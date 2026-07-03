    Portugalsko
    Portugalsko
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:0
    Chorvátsko
    Chorvátsko
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    Ronaldo nechápal, že ho šéf obetoval. Nevídanú drámu vybavil náhradník

    Cristiano Ronaldo (7).
    Fotogaléria (72)
    Cristiano Ronaldo (7). (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    Pavol Spál|3. júl 2026 o 06:10
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    VAR zrušil Chorvátom tri góly.

    „Buď je Roberto Martínez génius, alebo je osud tým najväčším básnikom zo všetkých,“ zvestoval portugalský denník A Bola po jednom z najdramatickejších zápasov doterajších majstrovstiev sveta.

    Portugalský tréner v závere zápasu obetoval Cristiana Ronalda, aby vystužil stred poľa príchodom Rúbena Nevesa, no na ihrisku ponechal jeho vražedný inštinkt v podobe Gonçala Ramosa. A portugalská deviatka nesklamala.

    „V srdci pokutového územia, s čuchom hráča predurčeného na veľké chvíle, sa útočník ocitol na správnom mieste a nekompromisne prekonal brankára Dominika Livakovića, čím spečatil jeden z najepickejších obratov v novodobej histórii Portugalska na majstrovstvách sveta,“ dodal denník A Bola. 

    Na tabuli svietilo skóre 2:1. Na tribúnach vypukla monumentálna explózia radosti. Portugalsko otočilo zápas vďaka odhodlaniu, utrpeniu, zázračným zákrokom Dioga Costu a srdcu, ktoré vložilo do každej akcie.

    VAR zrušil Chorvátom tri góly

    Trávnik štadióna BMO Field v Toronte sa premenil na dejisko jednej z najdramatickejších, najintenzívnejších a najpoetickejších kapitol v histórii portugalskej reprezentácie.

    V absolútne elektrizujúcej atmosfére, hodnej veľkého zápasu vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta, Portugalsko povstalo z popola a predviedlo nezabudnuteľný obrat proti tradične húževnatému a technicky vyspelému Chorvátsku.

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    Gól Gonçala Ramosa v 94. minúte a následne neuznaný zásah Joška Gvardiola v 103. minúte poslali Portugalsko do osemfinále, kde ho čaká duel so Španielskom.

    VAR zrušil nešťastným Chorvátom až tri góly – všetky pre ofsajd.

    Keď sa zdalo, že Cristiano sa lúči

    História býva niekedy rozmarná. Futbal ešte viac.

    Keď sa zdalo, že sa Ronaldo lúči s majstrovstvami sveta, objavil sa. A objavila sa aj penalta. Keď sa zdalo, že dráma sa potiahne o ďalších 30 minút, zasiahlo šťastie.

    „A nie preto, že by ten víťazný gól nebol krásny. Bol to nádherný zásah. Ale preto, že tím Roberta Martíneza si víťazstvo nezaslúžil. Alebo skôr – Chorvátsko si takýto koniec nezaslúžilo. Takýto osud si nezaslúžil ani Luka Modrič,“ opisoval denník Marca. 

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) shakes hands with Croatia's Luka Modric (10) before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup round of 32 soccer match against Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Croatia fans cheer during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Croatia's Luka Modric (10) looks on before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    72 fotografií
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) waves to fans alongside teammates as they arrive for the anthems before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia starting eleven pose for a team photo before during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Martin Baturina (16) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia goalkeeper Dominik Livakovic, center, clears the ball next to Portugal's Cristiano Ronaldo, back, during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo, left, and Croatia's Luka Modric (10) shake hands before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) runs to the ballbetween Croatia's Luka Modric (10) and Marin Pongracic (3) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) plays the ball as Portugal's Vitinha (23) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Josip Stanisic (2) heads the ball as Portugal's Rafael Leao (17) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports;FIFA;World Cup;athletes;athletic;competition;competitive; - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Luka Modric (10) moves past Portugal's Joao Cancelo (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Bruno Fernandes, left, shoots during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Marin Pongracic (3) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Pedro Neto (18) dribbles the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal and Croatia line up for the national anthems before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring a goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Ruben Dias (3) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring a goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring their first a goal past Croatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diego Costa (1) is scored on by Croatia's Ivan Perisic, not shown, as Joao Cancelo (20) defends during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Mateo Kovacic (8) takes a shot on goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo, left facing, is mobbed by teammates after scoring a goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Igor Matanovic (20) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Renato Veiga (13) battles with Croatia's Igor Matanovic (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diogo Costa (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates in front of fans after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring his side's first goal against Croatia during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates with teammates after scoring their first a goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) scores a goal past Portugal's Joao Cancelo (20) and goalkeeper Diego Costa (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) makes a save against Portugal's Cristiano Ronaldo (7) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Rafael Leao (17) plays the ball against Croatia's Igor Matanovic (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) scores the first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) is congratulated by his teammates after scoring his side's first goal against Portugal during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates in front of fans after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jared Freed) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) scores a goal past Portugal's Joao Cancelo (20) and goalkeeper Diego Costa (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianFans watch the match in the late afternoon sunlight during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Igor Matanovic (20) battles for a header with Portugal's Vitinha (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian

    Portugalsko začalo zápas v šialenom tempe. Boli to ich najlepšie minúty na doterajšom šampionáte. Bruno Fernandes zahodil veľkú šancu a Rafael Leão ďalej dokazoval, prečo naňho Roberto Martínez stavil namiesto Joãa Félixa.

    Až do prestávky na občerstvenie mali Portugalci hru pod kontrolou a vytvárala si najväčšie príležitosti, no v Toronte stále platil bezgólový stav. Na tvárach Chorvátov bolo vidieť dusivý tlak. Beznádej z toho, že sa takmer nedokázali dostať z vlastnej polovice. Napriek tomu odolávali.

    Až do konca prvého polčasu o Chorvátsku nebolo takmer počuť.

    Chorvátsko vstalo z mŕtvych

    Po prestávke však Bruno Petković rozvíril dianie, keď stiahol Anteho Budimira a poslal na ihrisko Igora Matanovića. Výsledok sa dostavil okamžite.

    Chorvátska reprezentácia vyšla z kabín v úplne inom rozpoložení a Mateo Kovačić bol veľmi blízko k tomu, aby v portugalskom tábore spustil poplach. A napokon ho aj spustil.

    Po peknej akcii na krídle od Josipa Stanišića práve pravý obranca poslal do šestnástky ideálny center pre jedného z nesmrteľných mužov chorvátskeho futbalu. Ivan Perišić prekonal Dioga Costu strelou, ktorá prešla brankárovi pomedzi nohy.

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    Matanović následne pridal druhý gól Chorvátov, no bol v jasnom ofsajde.

    Portugalsko bolo na kolenách. Roberto Martínez pripravoval až štyri striedania. Španielsky tréner napokon takmer musel svoje plány meniť po centimetrovom ofsajde Cristiana Ronalda a po delovke Leãa, ktorá skončila na brvne.

    Prvý gól v play off

    Portugalsko vyrovnalo z penalty. Cristiano Ronaldo strelil svoj tretí gól na tomto svetovom šampionáte a vôbec prvý v zápase vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Predtým na MS vždy skóroval iba v základnej skupine.

    Začínal sa ako keby nový zápas. A opäť to bolo Chorvátsko, ktoré tlačilo. Kovačić trafil konštrukciu brány, Matanovića vychytal výborne chytajúci Diogo Costa a Luka Sučić už brankára prekonal. Lenže opäť z ofsajdu.

    Kým sa rozhodovalo, či je chorvátsky gól platný, tréner Martínez stlačil spúšť a stiahol Cristiana Ronalada z ihriska. Desať minút pred koncom, keď už sa nad zápasom vznášala hrozba predĺženia.

    A len málokto dnes môže trénerovi Portugalska povedať, že sa mýlil.

    Ronaldo krútil hlavou

    Keď Ronalda stiahol tréner v 81. minúte z ihriska, kapitán Portugalska akoby nechápal. Krútil hlavou.

    Cristiano Ronaldo, ktorý dovtedy odohral za Portugalsko na majstrovstvách sveta 2026 každú minútu, bol v zápase proti Chorvátsku vystriedaný. Na miesto CR7 prišiel Rúben Neves.

    Ronaldo zostal z rozhodnutia zjavne zaskočený a ihrisko opúšťal len pomaly. Po príchode k postrannej čiare si následne podal ruku s trénerom Robertom Martínezom.

    Potom pri postrannej čiare dirigoval spoluhráčov a sledoval, ako sa náhradník Gonçalo Ramos stáva hrdinom.

    Portugalsko - Chorvátsko 2:1 (0:0)

    Góly: 68. Ronaldo (z 11 m), 90.+4 Ramos – 53. Perišič

    Rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Dias - Modrič, Perišič

    Diváci: 43.036

    Portugalsko: D. Costa – Cancelo (62. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha (62. B. Silva) - Neto (62. Conceicao), Fernandes (62. Ramos), Leao - Ronaldo (81. R. Neves)

    Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Perišič - Modrič, Kovačič (90.+6 Kramarič) - Vlašič (90.+2 Gvardiol), P. Sučič, Baturina (68. M. Pašalič) - Budimir (46. Matanovič)

    V 94. minúte poslal Rafa Leão nádherný center, po ktorom portugalská deviatka zlomila nerozhodný stav. Dokonalou hlavičkou.

    Aby poslala Portugalsko do osemfinále. Aby uzavrela svetový príbeh Luku Modrića (ukončil kariéru v reprezentácii) a predĺžila ten Cristianov.

    Chorvátsko stihlo v 103. minúte vyrovnať. Gvardiol rozpútal eufóriu, ktorú však VAR a rozhodca Eskås zastavili. 

    Tušil, že dá gól

    Gonçalo Ramos naskočil z lavičky v 62. minúte a obliekol si rolu hrdinu. 

    „Prehrávali sme a nakoniec sme to zvládli vďaka odhodlaniu a utrpeniu. Najdôležitejšie je, že sme postúpili a ukázali silu nášho tímu. Tento zápas je už za nami a musíme sa sústrediť na ten ďalší. Gól? Bol to takmer inštinktívny moment,“ povedal v rozhovore pre Sport TV.

    „Viem, že sa zvyknem objavovať v takýchto chvíľach. Zvyknem dávať góly a rozhodovať zápasy. Opäť som ukázal, že som tu na to, aby som pomohol a rozhodol. Sú dni, keď je to ťažšie, ale zápasový deň je niečo úplne iné," dodal hráč milánskeho AC.

    Goncalo Ramos (9) dal víťazný gól.
    Goncalo Ramos (9) dal víťazný gól. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    „Existujú dôležitejšie veci než to, či hrám viac alebo menej. Ak nemám svoju energiu, nedokážem tímu pomôcť. Dnes sa mi to podarilo a stálo to za to. Cristiano mi už pred zápasom povedal, že budem dôležitý a pomôžem mužstvu. V kabíne som spoluhráčom povedal, aby sa nebáli, že ak nastúpim, dám gól. Splnil som, čo som povedal,“ dodal Ramos.

    Martínez: Takéto sú majstrovstvá sveta

    Portugalsko oslavovalo svojho trénera „Majstrovstvá sveta sú presne takéto. Prvý polčas bol fantastický. Intenzita, prechod do útočnej tretiny ihriska... Proti tímu, akým je Chorvátsko, však vždy existuje riziko, pretože dokáže výborne pracovať s loptou. Po inkasovanom góle sme ďalej verili, využili sme hráčov z lavičky.

    Práve takáto mentalita pomáha vyhrávať zápasy. Dokonalé zápasy na majstrovstvách sveta už neexistujú. Rozhodujú disciplína, talent, ale aj schopnosť hrať srdcom,“ hodnotil tréner Portugalska Roberto Martínez.

    Po zápase si Cristiano Ronaldo obliekol dres s číslom 21, ktorý nosil tragicky zosnulý spoluhráč Diogo Jota. Následne ukázal na oblohu. Bolo jasné, komu venuje jedno z najemotívnejších víťazstiev svojej reprezentačnej kariéry.

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    Nikto nevie penalty ako Ronaldo

    „Naši hráči bojovali za Portugalsko, za otca Ricarda Carvalha a za našich Dioga Jotu a Andrého. Bol to typický zápas pre Dioga. Víťazstvo 2:1, teda číslo 21, proti Chorvátsku, ktoré bolo posledným súperom, proti ktorému skóroval na štadióne Jamor. Je v tom veľa symboliky. Diogo nám poslal veľa sily a energie. Teraz je určite veľmi šťastný a hrdý,“ dodal Martínez pre Sport TV.

    „Máme veľa rozdielnych typov hráčov. Na tomto šampionáte nie je futbalista, ktorý by dokázal kopnúť penaltu tak ako Cristiano, a zároveň neexistuje iný útočník s takou silou a schopnosťou dostať sa do pokutového územia ako Gonçalo Ramos.

    Mali sme na lavičke ďalších hráčov, ktorí mohli pomôcť. To, že sa Gonçalo tlačí do základnej zostavy, je presne to, čo chceme. Máme veľa kvalitných hráčov, aj João Félix odohráva veľmi dobrý šampionát,“ uzavrel portugalský tréner.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
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    3
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    SWE
    0
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    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
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    MAR
    2
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    POR
    2
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    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
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    AUT
    0
    USA
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    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
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    Brazília
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hladký postup európskeho favorita. Švajčiari poslali domov nevýrazné Alžírsko
    dnes 06:57
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hráči Švajčiarska sa tešia z gólu v zápase s Alžírskom na MS vo futbale 2026
    Hladký postup európskeho favorita. Švajčiari poslali domov nevýrazné Alžírsko
    dnes 06:57
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ronaldo nechápal, že ho šéf obetoval. Nevídanú drámu vybavil náhradník