polčasu.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
Priebeh zápasu Portugalsko - Chorvátsko
I. polčas:
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II. polčas:
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