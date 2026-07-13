Zapletalová v Maďarsku a pokračovanie Tour de France. Športový program na dnes (14. júl)

Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|14. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 14. júla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 14. júla

Futbal

  • 21:00 Francúzsko - Španielsko, semifinále na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 KuPS Kuopio – Vardar Skopje /prvý zápas: 2:0/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 18:00 Iberia 1999 Tbilisi – Flora Tallinn /prvý zápas: 3:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 18:00 Inter Club d'Escaldes – Lincoln Red Imps /prvý zápas: 1:3/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 19:00 ETO FC Győr – Víkingur Reykjavík /prvý zápas: 0:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 19:00 Riga FC – Ararat-Armenia /prvý zápas: 0:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 19:30 Levski Sofia – Borac Banja Luka /prvý zápas: 1:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 19:30 The New Saints – Sabah Baku /prvý zápas: 0:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 20:00 Drita Gjilan – Kauno Žalgiris /prvý zápas: 1:1/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 21:00 Larne FC – Tre Fiori /prvý zápas: 1:0/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 
  • 21:00 Shamrock Rovers – Floriana FC /prvý zápas: 0:2/, odveta 1. predkola Ligy majstrov 

  • 21:00 SP La Fiorita - FC UNA Strassen, /prvý zápas: 0:1/, odveta 1. predkola Konferenčnej ligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Jasy
  • Turnaj ATP v Bastade, Gstaade a Umagu

Cyklistika

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondomare

Hádzaná

  • 11:00 žreb 2. kola Európskeho pohára EHF m+ž /účasť SR/

Americký futbal

  • 12:00 TK Nitra Knights     

Atletika

  • 17:30 podujatie kategórie World Athletics Continental Tour Gold, míting Gyulai István Memorial (Zapletalová) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Basketbal

  • 13:30 Severné Macedónsko – Švédsko, A-skupina B-divízia ME hráčov do 20 rokov
  • 20:30 Írsko – Azerbajdžan, A-skupina B-divízia ME hráčov do 20 rokov
TV program: utorok, 14. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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