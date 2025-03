V šestnástich ukončila kariéru. Šport ju znova baví a atakuje najvyšší stupienok

Bolo to po skončení sezóny, v ktorej bola ako najlepšia Američanka siedma na olympiáde a tretia na majstrovstvách sveta.

Spomienky sa jej splývali

Liuová pochádza z rodiny s piatimi deťmi a je najstaršia z nich. Jej súrodenci nekorčuľovali a malá Alysa trávila veľa času mimo svojho domova.

V trinástich sa stala najmladšou šampiónkou Spojených štátov, vzápätí bola najmladšou Američankou, ktorá skočila trojitý axel a jedinou, ktorá zvládla aj štvoritý lutz.

Postupne si však uvedomovala, že pre šport prichádza o chvíle s rodinou. „Spomienky na rôzne internáty a tréningové kempy sa mi splývali. Vyrátala som, že po olympiáde v Pekingu už čoskoro pôjdem na vysokú školu a začala som mať obavy, že vôbec nebudem žiť so svojou rodinou. Ak by som pokračovala v krasokorčuľovaní, nemohla by som mať šancu byť doma,“ uviedla.