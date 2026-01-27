    Lukáš Kubiš a jeho program a výsledky v sezóne 2026

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Rose Rockets/ instagram)
    Sportnet|27. jan 2026 o 09:00
    ShareTweet0

    Ktoré preteky čakajú Lukáša Kubiša v sezóne 2026?

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš strávi ďalšiu sezónu v tíme Unibet Rose Rockets, s ktorým má platný kontrakt do konca súťažného ročníka 2027. 

    Podobne ako v predošlej sezóne bude s tými najlepšími jazdcami sveta bojovať na jarných klasikách a v hre je aj premiérová účasť na Tour de France. 

    Holandský tím s francúzskou licenciou patrí k favoritom pre udelenie voľnej karty, keďže vlani sa umiestnil v rebríčku tímov v elitnej tridsiatke.

    V porovnaní s minulým rokom sa tím výrazne posilnil.

    Novými akvizíciami sú Dylan Groenewegen, Wout Poels, Victor Lafay či novým šprintérskym trénerom sa stal víťaz 14 etáp z Tour Marcel Kittel. 

    Kubiš začal sezónu tretím miestom na španielskej klasike Gran Premio Castellón a v jeho programe opäť nechýba tzv. otvárací víkend veľkých jarných klasík a určite by si rád zopakoval aj účasť na Paríž - Roubaix.

    Pozrite si program a výsledky Lukáša Kubiša v sezóne 2026. 

    Lukáš Kubiš - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026

    Gran Premio Castellón

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie

    Detail

    24. január

    sobota

    3. miesto

    TU >>>

    Trofeo Ses Salines

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie

    Detail

    29. január

    štvrtok



    GP Cycliste la Marseillaise

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie

    Detail

    1. február

    nedeľa



    Etoile de Bessèges

    Etapa

    Dátum

    Deň

    Umiestnenie

    Detail

    1

    4. február

    streda



    2

    5. február

    štvrtok


    3

    6. február

    piatok

    4

    7. február

    sobota

    5

    8. február

    nedeľa

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jonas Vingegaard
    Jonas Vingegaard
    Vingegaard utrpel zranenie pri tréningu. Incident sa stal pri vysokej rýchlosti v zjazde
    dnes 09:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Lukáš Kubiš a jeho program a výsledky v sezóne 2026