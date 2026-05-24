    Pelotón bol márny, nedosiahol na únik. Z etapového víťazstva sa teší prekvapujúci cyklista

    Cyklisti počas 15. etapy na Giro d'Italia 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|24. máj 2026 o 17:12
    Do cieľa prišla spoločne štvorica pretekárov.

    Giro d'Italia 2026

    Výsledky 15. etapy (Voghera – Milán, 157 km):

    1.

    Fredrik Dversnes Lavik

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    3:03:18 hod

    2.

    Mirco Maestri

    Taliansko

    Team Polti VisitMalta

    + 0 s

    3.

    Martin Marcellusi

    Taliansko

    Bardiani CSF 7 Saber

    + 0 s

    4.

    Mattia Bais

    Taliansko

    Team Polti VisitMalta

    + 0 s

    5.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 57 s

    6.

    Dylan Groenewegen

    Holandsko

    Unibet Rose Rockets

    + 57 s

    91.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 57 s

    Nórsky cyklista Fredrik Dversnes Lavik vyhral nedeľňajšiu 15. etapu pretekov 109. ročníka Giro d´Italia.

    Pre Nóra, ale aj jeho tím Uno-X Mobility, to bolo historicky prvé víťazstvo na Gire. Slovák Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets finišoval na 91. mieste. V ružovom drese zostáva Dán Jonas Vingegaard.

    Priebeh 15. etapy Gira d'Italia 2026

    Po sobotňajšej náročnej horskej etape čakalo na pelotón rovinatých 157 kilometrov z Voghery do Milána, kde cyklisti absolvovali päť mestských okruhov.

    Zatiaľ čo v 14. etape mali jazdci v nohách 4350 výškových metrov, v nedeľu ich čakalo len 612.

    V druhom najväčšom meste Talianska sa už niekoľkokrát končilo samotné Giro, no v tomto ročníku sa v ňom uzavrie druhý týždeň pretekov.

    Od úvodu sa nastupovalo do úniku, v ktorom sa usadilo kvarteto Fredrik Lavik Dversnes (Uno-X Mobility), Martin Marcellusi (Bardiani CSF) a dvojica jazdcov tímu Polti VisitMalta Mirco Maestri a Mattia Bais.

    Pelotón im však nedával viac ako tri minúty náskoku, keďže šprintéri si robili zálusk na etapový triumf.

    Tímy sa však sťažovali na okruh v Miláne a na nebezpečnosť bariér, kvôli čomu riaditeľstvo pretekov neutralizovalo etapu pri nájazde do záverečného kola a do celkového poradia sa brali časy zo štvrtého prejazdu cieľom.

    Favoriti na ružový dres si vystúpili z čela pelotónu, kde začali pracovať šprintérske tímy, ktoré sťahovali náskok úniku.

    Ten dlhší čas neklesal pod minútu a Unibet Rose Rockets tak už 18 kilometrov pred cieľom poslal na čelo stíhajúcej skupiny Slováka Kubiša.

    Čelné kvarteto však spolupracovalo a držalo si stabilný náskok, ktorý mal pri nájazde do záverečného kilometra hodnotu 20 sekúnd.

    Na cieľovej rovinke ešte prišlo k taktizovaniu, no pelotón už únik dňa nedokázal dobehnúť. V špurte bol najrýchlejší Lavik Dversnes, ktorý vybojoval historicky prvý triumf na Gire pre seba, ale aj pre svoj tím Uno-X Mobility.

    Tesne za 29-ročným Nórom finišoval Maestri a pódium uzavrel Marcellusi. „Všetci traja Taliani so mnou skvelo spolupracovali.

    Vedel som, že toto môže byť dobrá príležitosť na víťazstvo. Chcel som chodiť do únikov, preto som to dnes vyskúšal,“ komentoval svoj siedmy triumf v kariére Lavik Dversnes.

    Celkové poradie po 15. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Team Visma

    59:12:56

    2.

    Afonso Eulalio

    Portugalsko

    Bahrain - Victorious

    + 2:20 min

    3.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 2:50 min

    4.

    Thymen Arensman

    Holandsko

    Netcompany Ineos

    + 3:03 min

    5.

    Jay Hindley

    Austrália

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 3:43 min

    6.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 4:22 mim

    140. 

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Rose Rockets

    + 3:24:05 hod

