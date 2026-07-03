    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:0
    Chorvátsko
    Chorvátsko
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    Infarktový záver veľkého šlágru. Chorvátom zobral radosť VAR, Ronaldo ukončil gólové prekliatie

    Cristiano Ronaldo oslavuje gól z pokutového kopu.
    Fotogaléria (72)
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól z pokutového kopu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|3. júl 2026 o 03:09
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    Portugalsko dnes zdolalo Chorvátsko v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Portugalsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)

    Góly:  68. Ronaldo (pen.), 90+4. G. Ramos – 53. Perišić

    /Správu aktualizujeme/

    Futbalisti Portugalska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. 

    V zápase šestnásťfinále otočili duel proti Chorvátsku, ktoré zdolali v Toronte 2:1.

    Vyrovnanie portugalského tímu mal na svedomí z pokutového kopu Cristiano Ronaldo, hrdinom zverencov Roberta Martineza bol striedajúci Goncalo Ramos, ktorý skóroval v štvrtej minúte nadstavenia druhého polčasu.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) shakes hands with Croatia's Luka Modric (10) before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup round of 32 soccer match against Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Croatia fans cheer during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Croatia's Luka Modric (10) looks on before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    72 fotografií
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) waves to fans alongside teammates as they arrive for the anthems before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia starting eleven pose for a team photo before during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Martin Baturina (16) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia goalkeeper Dominik Livakovic, center, clears the ball next to Portugal's Cristiano Ronaldo, back, during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) runs to the ballbetween Croatia's Luka Modric (10) and Marin Pongracic (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Martin Baturina gestures during the World Cup round of 32 soccer match against Portugal in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts to a missed opportunity during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Josip Stanisic (2) heads the ball as Portugal's Rafael Leao (17) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports;FIFA;World Cup;athletes;athletic;competition;competitive; - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Luka Modric (10) moves past Portugal's Joao Cancelo (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Vitinha, front, and Croatia's Petar Sucic fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ante Budimir (11) reacts to a foul as referee Espen Eskas, of Norway, to Portugal's Ruben Dias, not shown, during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jared Freed) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) reacts to a play during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal and Croatia line up for the national anthems before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring a goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Ruben Dias (3) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring a goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring their first a goal past Croatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diego Costa (1) is scored on by Croatia's Ivan Perisic, not shown, as Joao Cancelo (20) defends during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Mateo Kovacic (8) takes a shot on goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo, left facing, is mobbed by teammates after scoring a goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Igor Matanovic (20) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Renato Veiga (13) battles with Croatia's Igor Matanovic (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diogo Costa (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates in front of fans after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring his side's first goal against Croatia during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates with teammates after scoring their first a goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) scores a goal past Portugal's Joao Cancelo (20) and goalkeeper Diego Costa (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) makes a save against Portugal's Cristiano Ronaldo (7) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Rafael Leao (17) plays the ball against Croatia's Igor Matanovic (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) scores the first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) is congratulated by his teammates after scoring his side's first goal against Portugal during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates in front of fans after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jared Freed) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) scores a goal past Portugal's Joao Cancelo (20) and goalkeeper Diego Costa (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianFans watch the match in the late afternoon sunlight during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Igor Matanovic (20) battles for a header with Portugal's Vitinha (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian

    Priebeh zápasu Portugalsko - Chorvátsko

    I. polčas:

    aktualizujeme

    II. polčas:

    aktualizujeme

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

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    Cristiano Ronaldo oslavuje gól z pokutového kopu.
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    dnes 03:092
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Cristiano Ronaldo oslavuje gól z pokutového kopu.
    Cristiano Ronaldo oslavuje gól z pokutového kopu.
    Infarktový záver veľkého šlágru. Chorvátom zobral radosť VAR, Ronaldo ukončil gólové prekliatie
    dnes 03:092
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    Domov»MS vo futbale 2026»Infarktový záver veľkého šlágru. Chorvátom zobral radosť VAR, Ronaldo ukončil gólové prekliatie