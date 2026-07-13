Teší sa na svadbu Mihalíkovej, príjme aj pozvanie prezidenta. Noskovej na letisku kontrolovali trofej

Wimbledonská šampiónka Linda Nosková je v Prahe. Menší tanier za víťazstvo na londýnskej tráve, na ktorý mala špeciálnu škatuľu, musela ukazovať pri kontrole na letisku.
Na dnešnej tlačovej konferencii povedala, že si ho zrejme vystaví popri trofeji za triumf na juniorskom Roland Garros v roku 2021.
Dvadsaťjedenročná Nosková sa s novinármi stretla v budúcej Sieni slávy československého tenisu, kde budú všetci domáci grandslamoví šampióni, takže aj ona tu bude mať svoje miesto. Na letisku v Londýne nápadná veľká zelená škatuľa priťahovala pozornosť.
"Na security kontrole mi to hneď vzali bokom. Ľudia sa za tým otáčali," rozprávala. Svoju zatiaľ najcennejšiu trofej si rozhodne chcela vziať na palubovku, do batožinového priestoru by ju nedala.
Doma si ju vystaví. "Možno hneď namiesto televízie sa na ňu budem pozerať," vtipkovala. "Asi ju dám hneď vedľa juniorského grandslamového titulu. Ten pohár je väčší, tak je to vtipné, ale toto je cennejšie," doplnila.
Absolvovala aj tradičný tanec šampiónov s víťazom mužskej dvojhry Jannikom Sinnerom. "Jannik aj ja sme tancovali trošku nervózne, nebolo to úplne najpríjemnejšie," zdôverila sa Nosková.
Po finále dostala veľa gratulácií. "Bolo tam veľa športovcov nielen z tenisu. Pamätám si, že tam bol napríklad Petr Čech. A gratulovala mi aj politička Danuša Nerudová, ktorú som podporovala," uviedla Nosková.
Ešte si nestihla prečítať všetky gratulácie. Len v aplikácii WhatsApp má 100 neprečítaných správ. "Chcem sa takto verejne ospravedlniť, že som všetkým neodpísala," oľutovala tenistka pochádzajúca z Bystřičky pri Valašskom Meziříčí.
Verí, že ju prvý grandslamový titul nezmení. "Pre mňa sa žiadna veľká zmena nestala, ja sa budem snažiť správať stále rovnako. Tieto tituly sú to, prečo hrám tenis, ale dúfam, že môj súkromný život sa nezmení," poznamenala Nosková.
Najviac sa teší na oddych. "Ten oddych v akomkoľvek zmysle bude to najcennejšie," zverila sa. Pôjde kamarátke Tereze Mihalíkovej za družičku na svadbu, potom možno stihne pár dní pri mori.
Plánuje tiež prijať pozvanie prezidenta Petra Pavla na Hrad. "Takúto pozvánku je ťažké odmietnuť. Určite to bude súčasťou týchto dní, detaily sa ešte doladia," povedala Nosková, ktorej dnes zablahoželal minister pre šport, prevenciu a zdravie Boris Šťastný (Motoristi) i športový riaditeľ Českého tenisového zväzu Jan Stočes.
Až sa Nosková vráti na tenisový okruh, zrejme sa čoskoro stretne s kamarátkou Karolínou Muchovou, ktorej v historickom českom finále zmarila sen o grandslamovom titule.
"Myslím, že sme profesionálky. Verím, že na ďalšom turnaji, čo sa uvidíme, budeme môcť hrať debla, zatrénovať si," uviedla Nosková.
Vo víťazných rituáloch z Wimbledonu ale pokračovať nechce. "Ja dúfam, že ich všetkých na ďalšom turnaji zabudnem a budem môcť začať s novým, čistým štítom," dodala.