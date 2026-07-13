Letné prestupy v Niké lige: Spartak nakupuje, Slovan zatiaľ mlčí

Letné prestupové okno v Niké lige prinieslo zatiaľ veľký kontrast. Kým Spartak Trnava naberal hráčov po celej Európe a viaceré kluby riešili najmä návraty z hosťovaní, Slovan Bratislava zostal nezvyčajne pokojný.
Bodku za érou dvoch výrazných mien dala aj ukončená kariéra Vladimíra Weissa a Róberta Maka.
Prinášame kompletný prehľad príchodov a odchodov vo všetkých dvanástich kluboch najvyššej slovenskej súťaže.
Slovan Bratislava od príchodu trénera Yaya Touré nepodpísal žiadneho hráča, naopak Spartaka získal už niekoľko futbalistov. Veľký zmeny nastali aj u nováčika z Banskej Bystrice.
Slovan Bratislava
Príchody
- Aleksandar Popović (DAC Dunajská streda)
- Samuel Kozlovský (Widzew Lodz - Poľsko)
- Kelvin Ofori (Olimpija Ljublana - Slovinsko) - návrat z hosťovania
- Jurij Medvedev (Tatran Prešov) - návrat z hosťovania
Odchody
- Martin Trnovský (Podbrezová)
- Filip Lichy (FC Košice)
- Guram Kashia (bez klubu)
- Vladimir Weiss (koniec kariéry)
- Róbert Mak (koniec kariéry)
- Sidoine Fogning (Boavista - Portugalsko) - návrat z hosťovania
DAC Dunajská streda
Príchody
- Prince Owusu (FK Gabala - Azerbajdžan)
- Uros Kabić (OFK Belehrad - Srbsko)
- Simen Juklerød (Sint-Truiden - Belgicko)
Odchody
- Levente Bősze (Como - Taliansko)
- Alex Mendez (Asteras Aktor - Grécko)
- Christián Herc (Kisvárda - Maďarsko)
- Aleksandar Popović (Slovan Bratislava)
- Rabby Mateta Pepa (Francs Borains - Belgicko)
- Ivan Dolček (NK Osijek - Chorvátsko)
- Márk Csinger (Győr - Maďarsko)
- Bartol Barisić (FK Sarajevo - Bosna a Hercegovina)
- Jan-Christoph Bartels (bez klubu)
- Viktor Djukanović (Hammarby - Švédsko) - návrat z hosťovania
- Matúš Kmeť (Minnesota - USA) - návrat z hosťovania
Spartak Trnava
Príchody
- Oskar Casagrande (NK Jesenice - Slovinsko)
- Kristián Pavol Stručka (Malženice)
- Melos Bajrami (KF Vllaznia - Albánsko)
- Tijmen Wildeboer (TOP Oss - Holandsko)
- Roman Begala (Tatran Prešov)
- Martin Janáček (AF Elbasani - Albánsko)
- Ivan Mensah (Sparta Prahra - Česko)
- Lorent Mehmeti (Nordic United - Švédsko)
- Filip Trello (Malženice) - návrat z hosťovania
- Marek Ujlaky (Skalica) - návrat z hosťovania
- Juanmi Carrión (CSKA 1948 - Bulharsko)
Odchody
- Žiga Frelih (NK Celje - Slovinsko)
- Michal Duriš (Banská Bystrica)
- Denys Taraduda (Teplice - Česko)
- Patrick Karhan (Skalica) - hosťovanie
- Patrik Vasiľ (Zlaté Moravce) - hosťovanie
- Jakub Paur - (bez klubu)
- Lazar Stojsavljević - (bez klubu)
- Filip Twardzik - (bez klubu)
- Roko Jureškin - (bez klubu)
- Miloš Kratochvíl - (bez klubu)
- Abdulrahman Taiwo - (Riga - Lotyšsko) - návrat z hosťovania
- Idjessi Metsoko - (Plzeň - Česko) - návrat z hosťovania
MŠK Žilina
Príchody
- David Sipos (Košice)
- Ridwan Sanusi (Podbrezová) – návrat z hosťovania
Odchody
- Regő Szánthó (Banská Bystrica)
- Nehuén Mendoza (Instituto II - Argentína) – hosťovanie
- Dominik Svaček (Zbrojovka Brno - Česko) – hosťovanie
- Tomáš Jasso (FC Petržalka)
Zemplín Michalovce
Príchody
- Rastislav Korba (Košice)
- Alden Suvalija (MFK Zvolen) – návrat z hosťovania
- David Petrík (Slavia Košice) – návrat z hosťovania
Odchody
- Hugo Ahl (Jablonec - Česko)
- Matúš Begala (GKS Tychy - Poľsko)
- Samuel Ramos (St. Mirren - Škótsko)
- Stanislav Danko (bez klubu)
- Lazar Zaknic (bez klubu)
Podbrezová
Príchody
- Ebenezer Kpozo (Pohronie)
- Tobias Diviš (Pohronie)
- Martin Chrien (Ružomberok)
- Martin Trnovský (Slovan Bratislava)
- Radek Kejval (Viktoria Žižkov - Česko)
- Karlo Miljanič (Košice)
- Jakub Michlík (Tatran Prešov)
- Muhammed Dumbuya (Inter Bratislava) – návrat z hosťovania
- Alin Lerint (Pohronie) – návrat z hosťovania
- Séverin Tatolna (Tatran Prešov) – návrat z hosťovania
- Samuel Subert (Pohronie) – návrat z hosťovania
- Lionel Abate (Lehota pod V.) – návrat z hosťovania
- Sanna Jobe (Pohronie) – návrat z hosťovania
- Mario Mrva (FC ViOn) – návrat z hosťovania
- Peter Juritka (Tatran Prešov) – návrat z hosťovania
Odchody
- Mario Mrva (Pohronie)
- Branislav Ninaj (FC Petržalka)
- Ousman Kujabi (Viktoria Žižkov - Česko)
- Andy Masaryk (Komárno)
- Kevor Palumets (Košice)
- Peter Juritka (bez klubu)
- Matúš Marcin (ukončil kariéru)
- Ridwan Sanusi (MŠK Žilina) – hosťovanie
FC Košice
Príchody
- Aleksa Maras (Botev Plovdiv - Bulharsko)
- Filip Lichý (Slovan Bratislava)
- Kevor Palumets (Podbrezová)
- Aleksandar Kahvič (SSV Ulm 1846 - Nemecko)
- Tomáš Husárik (Ružomberok B)
- Maxim Mateas (Slovan B)
- Bojan Damjanović (Sutjeska Nikšić - Čierna Hora) – hosťovanie
- Alex-Jason Amadin (bez klubu)
- Dominik Veselý (Lok. Košice) – návrat z hosťovania
- Simon Sabolčík (Slavia Košice) – návrat z hosťovania
Odchody
- Simon Sabolčík (Tatran Prešov)
- David Šípos (MŠK Žilina)
- Rastislav Korba (Michalovce)
- Karlo Miljanič (Podbrezová)
- Ľubomír Zinčak (Humenné) – hosťovanie
- Mátyás Kovács (MTK Budapest - Maďarsko) – návrat z hosťovania
- Vladimír Perišić (Slavia Praha B - Česko) – návrat z hosťovania
AS Trenčín
Príchody
- Jaroslav Holp (FC ViOn)
- Nikola Jovanović (Mačva - Srbsko)
- Issa Traoré (Leverkusen - Nemecko) – hosťovanie
- Matej Obšivan (Púchov) – návrat z hosťovania
- Adrian Fiala (Slovácko (Česko) – návrat z hosťovania
Odchody
- Cody David (LNZ Čerkasy - Ukrajina)
- Pepijn Doesburg (Al-Shabab SC - Saudská Arábia)
- Sean Goss (Stal Rzeszów - Poľsko)
- Samuel Bagin (FC ViOn)
- Roshaun Mathurin (Kilmarnock FC - Škótsko)
- Jakub Holúbek (ukončil kariéru)
- Richie Musaba (bez klubu)
- Jesse Khan (bez klubu)
- Luka Damjanović (ukončil kariéru)
- Marselino Ferdinan (Oxford United - Anglicko) – návrat z hosťovania
MFK Skalica
Príchody
- Levan Nonikashvili (FC ViOn)
- Patrick Karhan (Spartak Trnava) – hosťovanie
Odchody
- Adam Gaži (Zlín - Česko)
- Lukas Leginus (Komárno)
- Lukas Fabiš (bez klubu)
- Michal Ranko (bez klubu)
- Mario Šuver (bez klubu)
- Petr Pudhorocký (Hradec Králové - Česko) – návrat z hosťovania
- Branislav Ninaj (Podbrezová) – návrat z hosťovania
- Abbati Abdullahi (Górnik Zabrze - Poľsko) – návrat z hosťovania
- Marek Ujlaky (Spartak Trnava) – návrat z hosťovania
MFK Ružomberok
Príchody
- Dominik Kostka (Mladá Boleslav - Česko)
- Tomáš Marušín (Slovan B)
- Vojtech Hranoš (Sparta Praha B - Česko)
- Filip Souček (Tatran Prešov)
- Matej Koubek (Zlín - Česko)
- Ivan Krajčírik (Slovan Liberec - Česko) – hosťovanie
- Rudolf Bozík (Považská Bystrica) – návrat z hosťovania
- Patrik Leitner (Púchov) – návrat z hosťovania
- Daniel Prekop (STK Šamorín) – návrat z hosťovania
- Lukas Dvorský (MFK Zvolen) – návrat z hosťovania
- Viktor Uradník (MFK Zvolen) – návrat z hosťovania
- Jan Murgaš (Admira Wacker - Rakúsko)
Odchody
- Ondrej Šašinka (Karviná - Česko)
- Martin Gomola (Tatran Prešov)
- Martin Chrien (Podbrezová)
- Giuliano Antonio Marek (STK Šamorín) – hosťovanie
- Timotej Mudrý (bez klubu)
- Dominik Mašek (Slovan Liberec - Česko) – návrat z hosťovania
- Lukas Fila (Mladá Boleslav - Česko) – návrat z hosťovania
- Tomáš Král (Mladá Boleslav - Česko) – návrat z hosťovania
- Lukas Endl (Karviná - Česko) – návrat z hosťovania
- Samuel Grygar (Baník Ostrava - Česko) – návrat z hosťovania
KFC Komárno
Príchody
- Lukas Leginus (Skalica)
- Branislav Pindroch (Górnik Łęczna - Poľsko)
- Jan Bernat (Tatran Prešov)
- Matheus Leoni (Dobrudzha - Bulharsko)
- Andy Masaryk (Podbrezová)
Odchody
- Ondrej Rudzan (bez klubu)
- Zyen Jones (bez klubu)
- Martin Gambos (bez klubu)
- Elvis Mashike (bez klubu)
- Martin Mišovič (Slovan B) – návrat z hosťovania
- Boris Druga (Dyn. Malženice) – návrat z hosťovania
- Patrik Szűcs (MTK Budapest - Maďarsko) – návrat z hosťovania
- Alen Mustafič (Slovan Bratislava) – návrat z hosťovania
- Sebastian Jung (Greuther Fürth - Nemecko) – návrat z hosťovania
MFK Dukla Banská Bystrica
Príchody
- Jakub Trefil (Sigma Olomouc - Česko)
- Mikuláš Bakala (Polonia Bytom - Poľsko)
- Viktor Toth (MFK Zvolen)
- Róbert Polievka (MTK Budapešť - Maďarsko))
- Regő Szánthó (MŠK Žilina)
- Alabi Adewale (Dyn. Malženice)
- Michal Ďuriš (Spartak Trnava)
- Kristián Vallo (Karviná - Česko)
- Mario Zimani (Lehota pod V.) – návrat z hosťovania
- Michal Lukec (Baník Kalinovo) – návrat z hosťovania
Odchody
- Štefan Gerec (Ružomberok B)
- Branko Maruniak (MFK Zvolen) – hosťovanie
- Lazar Vrekić (bez klubu)
- Lukas Migela (Dukla Banská Bystrica B)
- Branislav Lupták (Dukla Banská Bystrica B)
- Davi Alves (bez klubu)
- Ogi Jankelič (bez klubu)
- Marin Čalušić (bez klubu)
- Oliver Reiter (bez klubu)
- Boris Krstić (bez klubu)
- Taiyo Ushiyama (bez klubu)
- Mathew Yakubu (bez klubu)