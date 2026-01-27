Lukáš Kubiš a jeho program a výsledky v sezóne 2026

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš strávi ďalšiu sezónu v tíme Unibet Rose Rockets, s ktorým má platný kontrakt do konca súťažného ročníka 2027.
Podobne ako v predošlej sezóne bude s tými najlepšími jazdcami sveta bojovať na jarných klasikách a v hre je aj premiérová účasť na Tour de France.
Holandský tím s francúzskou licenciou patrí k favoritom pre udelenie voľnej karty, keďže vlani sa umiestnil v rebríčku tímov v elitnej tridsiatke.
V porovnaní s minulým rokom sa tím výrazne posilnil.
Novými akvizíciami sú Dylan Groenewegen, Wout Poels, Victor Lafay či novým šprintérskym trénerom sa stal víťaz 14 etáp z Tour Marcel Kittel.
Kubiš začal sezónu tretím miestom na španielskej klasike Gran Premio Castellón a v jeho programe opäť nechýba tzv. otvárací víkend veľkých jarných klasík a určite by si rád zopakoval aj účasť na Paríž - Roubaix.
Pozrite si program a výsledky Lukáša Kubiša v sezóne 2026.
Lukáš Kubiš - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026
Gran Premio Castellón
Trofeo Ses Salines
Dátum
Deň
Umiestnenie
Detail
29. január
štvrtok
GP Cycliste la Marseillaise
Dátum
Deň
Umiestnenie
Detail
1. február
nedeľa
Etoile de Bessèges
Etapa
Dátum
Deň
Umiestnenie
Detail
1
4. február
streda
2
5. február
štvrtok
3
6. február
piatok
4
7. február
sobota
5
8. február
nedeľa