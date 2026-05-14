VIDEO: Kubišov tím mal skvelú pozíciu, no líder znova spadol. Z chaosu vyťažil triumf Talian

    Davide Ballerini vyhral 6. etapu na Giro d'Italia 2026.
    Sportnet, TASR|14. máj 2026 o 17:41
    Z výhry sa teší domáci cyklista.

    Výsledky 6. etapy (Paestum - Neapol, 141 km):

    1.

    Davide Ballerini

    Taliansko

    Astana Team

    3:19:30 hod

    2.

    Jasper Stuyven

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    3.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    4.

    Jensen Plowright

    Austrália

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    5.

    Ben Turnen

    Veľká Británia

    Ineos

    + 0 s

    6.

    Alec Segaert

    Belgicko

    Bahrain-Victorious

    + 0 s

    Taliansky cyklista Davide Ballerini sa stal víťazom 6. etapy 109. ročníka Giro d'Italia 2026.

    Štvrtkovú 141 km dlhú trasu z Paestumu do Neapola zvládol za 3:19:30 h a v závere triumfoval pred Belgičanom Jasperom Stuyvenom (Soudal Quick-Step).

    Pódium doplnil ďalší jazdec Soudalu Paul Magnier z Francúzska. Slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets finišoval na 119. priečke v rovnakom čase.

    Na čele celkového poradia zostal Portugalec Afonso Eulalio (Bahrajn-Victorious).

    Priebeh 6. etapy Gira d'Italia 2026

    Po daždivej a kopcovej strede čakala na pretekárov jedna z najľahších etáp prebiehajúceho ročníka s rovinatým charakterom.

    Desať kilometrov po štarte prišiel útok Lucu Vergallita a Edwarda Planckaerta z Alpecinu, ktorí si postupne vytvorili minútový náskok.

    Vedúca dvojica sa neskôr rozšírila o Talianov Manueleho Tarozziho, Martina Marcellusiho a Mattiu Baisa.

    Posledný menovaný vyhral na Cava de' Tirreni jedinú vrchársku prémiu dňa, po ktorej z čela odpadol Planckaert.

    Tempo v pelotóne, ktorý únik nepustil do viac než minútového náskoku, medzitým určoval aj Kubišov Unibet Rose Rockets.

    Približne 80 kilometrov pred cieľom začalo nakrátko opäť pršať, ale vedúca štvorica prišla do Brusciana v suchu.

    Šprintérsku prémiu získal Tarozzi a onedlho už pelotón lídrov dobehol. Nasledovala posledná prémia štvrtkovej etapy, šesťsekundový bonus do celkového poradia získal domáci Filippo Magli.

    VIDEO: Záver posledných kilometrov v 6. etape na Giro d'Italia 2026

    V závere sa išlo v rýchlom tempe, zaberali prevažne šprintérske tímy a pripravovali sa na hromadný dojazd.

    Pred vstupom do Neapola prišlo mierne stúpanie, naopak po zjazde do mesta sa balík roztiahol, pričom na jeho čele bol Unibet Rose Rockets aj s Kubišom.

    Záverečné stovky metrov sa išli na dlažobných kockách, v poslednej zákrute však prišlo k pádu viacerých jazdcov a boj o víťazstvo napokon zvládol Ballerini pred Stuyvenom.

    Tridsaťjedenročný Talian zaznamenal etapové víťazstvo na niektorej z Grand Tours prvýkrát v kariére.

    „Chcel som vyhrať etapu na Gire. Dnes sme mali plán, že pôjdeme na Malucelliho, ale keď sme prešli poslednou zákrutou, tak som videl, že tam viacerí spadli, oprel som sa do toho, pretože som za sebou mal medzeru a dúfal som, že sa cieľová páska rýchlo priblíži.

    My cyklisti na sebe veľa a tvrdo pracujeme, ale v kariére často prichádza víťazstvo v situácii, keď to naozaj neočakávate,“ povedal vo vysielaní televízie Eurosport.

    Celkové poradie po 6. etape

    1.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain-Victorious

    24:47:13 hod

    2.

    Igor Arrieta

    Španielsko

    UAE Team Emirates-XRG

    + 2:51 min

    3.

    Christian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana Team

    + 3:34 min

    4.

    Andrea Raccagni Noviero

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 3:39 min

    5.

    Johannes Kulset

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 5:17 min

    6.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 6:12 min

    Momentka zo 6. etapy na Giro d'Italia 2026.
