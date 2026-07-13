    Bol obvinený zo sexuálneho obťažovania, FIFA ho vyradila z MS. Zomrel holandský rozhodca

    Rob Dieperink.
    Rob Dieperink. (Autor: X/KNWB)
    TASR|13. júl 2026 o 20:05
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    Poškodeným mal byť maloletý chlapec, polícia však vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov.

    Vo veku 38 rokov náhle zomrel holandský futbalový rozhodca Rob Dieperink, ktorého Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v máji vyradila zo zoznamu arbitrov pre MS v USA, Kanade a Mexiku.

    O úmrtí informoval Holandský futbalový zväz (KNVB), ktorý neposkytol podrobnosti o okolnostiach ani príčinu úmrtia.

    Dieperink mal byť jedným z rozhodcov VAR na prebiehajúcom svetovom šampionáte, no FIFA ho ešte pred ním vyškrtla z oficiálnej rozhodcovskej listiny.

    Stalo sa tak po tom, ako ho v apríli zatkla polícia v Londýne pre podozrenie zo sexuálneho obťažovania. To sa napokon nepotvrdilo.

    Poškodeným mal byť maloletý chlapec, polícia však vyšetrovanie ukončila pre nedostatok dôkazov.

    Podľa denníka De Telegraaf bol Dieperink veľmi sklamaný z vyradenia z MS. „Veľmi ma mrzí, že som bol neprávom obvinený,“ citovalo vtedy periodikum holandského rozhodcu.

    KNVB v pondelok uviedol, že je šokovaný a hlboko zarmútený smrťou Dieperinka. „V osobe Roba sme stratili vysoko ceneného rozhodcu, ale predovšetkým láskavého a oddaného kolegu,“ vyjadril sa KNVB vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

    „Naše myšlienky smerujú k jeho rodine, priateľom a všetkým, ktorým bol drahý. Prajeme im veľa síl a podpory pri zvládaní tejto veľkej straty.“

    Dieperink viedol zápasy holandskej Eredivisie od roku 2017. Bol rozhodcom VAR na ME 2024 v Nemecku, ako aj v aprílovom prvom zápase štvrťfinále Konferenčnej ligy medzi Crystal Palace a Fiorentinou (3:0).

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rob Dieperink.
    Rob Dieperink.
    Bol obvinený zo sexuálneho obťažovania, FIFA ho vyradila z MS. Zomrel holandský rozhodca
    dnes 20:05
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