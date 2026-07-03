Toronto zažilo po postupe Portugalska nevídanú noc. Ronaldo si to s fanúšikmi náležite užil

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslavoval v Toronte postup reprezentácie do osemfinále MS s masou fanúšikov.
Stovky priaznivcov sa zhromaždili pred hotelom, v ktorom býva národný tím, a skandovali jeho meno.
Štyridsaťjedenročný útočník zverejnil na sociálnej sieti X video, na ktorom so spoluhráčmi vychádza na balkón a povzbudzuje fanúšikov ku skandovaniu.
Ronaldo premenil v nočnom šestnásťfinálovom stretnutí s Chorvátskom pokutový kop, ktorým vyrovnal na 1:1.
Portugalci postúpili po víťazstve 2:1, ktoré zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Goncalo Ramos.
V osemfinále narazia na Španielov, duel je na programe v pondelok o 21.00 SELČ. Informácie priniesla agentúra DPA.