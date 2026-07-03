Ronaldo nechápal, že ho šéf obetoval. Nevídanú drámu vybavil náhradník

„Buď je Roberto Martínez génius, alebo je osud tým najväčším básnikom zo všetkých,“ zvestoval portugalský denník A Bola po jednom z najdramatickejších zápasov doterajších majstrovstiev sveta.
Portugalský tréner v závere zápasu obetoval Cristiana Ronalda, aby vystužil stred poľa príchodom Rúbena Nevesa, no na ihrisku ponechal jeho vražedný inštinkt v podobe Gonçala Ramosa. A portugalská deviatka nesklamala.
„V srdci pokutového územia, s čuchom hráča predurčeného na veľké chvíle, sa útočník ocitol na správnom mieste a nekompromisne prekonal brankára Dominika Livakovića, čím spečatil jeden z najepickejších obratov v novodobej histórii Portugalska na majstrovstvách sveta,“ dodal denník A Bola.
Na tabuli svietilo skóre 2:1. Na tribúnach vypukla monumentálna explózia radosti. Portugalsko otočilo zápas vďaka odhodlaniu, utrpeniu, zázračným zákrokom Dioga Costu a srdcu, ktoré vložilo do každej akcie.
VAR zrušil Chorvátom tri góly
Trávnik štadióna BMO Field v Toronte sa premenil na dejisko jednej z najdramatickejších, najintenzívnejších a najpoetickejších kapitol v histórii portugalskej reprezentácie.
V absolútne elektrizujúcej atmosfére, hodnej veľkého zápasu vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta, Portugalsko povstalo z popola a predviedlo nezabudnuteľný obrat proti tradične húževnatému a technicky vyspelému Chorvátsku.
Gól Gonçala Ramosa v 94. minúte a následne neuznaný zásah Joška Gvardiola v 103. minúte poslali Portugalsko do osemfinále, kde ho čaká duel so Španielskom.
VAR zrušil nešťastným Chorvátom až tri góly – všetky pre ofsajd.
Keď sa zdalo, že Cristiano sa lúči
História býva niekedy rozmarná. Futbal ešte viac.
Keď sa zdalo, že sa Ronaldo lúči s majstrovstvami sveta, objavil sa. A objavila sa aj penalta. Keď sa zdalo, že dráma sa potiahne o ďalších 30 minút, zasiahlo šťastie.
„A nie preto, že by ten víťazný gól nebol krásny. Bol to nádherný zásah. Ale preto, že tím Roberta Martíneza si víťazstvo nezaslúžil. Alebo skôr – Chorvátsko si takýto koniec nezaslúžilo. Takýto osud si nezaslúžil ani Luka Modrič,“ opisoval denník Marca.
Portugalsko začalo zápas v šialenom tempe. Boli to ich najlepšie minúty na doterajšom šampionáte. Bruno Fernandes zahodil veľkú šancu a Rafael Leão ďalej dokazoval, prečo naňho Roberto Martínez stavil namiesto Joãa Félixa.
Až do prestávky na občerstvenie mali Portugalci hru pod kontrolou a vytvárala si najväčšie príležitosti, no v Toronte stále platil bezgólový stav. Na tvárach Chorvátov bolo vidieť dusivý tlak. Beznádej z toho, že sa takmer nedokázali dostať z vlastnej polovice. Napriek tomu odolávali.
Až do konca prvého polčasu o Chorvátsku nebolo takmer počuť.
Chorvátsko vstalo z mŕtvych
Po prestávke však Bruno Petković rozvíril dianie, keď stiahol Anteho Budimira a poslal na ihrisko Igora Matanovića. Výsledok sa dostavil okamžite.
Chorvátska reprezentácia vyšla z kabín v úplne inom rozpoložení a Mateo Kovačić bol veľmi blízko k tomu, aby v portugalskom tábore spustil poplach. A napokon ho aj spustil.
Po peknej akcii na krídle od Josipa Stanišića práve pravý obranca poslal do šestnástky ideálny center pre jedného z nesmrteľných mužov chorvátskeho futbalu. Ivan Perišić prekonal Dioga Costu strelou, ktorá prešla brankárovi pomedzi nohy.
Matanović následne pridal druhý gól Chorvátov, no bol v jasnom ofsajde.
Portugalsko bolo na kolenách. Roberto Martínez pripravoval až štyri striedania. Španielsky tréner napokon takmer musel svoje plány meniť po centimetrovom ofsajde Cristiana Ronalda a po delovke Leãa, ktorá skončila na brvne.
Prvý gól v play off
Portugalsko vyrovnalo z penalty. Cristiano Ronaldo strelil svoj tretí gól na tomto svetovom šampionáte a vôbec prvý v zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Predtým na MS vždy skóroval iba v základnej skupine.
Začínal sa ako keby nový zápas. A opäť to bolo Chorvátsko, ktoré tlačilo. Kovačić trafil konštrukciu brány, Matanovića vychytal výborne chytajúci Diogo Costa a Luka Sučić už brankára prekonal. Lenže opäť z ofsajdu.
Kým sa rozhodovalo, či je chorvátsky gól platný, tréner Martínez stlačil spúšť a stiahol Cristiana Ronalada z ihriska. Desať minút pred koncom, keď už sa nad zápasom vznášala hrozba predĺženia.
A len málokto dnes môže trénerovi Portugalska povedať, že sa mýlil.
Ronaldo krútil hlavou
Keď Ronalda stiahol tréner v 81. minúte z ihriska, kapitán Portugalska akoby nechápal. Krútil hlavou.
Cristiano Ronaldo, ktorý dovtedy odohral za Portugalsko na majstrovstvách sveta 2026 každú minútu, bol v zápase proti Chorvátsku vystriedaný. Na miesto CR7 prišiel Rúben Neves.
Ronaldo zostal z rozhodnutia zjavne zaskočený a ihrisko opúšťal len pomaly. Po príchode k postrannej čiare si následne podal ruku s trénerom Robertom Martínezom.
Potom pri postrannej čiare dirigoval spoluhráčov a sledoval, ako sa náhradník Gonçalo Ramos stáva hrdinom.
Portugalsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)
Góly: 68. Ronaldo (z 11 m), 90.+4 Ramos – 53. Perišič
Rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Dias - Modrič, Perišič
Diváci: 43.036
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (62. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha (62. B. Silva) - Neto (62. Conceicao), Fernandes (62. Ramos), Leao - Ronaldo (81. R. Neves)
Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Perišič - Modrič, Kovačič (90.+6 Kramarič) - Vlašič (90.+2 Gvardiol), P. Sučič, Baturina (68. M. Pašalič) - Budimir (46. Matanovič)
V 94. minúte poslal Rafa Leão nádherný center, po ktorom portugalská deviatka zlomila nerozhodný stav. Dokonalou hlavičkou.
Aby poslala Portugalsko do osemfinále. Aby uzavrela svetový príbeh Luku Modrića (ukončil kariéru v reprezentácii) a predĺžila ten Cristianov.
Chorvátsko stihlo v 103. minúte vyrovnať. Gvardiol rozpútal eufóriu, ktorú však VAR a rozhodca Eskås zastavili.
Tušil, že dá gól
Gonçalo Ramos naskočil z lavičky v 62. minúte a obliekol si rolu hrdinu.
„Prehrávali sme a nakoniec sme to zvládli vďaka odhodlaniu a utrpeniu. Najdôležitejšie je, že sme postúpili a ukázali silu nášho tímu. Tento zápas je už za nami a musíme sa sústrediť na ten ďalší. Gól? Bol to takmer inštinktívny moment,“ povedal v rozhovore pre Sport TV.
„Viem, že sa zvyknem objavovať v takýchto chvíľach. Zvyknem dávať góly a rozhodovať zápasy. Opäť som ukázal, že som tu na to, aby som pomohol a rozhodol. Sú dni, keď je to ťažšie, ale zápasový deň je niečo úplne iné," dodal hráč milánskeho AC.
„Existujú dôležitejšie veci než to, či hrám viac alebo menej. Ak nemám svoju energiu, nedokážem tímu pomôcť. Dnes sa mi to podarilo a stálo to za to. Cristiano mi už pred zápasom povedal, že budem dôležitý a pomôžem mužstvu. V kabíne som spoluhráčom povedal, aby sa nebáli, že ak nastúpim, dám gól. Splnil som, čo som povedal,“ dodal Ramos.
Martínez: Takéto sú majstrovstvá sveta
Portugalsko oslavovalo svojho trénera „Majstrovstvá sveta sú presne takéto. Prvý polčas bol fantastický. Intenzita, prechod do útočnej tretiny ihriska... Proti tímu, akým je Chorvátsko, však vždy existuje riziko, pretože dokáže výborne pracovať s loptou. Po inkasovanom góle sme ďalej verili, využili sme hráčov z lavičky.
Práve takáto mentalita pomáha vyhrávať zápasy. Dokonalé zápasy na majstrovstvách sveta už neexistujú. Rozhodujú disciplína, talent, ale aj schopnosť hrať srdcom,“ hodnotil tréner Portugalska Roberto Martínez.
Po zápase si Cristiano Ronaldo obliekol dres s číslom 21, ktorý nosil tragicky zosnulý spoluhráč Diogo Jota. Následne ukázal na oblohu. Bolo jasné, komu venuje jedno z najemotívnejších víťazstiev svojej reprezentačnej kariéry.
Nikto nevie penalty ako Ronaldo
„Naši hráči bojovali za Portugalsko, za otca Ricarda Carvalha a za našich Dioga Jotu a Andrého. Bol to typický zápas pre Dioga. Víťazstvo 2:1, teda číslo 21, proti Chorvátsku, ktoré bolo posledným súperom, proti ktorému skóroval na štadióne Jamor. Je v tom veľa symboliky. Diogo nám poslal veľa sily a energie. Teraz je určite veľmi šťastný a hrdý,“ dodal Martínez pre Sport TV.
„Máme veľa rozdielnych typov hráčov. Na tomto šampionáte nie je futbalista, ktorý by dokázal kopnúť penaltu tak ako Cristiano, a zároveň neexistuje iný útočník s takou silou a schopnosťou dostať sa do pokutového územia ako Gonçalo Ramos.
Mali sme na lavičke ďalších hráčov, ktorí mohli pomôcť. To, že sa Gonçalo tlačí do základnej zostavy, je presne to, čo chceme. Máme veľa kvalitných hráčov, aj João Félix odohráva veľmi dobrý šampionát,“ uzavrel portugalský tréner.