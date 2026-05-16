    VIDEO: Ekvádorčan uspel po úniku a teší sa už po druhý raz. Ružový dres drží Portugalčan

    Jhonatan Narvaez. (Autor: X/Tojaco)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 17:41
    Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš o popredné pozície nebojoval.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 8. etapy (Chieti – Fermo, 156 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Jhonatan Narvaez

    Ekvádor

    SAE Team Emirates - XRG

    3:27:26 h

    2.

    Andreas Leknessund

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 32 s

    3.

    Martin Tjötta

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 42 s

    4.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana

    + 44 s

    5.

    Lorenzo Milesi

    Taliansko

    Movistar

    + 44 s

    6.

    Cristian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana Team

    + 48 s

    147.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 15:32 min

    Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez z tímu SAE Team Emirates-XRG sa stal víťazom sobotňajšej 8. etapy 109. ročníka Giro d´Italia.

    Do cieľa prišiel po 156 km z Chieti do Ferma osamotene s náskokom 32 sekúnd pred druhým Andreasom Leknessundom, tretí skončil ďalší Nór a jazdec Uno-X Mobility Martin Tjötta s mankom 42 sekúnd. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets o popredné pozície nebojoval. 

    Narvaez si pripísal druhý triumf na tohtoročnom Gire, uspel už v 4. etape. Ružový dres lídra celkovej klasifikácie si udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.

    Naďalej má náskok 3:15 min pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom z Vismy a 3:34 min pred tretím Rakúšanom Felixom Gallom z Decathlonu CMA CGM. 

    VIDEO: Záver 8. etapy Giro d'Italia 2026

    Cyklistov čakala kopcovitá etapa, prvá polovica trate však bola rovinatá. Až na druhú polovicu pripravili organizátori jednu horskú prémiu tretej kategórie a tri štvrtej, vrátane cieľového výstupu do historického centra Ferma.

    Všetky útoky na rovine pelotón zlikvidoval, únik dňa sa vytvoril až 70 km pred cieľom. Pelotón situáciu na čele kontroloval, o prvenstvo v etape však adepti na ružový dres neprehovorili. 

    Prvou horskou prémiou a jedinou trojkou na trati prešiel 49 km pred páskou prvý Dán Mikkel Bjerg z SAE, ktorý pracoval pre Narvaeza.

    Dvojicu dopĺňal už iba Leknesssund. Ekvádorčan sa odpútal od Nóra na predposlednej horskej prémii na Capodarco a prišiel si s prehľadom po víťazstvo. 

    „Výborná etapa z môjho pohľadu. Dobre sme to s mojím tímovým kolegom vymysleli. Mikkel Bjerg bol kľúčom k úspechu. Často sa v záveroch etáp neobjavuje, no dnes to zvládol dokonale.

    Zostalo nás v tíme na Gire iba päť, no jazdíme chytro a veríme, že ešte nejaké víťazstvo dosiahneme,“ povedal v cieli Narvaez. 

    Celkové poradie po 8. etape

    1.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain-Victorious

    34:28:42 h

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:15 min

    3.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 3:34 min

    4.

    Cristian Scaroni

    Taliansko

    XDS Astana

    + 4:18 min

    5.

    Jai Hindley

    Austrália

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 4:23 min

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 4:28 min

    139.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 1:23:49 hod

