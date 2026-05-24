Pelotón bol márny, nedosiahol na únik. Z etapového víťazstva sa teší prekvapujúci cyklista

Giro d'Italia 2026
Výsledky 15. etapy (Voghera – Milán, 157 km):
1.
Fredrik Dversnes Lavik
Nórsko
Uno-X Mobility
3:03:18 hod
2.
Mirco Maestri
Taliansko
Team Polti VisitMalta
+ 0 s
3.
Martin Marcellusi
Taliansko
Bardiani CSF 7 Saber
+ 0 s
4.
Mattia Bais
Taliansko
Team Polti VisitMalta
+ 0 s
5.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 57 s
6.
Dylan Groenewegen
Holandsko
Unibet Rose Rockets
+ 57 s
91.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 57 s
Nórsky cyklista Fredrik Dversnes Lavik vyhral nedeľňajšiu 15. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia.
Pre Nóra, ale aj jeho tím Uno-X Mobility, to bolo historicky prvé víťazstvo na Gire. Slovák Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets finišoval na 91. mieste. V ružovom drese zostáva Dán Jonas Vingegaard.
Priebeh 15. etapy Gira d'Italia 2026
Po sobotňajšej náročnej horskej etape čakalo na pelotón rovinatých 157 kilometrov z Voghery do Milána, kde cyklisti absolvovali päť mestských okruhov.
Zatiaľ čo v 14. etape mali jazdci v nohách 4350 výškových metrov, v nedeľu ich čakalo len 612.
V druhom najväčšom meste Talianska sa už niekoľkokrát končilo samotné Giro, no v tomto ročníku sa v ňom uzavrie druhý týždeň pretekov.
Od úvodu sa nastupovalo do úniku, v ktorom sa usadilo kvarteto Fredrik Lavik Dversnes (Uno-X Mobility), Martin Marcellusi (Bardiani CSF) a dvojica jazdcov tímu Polti VisitMalta Mirco Maestri a Mattia Bais.
Pelotón im však nedával viac ako tri minúty náskoku, keďže šprintéri si robili zálusk na etapový triumf.
VIDEO: Posledný kilometer 15. etapy na Giro d'Italia 2026
Tímy sa však sťažovali na okruh v Miláne a na nebezpečnosť bariér, kvôli čomu riaditeľstvo pretekov neutralizovalo etapu pri nájazde do záverečného kola a do celkového poradia sa brali časy zo štvrtého prejazdu cieľom.
Favoriti na ružový dres si vystúpili z čela pelotónu, kde začali pracovať šprintérske tímy, ktoré sťahovali náskok úniku.
Ten dlhší čas neklesal pod minútu a Unibet Rose Rockets tak už 18 kilometrov pred cieľom poslal na čelo stíhajúcej skupiny Slováka Kubiša.
Čelné kvarteto však spolupracovalo a držalo si stabilný náskok, ktorý mal pri nájazde do záverečného kilometra hodnotu 20 sekúnd.
Na cieľovej rovinke ešte prišlo k taktizovaniu, no pelotón už únik dňa nedokázal dobehnúť. V špurte bol najrýchlejší Lavik Dversnes, ktorý vybojoval historicky prvý triumf na Gire pre seba, ale aj pre svoj tím Uno-X Mobility.
Tesne za 29-ročným Nórom finišoval Maestri a pódium uzavrel Marcellusi. „Všetci traja Taliani so mnou skvelo spolupracovali.
Vedel som, že toto môže byť dobrá príležitosť na víťazstvo. Chcel som chodiť do únikov, preto som to dnes vyskúšal,“ komentoval svoj siedmy triumf v kariére Lavik Dversnes.
Celkové poradie po 15. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Team Visma
59:12:56
2.
Afonso Eulalio
Portugalsko
Bahrain - Victorious
+ 2:20 min
3.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 2:50 min
4.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany Ineos
+ 3:03 min
5.
Jay Hindley
Austrália
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 3:43 min
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 4:22 mim
140.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 3:24:05 hod