VIDEO: Ekvádorčan uspel po úniku a teší sa už po druhý raz. Ružový dres drží Portugalčan

Giro d'Italia 2026
Výsledky 8. etapy (Chieti – Fermo, 156 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Jhonatan Narvaez
Ekvádor
SAE Team Emirates - XRG
3:27:26 h
2.
Andreas Leknessund
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 32 s
3.
Martin Tjötta
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 42 s
4.
Guillermo Thomas Silva
Uruguaj
XDS Astana
+ 44 s
5.
Lorenzo Milesi
Taliansko
Movistar
+ 44 s
6.
Cristian Scaroni
Taliansko
XDS Astana Team
+ 48 s
147.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 15:32 min
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narvaez z tímu SAE Team Emirates-XRG sa stal víťazom sobotňajšej 8. etapy 109. ročníka Giro d´Italia.
Do cieľa prišiel po 156 km z Chieti do Ferma osamotene s náskokom 32 sekúnd pred druhým Andreasom Leknessundom, tretí skončil ďalší Nór a jazdec Uno-X Mobility Martin Tjötta s mankom 42 sekúnd. Slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets o popredné pozície nebojoval.
Narvaez si pripísal druhý triumf na tohtoročnom Gire, uspel už v 4. etape. Ružový dres lídra celkovej klasifikácie si udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu-Victorious.
Naďalej má náskok 3:15 min pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom z Vismy a 3:34 min pred tretím Rakúšanom Felixom Gallom z Decathlonu CMA CGM.
Cyklistov čakala kopcovitá etapa, prvá polovica trate však bola rovinatá. Až na druhú polovicu pripravili organizátori jednu horskú prémiu tretej kategórie a tri štvrtej, vrátane cieľového výstupu do historického centra Ferma.
Všetky útoky na rovine pelotón zlikvidoval, únik dňa sa vytvoril až 70 km pred cieľom. Pelotón situáciu na čele kontroloval, o prvenstvo v etape však adepti na ružový dres neprehovorili.
Prvou horskou prémiou a jedinou trojkou na trati prešiel 49 km pred páskou prvý Dán Mikkel Bjerg z SAE, ktorý pracoval pre Narvaeza.
Dvojicu dopĺňal už iba Leknesssund. Ekvádorčan sa odpútal od Nóra na predposlednej horskej prémii na Capodarco a prišiel si s prehľadom po víťazstvo.
„Výborná etapa z môjho pohľadu. Dobre sme to s mojím tímovým kolegom vymysleli. Mikkel Bjerg bol kľúčom k úspechu. Často sa v záveroch etáp neobjavuje, no dnes to zvládol dokonale.
Zostalo nás v tíme na Gire iba päť, no jazdíme chytro a veríme, že ešte nejaké víťazstvo dosiahneme,“ povedal v cieli Narvaez.
Celkové poradie po 8. etape
1.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain-Victorious
34:28:42 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 3:15 min
3.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 3:34 min
4.
Cristian Scaroni
Taliansko
XDS Astana
+ 4:18 min
5.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 4:23 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 4:28 min
139.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 1:23:49 hod