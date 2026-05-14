VIDEO: Kubišov tím mal skvelú pozíciu, no líder znova spadol. Z chaosu vyťažil triumf Talian

Giro d'Italia 2026
Výsledky 6. etapy (Paestum - Neapol, 141 km):
1.
Davide Ballerini
Taliansko
Astana Team
3:19:30 hod
2.
Jasper Stuyven
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
3.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
4.
Jensen Plowright
Austrália
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
5.
Ben Turnen
Veľká Británia
Ineos
+ 0 s
6.
Alec Segaert
Belgicko
Bahrain-Victorious
+ 0 s
Taliansky cyklista Davide Ballerini sa stal víťazom 6. etapy 109. ročníka Giro d'Italia 2026.
Štvrtkovú 141 km dlhú trasu z Paestumu do Neapola zvládol za 3:19:30 h a v závere triumfoval pred Belgičanom Jasperom Stuyvenom (Soudal Quick-Step).
Pódium doplnil ďalší jazdec Soudalu Paul Magnier z Francúzska. Slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets finišoval na 119. priečke v rovnakom čase.
Na čele celkového poradia zostal Portugalec Afonso Eulalio (Bahrajn-Victorious).
Priebeh 6. etapy Gira d'Italia 2026
Po daždivej a kopcovej strede čakala na pretekárov jedna z najľahších etáp prebiehajúceho ročníka s rovinatým charakterom.
Desať kilometrov po štarte prišiel útok Lucu Vergallita a Edwarda Planckaerta z Alpecinu, ktorí si postupne vytvorili minútový náskok.
Vedúca dvojica sa neskôr rozšírila o Talianov Manueleho Tarozziho, Martina Marcellusiho a Mattiu Baisa.
Posledný menovaný vyhral na Cava de' Tirreni jedinú vrchársku prémiu dňa, po ktorej z čela odpadol Planckaert.
Tempo v pelotóne, ktorý únik nepustil do viac než minútového náskoku, medzitým určoval aj Kubišov Unibet Rose Rockets.
Približne 80 kilometrov pred cieľom začalo nakrátko opäť pršať, ale vedúca štvorica prišla do Brusciana v suchu.
Šprintérsku prémiu získal Tarozzi a onedlho už pelotón lídrov dobehol. Nasledovala posledná prémia štvrtkovej etapy, šesťsekundový bonus do celkového poradia získal domáci Filippo Magli.
VIDEO: Záver posledných kilometrov v 6. etape na Giro d'Italia 2026
V závere sa išlo v rýchlom tempe, zaberali prevažne šprintérske tímy a pripravovali sa na hromadný dojazd.
Pred vstupom do Neapola prišlo mierne stúpanie, naopak po zjazde do mesta sa balík roztiahol, pričom na jeho čele bol Unibet Rose Rockets aj s Kubišom.
Záverečné stovky metrov sa išli na dlažobných kockách, v poslednej zákrute však prišlo k pádu viacerých jazdcov a boj o víťazstvo napokon zvládol Ballerini pred Stuyvenom.
Tridsaťjedenročný Talian zaznamenal etapové víťazstvo na niektorej z Grand Tours prvýkrát v kariére.
„Chcel som vyhrať etapu na Gire. Dnes sme mali plán, že pôjdeme na Malucelliho, ale keď sme prešli poslednou zákrutou, tak som videl, že tam viacerí spadli, oprel som sa do toho, pretože som za sebou mal medzeru a dúfal som, že sa cieľová páska rýchlo priblíži.
My cyklisti na sebe veľa a tvrdo pracujeme, ale v kariére často prichádza víťazstvo v situácii, keď to naozaj neočakávate,“ povedal vo vysielaní televízie Eurosport.
Celkové poradie po 6. etape
1.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain-Victorious
24:47:13 hod
2.
Igor Arrieta
Španielsko
UAE Team Emirates-XRG
+ 2:51 min
3.
Christian Scaroni
Taliansko
XDS Astana Team
+ 3:34 min
4.
Andrea Raccagni Noviero
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 3:39 min
5.
Johannes Kulset
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 5:17 min
6.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 6:12 min