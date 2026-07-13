Letné prestupy v Niké lige: Spartak nakupuje, Slovan zatiaľ mlčí

Brankár Aleksandar Popovič sa v rámci Niké ligy presunul z FC DAC Dunajská Streda do Slovana Bratislava.
Brankár Aleksandar Popovič sa v rámci Niké ligy presunul z FC DAC Dunajská Streda do Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
Juraj Hertel|13. júl 2026 o 16:05
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Kompletný prehľad príchodov a odchodov vo všetkých kluboch najvyššej slovenskej súťaže.

Letné prestupové okno v Niké lige prinieslo zatiaľ veľký kontrast. Kým Spartak Trnava naberal hráčov po celej Európe a viaceré kluby riešili najmä návraty z hosťovaní, Slovan Bratislava zostal nezvyčajne pokojný.

Bodku za érou dvoch výrazných mien dala aj ukončená kariéra Vladimíra Weissa a Róberta Maka.

Prinášame kompletný prehľad príchodov a odchodov vo všetkých dvanástich kluboch najvyššej slovenskej súťaže.

Slovan Bratislava od príchodu trénera Yaya Touré nepodpísal žiadneho hráča, naopak Spartaka získal už niekoľko futbalistov. Veľký zmeny nastali aj u nováčika z Banskej Bystrice.

Slovan Bratislava

Príchody

  • Aleksandar Popović (DAC Dunajská streda)
  • Samuel Kozlovský (Widzew Lodz - Poľsko)
  • Kelvin Ofori (Olimpija Ljublana - Slovinsko) - návrat z hosťovania
  • Jurij Medvedev (Tatran Prešov) - návrat z hosťovania

Odchody

  • Martin Trnovský (Podbrezová)
  • Filip Lichy (FC Košice)
  • Guram Kashia (bez klubu)
  • Vladimir Weiss (koniec kariéry)
  • Róbert Mak (koniec kariéry)
  • Sidoine Fogning (Boavista - Portugalsko) - návrat z hosťovania

DAC Dunajská streda

Príchody

  • Prince Owusu (FK Gabala - Azerbajdžan)
  • Uros Kabić (OFK Belehrad - Srbsko)
  • Simen Juklerød (Sint-Truiden - Belgicko)

Odchody

  • Levente Bősze (Como - Taliansko)
  • Alex Mendez (Asteras Aktor - Grécko)
  • Christián Herc (Kisvárda - Maďarsko)
  • Aleksandar Popović (Slovan Bratislava)
  • Rabby Mateta Pepa (Francs Borains - Belgicko)
  • Ivan Dolček (NK Osijek - Chorvátsko)
  • Márk Csinger (Győr - Maďarsko)
  • Bartol Barisić (FK Sarajevo - Bosna a Hercegovina)
  • Jan-Christoph Bartels (bez klubu)
  • Viktor Djukanović (Hammarby - Švédsko) - návrat z hosťovania
  • Matúš Kmeť (Minnesota - USA) - návrat z hosťovania

Spartak Trnava

Príchody

  • Oskar Casagrande (NK Jesenice - Slovinsko)
  • Kristián Pavol Stručka (Malženice)
  • Melos Bajrami (KF Vllaznia - Albánsko)
  • Tijmen Wildeboer (TOP Oss - Holandsko)
  • Roman Begala (Tatran Prešov)
  • Martin Janáček (AF Elbasani - Albánsko)
  • Ivan Mensah (Sparta Prahra - Česko)
  • Lorent Mehmeti (Nordic United - Švédsko)
  • Filip Trello (Malženice) - návrat z hosťovania
  • Marek Ujlaky (Skalica) - návrat z hosťovania
  • Juanmi Carrión (CSKA 1948 - Bulharsko)

Odchody

  • Žiga Frelih (NK Celje - Slovinsko)
  • Michal Duriš (Banská Bystrica)
  • Denys Taraduda (Teplice - Česko)
  • Patrick Karhan (Skalica) - hosťovanie
  • Patrik Vasiľ (Zlaté Moravce) - hosťovanie
  • Jakub Paur - (bez klubu)
  • Lazar Stojsavljević - (bez klubu)
  • Filip Twardzik - (bez klubu)
  • Roko Jureškin - (bez klubu)
  • Miloš Kratochvíl - (bez klubu)
  • Abdulrahman Taiwo - (Riga - Lotyšsko) - návrat z hosťovania
  • Idjessi Metsoko - (Plzeň - Česko) - návrat z hosťovania

MŠK Žilina

Príchody

  • David Sipos (Košice)
  • Ridwan Sanusi (Podbrezová) – návrat z hosťovania

Odchody

  • Regő Szánthó (Banská Bystrica)
  • Nehuén Mendoza (Instituto II - Argentína) – hosťovanie
  • Dominik Svaček (Zbrojovka Brno - Česko) – hosťovanie
  • Tomáš Jasso (FC Petržalka)

Zemplín Michalovce

Príchody

  • Rastislav Korba (Košice)
  • Alden Suvalija (MFK Zvolen) – návrat z hosťovania
  • David Petrík (Slavia Košice) – návrat z hosťovania

Odchody

  • Hugo Ahl (Jablonec - Česko)
  • Matúš Begala (GKS Tychy - Poľsko)
  • Samuel Ramos (St. Mirren - Škótsko)
  • Stanislav Danko (bez klubu)
  • Lazar Zaknic (bez klubu)

Podbrezová

Príchody

  • Ebenezer Kpozo (Pohronie)
  • Tobias Diviš (Pohronie)
  • Martin Chrien (Ružomberok)
  • Martin Trnovský (Slovan Bratislava)
  • Radek Kejval (Viktoria Žižkov - Česko)
  • Karlo Miljanič (Košice)
  • Jakub Michlík (Tatran Prešov)
  • Muhammed Dumbuya (Inter Bratislava) – návrat z hosťovania
  • Alin Lerint (Pohronie) – návrat z hosťovania
  • Séverin Tatolna (Tatran Prešov) – návrat z hosťovania
  • Samuel Subert (Pohronie) – návrat z hosťovania
  • Lionel Abate (Lehota pod V.) – návrat z hosťovania
  • Sanna Jobe (Pohronie) – návrat z hosťovania
  • Mario Mrva (FC ViOn) – návrat z hosťovania
  • Peter Juritka (Tatran Prešov) – návrat z hosťovania

Odchody

  • Mario Mrva (Pohronie)
  • Branislav Ninaj (FC Petržalka)
  • Ousman Kujabi (Viktoria Žižkov - Česko)
  • Andy Masaryk (Komárno)
  • Kevor Palumets (Košice)
  • Peter Juritka (bez klubu)
  • Matúš Marcin (ukončil kariéru)
  • Ridwan Sanusi (MŠK Žilina) – hosťovanie

FC Košice

Príchody

  • Aleksa Maras (Botev Plovdiv - Bulharsko)
  • Filip Lichý (Slovan Bratislava)
  • Kevor Palumets (Podbrezová)
  • Aleksandar Kahvič (SSV Ulm 1846 - Nemecko)
  • Tomáš Husárik (Ružomberok B)
  • Maxim Mateas (Slovan B)
  • Bojan Damjanović (Sutjeska Nikšić - Čierna Hora) – hosťovanie
  • Alex-Jason Amadin (bez klubu)
  • Dominik Veselý (Lok. Košice) – návrat z hosťovania
  • Simon Sabolčík (Slavia Košice) – návrat z hosťovania

Odchody

  • Simon Sabolčík (Tatran Prešov)
  • David Šípos (MŠK Žilina)
  • Rastislav Korba (Michalovce)
  • Karlo Miljanič (Podbrezová)
  • Ľubomír Zinčak (Humenné) – hosťovanie
  • Mátyás Kovács (MTK Budapest - Maďarsko) – návrat z hosťovania
  • Vladimír Perišić (Slavia Praha B - Česko) – návrat z hosťovania

AS Trenčín

Príchody

  • Jaroslav Holp (FC ViOn)
  • Nikola Jovanović (Mačva - Srbsko)
  • Issa Traoré (Leverkusen - Nemecko) – hosťovanie
  • Matej Obšivan (Púchov) – návrat z hosťovania
  • Adrian Fiala (Slovácko (Česko) – návrat z hosťovania

Odchody

  • Cody David (LNZ Čerkasy - Ukrajina)
  • Pepijn Doesburg (Al-Shabab SC - Saudská Arábia)
  • Sean Goss (Stal Rzeszów - Poľsko)
  • Samuel Bagin (FC ViOn)
  • Roshaun Mathurin (Kilmarnock FC - Škótsko)
  • Jakub Holúbek (ukončil kariéru)
  • Richie Musaba (bez klubu)
  • Jesse Khan (bez klubu)
  • Luka Damjanović (ukončil kariéru)
  • Marselino Ferdinan (Oxford United - Anglicko) – návrat z hosťovania

MFK Skalica

Príchody

  • Levan Nonikashvili (FC ViOn)
  • Patrick Karhan (Spartak Trnava) – hosťovanie

Odchody

  • Adam Gaži (Zlín - Česko)
  • Lukas Leginus (Komárno)
  • Lukas Fabiš (bez klubu)
  • Michal Ranko (bez klubu)
  • Mario Šuver (bez klubu)
  • Petr Pudhorocký (Hradec Králové - Česko) – návrat z hosťovania
  • Branislav Ninaj (Podbrezová) – návrat z hosťovania
  • Abbati Abdullahi (Górnik Zabrze - Poľsko) – návrat z hosťovania
  • Marek Ujlaky (Spartak Trnava) – návrat z hosťovania

MFK Ružomberok

Príchody

  • Dominik Kostka (Mladá Boleslav - Česko)
  • Tomáš Marušín (Slovan B)
  • Vojtech Hranoš (Sparta Praha B - Česko)
  • Filip Souček (Tatran Prešov)
  • Matej Koubek (Zlín - Česko)
  • Ivan Krajčírik (Slovan Liberec - Česko) – hosťovanie
  • Rudolf Bozík (Považská Bystrica) – návrat z hosťovania
  • Patrik Leitner (Púchov) – návrat z hosťovania
  • Daniel Prekop (STK Šamorín) – návrat z hosťovania
  • Lukas Dvorský (MFK Zvolen) – návrat z hosťovania
  • Viktor Uradník (MFK Zvolen) – návrat z hosťovania
  • Jan Murgaš (Admira Wacker - Rakúsko)

Odchody

  • Ondrej Šašinka (Karviná - Česko)
  • Martin Gomola (Tatran Prešov)
  • Martin Chrien (Podbrezová)
  • Giuliano Antonio Marek (STK Šamorín) – hosťovanie
  • Timotej Mudrý (bez klubu)
  • Dominik Mašek (Slovan Liberec - Česko) – návrat z hosťovania
  • Lukas Fila (Mladá Boleslav - Česko) – návrat z hosťovania
  • Tomáš Král (Mladá Boleslav - Česko) – návrat z hosťovania
  • Lukas Endl (Karviná - Česko) – návrat z hosťovania
  • Samuel Grygar (Baník Ostrava - Česko) – návrat z hosťovania

KFC Komárno

Príchody

  • Lukas Leginus (Skalica)
  • Branislav Pindroch (Górnik Łęczna - Poľsko)
  • Jan Bernat (Tatran Prešov)
  • Matheus Leoni (Dobrudzha - Bulharsko)
  • Andy Masaryk (Podbrezová)

Odchody

  • Ondrej Rudzan (bez klubu)
  • Zyen Jones (bez klubu)
  • Martin Gambos (bez klubu)
  • Elvis Mashike (bez klubu)
  • Martin Mišovič (Slovan B) – návrat z hosťovania
  • Boris Druga (Dyn. Malženice) – návrat z hosťovania
  • Patrik Szűcs (MTK Budapest - Maďarsko) – návrat z hosťovania
  • Alen Mustafič (Slovan Bratislava) – návrat z hosťovania
  • Sebastian Jung (Greuther Fürth - Nemecko) – návrat z hosťovania

MFK Dukla Banská Bystrica

Príchody

  • Jakub Trefil (Sigma Olomouc - Česko)
  • Mikuláš Bakala (Polonia Bytom - Poľsko)
  • Viktor Toth (MFK Zvolen)
  • Róbert Polievka (MTK Budapešť - Maďarsko))
  • Regő Szánthó (MŠK Žilina)
  • Alabi Adewale (Dyn. Malženice)
  • Michal Ďuriš (Spartak Trnava)
  • Kristián Vallo (Karviná - Česko)
  • Mario Zimani (Lehota pod V.) – návrat z hosťovania
  • Michal Lukec (Baník Kalinovo) – návrat z hosťovania

Odchody

  • Štefan Gerec (Ružomberok B)
  • Branko Maruniak (MFK Zvolen) – hosťovanie
  • Lazar Vrekić (bez klubu)
  • Lukas Migela (Dukla Banská Bystrica B)
  • Branislav Lupták (Dukla Banská Bystrica B)
  • Davi Alves (bez klubu)
  • Ogi Jankelič (bez klubu)
  • Marin Čalušić (bez klubu)
  • Oliver Reiter (bez klubu)
  • Boris Krstić (bez klubu)
  • Taiyo Ushiyama (bez klubu)
  • Mathew Yakubu (bez klubu)

Slovensko

    Kapitán FC Spartak Trnava Martin Mikovič, športový riaditeľ Martin Škrtel a tréner Antonio Muňoz.
    Kapitán FC Spartak Trnava Martin Mikovič, športový riaditeľ Martin Škrtel a tréner Antonio Muňoz.
    Spartak prekopal káder, no vysoké ambície nemení. Škrtel: Odišli skúsenosti, prišla energia
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