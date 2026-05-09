    Giro má senzačného víťaza etapy. Po škaredom páde skončil od krvi jeden z favoritov

    Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 16:59 (aktualizované 9. máj 2026 o 17:26)
    Prvýkrát v histórii Gira zvíťazil Uruguajčan.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 2. etapy (Burgas – Veliko Tarnovo, 221 km):

    1.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana Team

    5:39:25 h

    2.

    Florian Stork

    Nemecko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    3.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    4.

    Cristian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana Team

    + 0 s

    5.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull-Bora-hansgrohe

    + 0 s

    6.

    Matteo Sobrero

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    61.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 1:28 min

    Uruguajský cyklista Guillermo Thomas Silva sa stal víťazom 2. etapy 109. ročníka Giro d'Italia.

    Jazdec tímu XDS Astana zvládol 221 km dlhú trasu z Burgasu do Veliko Tarnovo za 5:39:25 h a záverečnom hromadnom špurte triumfoval pred Nemcom Florianom Storkom (Tudor Pro Cycling) a Giuliom Cicconem z Talianska (Lidl-Trek).

    Slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets, pre ktorého je tohtoročné Giro premiérovým štartom na podujatí Grand Tour, prišiel do cieľa na 61. mieste s mankom 1:28 min. na víťaza.

    Aj druhý deň sa pretekalo v Bulharsku, ktoré tento rok hostí úvodné tri etapy Gira. Tá druhá mala oproti rovinatému úvodu vrchársky charakter s troma náročnejšími kopcami a rovným fnišom.

    Zrejme aj pre dĺžku trasy v sobotu nebol veľký záujem o únik, vpredu šli len Mirco Marstri a Diego Sevilla z Polti VisitMalta. Prvé dve prémie vrchárskej súťaže bral Španiel Sevilla, dvojica sa udržala na čele zhruba 195 kilometrov.

    Pretekalo sa za daždivého počasia a mokrá cesta spôsobila 23 kilometrov ďalší hromadný pád.

    Medzi postihnutými bol aj Brit Adam Yates, ktorý utrpel tržné poranenie, nebolo však jasné, či mohol pokračovať. Niektorí jazdci šli ďalej, niektorí nie, no sanitka odviezla minimálne Austrálčana Jaya Vinea zo SAE Team Emirates.

    VIDEO: Hromadný pád v 2. etape Giro d'Italia

    Už po nepríjemnom páde vo finiši 1. etapy odstúpil z pretekov Talian Matteo Moschetti. Rozhodcovia preteky na pár minút neutralizovali, ale po približne troch kilometroch sa pokračovalo ďalej.

    Tempo sa začalo zvyšovať a pár kilometrov pred cieľom prišiel atak Jonasa Vingegaarda, s ktorým sa chytili len Giulio Pellizzari a Lennert Van Eetvelt.

    Vedúca trojica sa na čele striedala a postupne zvýšila svoj náskok na 20 sekúnd, ale potom sa na ňu dotiahol Jan Christen aj skupina viacerých jazdcov. Po tesnom hromadnom závere, kde víťaza ukázal až fotofiniš, sa z triumfu tešil Silva.

    „Samozrejme, som veľmi šťastný. Je to trochu neočakávané, keďže je to moje prvé Giro. Tím je v dobrej forme, ale aj tak to bolo náročné. Boli sme pokojní a doručili víťazstvo. Sústredil som sa na to, aby som dobre načasoval šprint,“ povedal 24-ročný pretekár vo vysielaní televízie Eurosport.

    Silva je prvý Uruguajec v histórii, ktorý nastúpil na Gire.

    Kubiš sa problémom pri hromadnej zrážke vyhol a ku koncu sa držal v skupine s víťazom úvodnej etapy Paulom Magnierom, ktorého na čele celkového poradia vystriedal Silva.

    Priebežné celkové poradie po 2. etape

    1.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana Team

    9:00:23 h

    2.

    Florian Stork

    Nemecko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 4 s

    3.

    Egan Bernal

    Kolumbia

    Netcompany Ineos

    + 4 s

    4.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Netcompany Ineos

    + 6 s

    5.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 6 s

    6.

    Jan Christen

    Švajčiarko

    UAE Emirates - XRG

    + 10 s

    61.

    Lukáš Kubiš 

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 1:38 min

