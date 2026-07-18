Bol prvou svetovou jednotkou, prezývku mal Odporný. Rumunský búrlivák oslavuje jubileum

Bol historicky prvou jednotkou svetového rebríčka ATP, na tenisových kurtoch zbieral úspechy takmer dve desaťročia.
Počas kariéry sa nevyhol početným kontroverziám, pre ktoré mu prischla prezývka „Nasty“ (odporný).
Bývalý rumunský tenista Ilie Nastase (nar. 19. júla 1946) oslavuje dnes v nedeľu jubilejné 80. narodeniny.
Je buď zbožňovaný alebo nenávidený, ale od prvého turnajového triumfu v roku 1967 vo francúzskom Cannes si Nastase veľmi rýchlo vypracoval hviezdny status.
Zatiaľ čo v Davisovom pohári mu s Rumunskom unikala víťazná trofej, tak v dvojhre a štvorhre dokázal nájsť dlhoročný recept na triumfy.
Začiatok 70. rokov ho zastihol už v špičkovej forme, všetko odštartoval Roland Garros (1970) a výhra vo štvorhre. V rovnakom roku uspel aj v mixe na Wimbledone.
Prvá svetová jednotka
Celkové prvenstvo na US Open (1972), Roland Garros (1973) a štvornásobné víťazstvo na koncoročnom turnaji majstrov (1971 - 1973, 1975) nezostali nepovšimnuté.
Nastase sa stal vôbec prvou jednotkou svetového rebríčka, ATP uviedla do života počítačový systém určujúci rebríčkové postavenie hráčov v auguste 1973.
Nastase bol na tomto poste neprerušene 40 týždňov, následne už na túto métu v ďalšej fáze kariéry nedosiahol. Do dnešného dňa je jediným Rumunom, ktorý bol svetovou jednotkou.
Ako prvý športovec podpísal zmluvu s Nike
Z ATP turnajov má Nastase 111 prvenstiev (64-krát uspel v dvojhre, 45-krát vo štvorhre a 2-krát v mixe), čo ho v historických tabuľkách radí medzi mužmi na šiestu pozíciu.
Na grandslamoch dosiahol na víťaznú trofej v siedmich prípadoch. V roku 1972 podpísal ako prvý profesionálny športovec sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Nike.
Hráčsku kariéru zakončil v júni 1988 a už o tri roky neskôr ho uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.
Početné škandály
Okrem úspechov sprevádzali Nastaseho pôsobenie na kurtoch, ale aj mimo neho, početné škandály.
Opakovane sa dokázal dostať pod kožu svojim súperom, ale zároveň sa obával priamej konfrontácie po konci zápasov.
Na US Open v roku 1976 v zápase s Nemcom Hansom-Jürgenom Pohmannom dokonca loptičkou trafil fotografa. O rok neskôr nastúpil na iný turnaj s nepovoleným výpletom rakety.
V pozícii kapitána rumunského tímu verbálne urážal súperov a súperky, od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) dostal v roku 2017 za toto správanie viac ako štvorročný zákaz činnosti.
Bukureštský šašo
Nastase sa nevyhol ani vrcholovej politike v rodnom Rumunsku, neúspešne sa uchádzal napríklad o post primátora v Bukurešti.
V závere tenisovej kariéry zaujal v 80. rokoch mimo iného publikovaním viacerých románov vo francúzštine.
Jeho život zhrnuli viaceré knižné publikácie a v roku 2024 vyšiel dokument s názvom Nasty - Viac ako len tenis.
„Bukureštský šašo“ si zastal svoju prezývku vo všetkých smeroch, na niektoré zápasy prišiel Nastase vo vojenskej uniforme.