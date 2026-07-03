    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:0
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Cristiano Ronaldo (7).
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    Cristiano Ronaldo.
    Toronto zažilo po postupe Portugalska nevídanú noc. Ronaldo si to s fanúšikmi náležite užil
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    Toronto zažilo po postupe Portugalska nevídanú noc. Ronaldo si to s fanúšikmi náležite užil

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. júl 2026 o 16:32
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    Portugalci postúpili do osemfinále po víťazstve nad Chorvátskom 2:1

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslavoval v Toronte postup reprezentácie do osemfinále MS s masou fanúšikov.

    Stovky priaznivcov sa zhromaždili pred hotelom, v ktorom býva národný tím, a skandovali jeho meno.

    Štyridsaťjedenročný útočník zverejnil na sociálnej sieti X video, na ktorom so spoluhráčmi vychádza na balkón a povzbudzuje fanúšikov ku skandovaniu.

    Ronaldo premenil v nočnom šestnásťfinálovom stretnutí s Chorvátskom pokutový kop, ktorým vyrovnal na 1:1.

    Portugalci postúpili po víťazstve 2:1, ktoré zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Goncalo Ramos.

    V osemfinále narazia na Španielov, duel je na programe v pondelok o 21.00 SELČ. Informácie priniesla agentúra DPA.

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