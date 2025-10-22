Nový sponzor, posily aj krach rivala. Kubiš má po úžasnej sezóne na dosah veľký sen

BRATISLAVA. Už vo štvrtok bude v Paríži predstavená kompletná trasa 113. ročníka Tour de France. Doposiaľ sú známe len úvodné tri etapy, pričom slávnostný Grand Départ bude tentokrát hostiť Barcelona.
Od 4. do 26. júla bude cyklistov tradične čakať 21 etáp, pričom sa do itinerára vracia tímová časovka a vraj aj legendárne stúpanie Alpe d'Huez.
Oficiálna prezentácia bude dozaista zaujímať aj Lukáša Kubiša. Slovenský majster má veľkú zásluhu na tom, že jeho tím je blízko k svojmu snu.
"Pred troma rokmi to mnohí považovali za príliš ambiciózny plán. Teraz si však Unibet Tietema Rockets môže sotva nechať ujsť Tour 2026," píše špecializovaný holandský portál WielerFlits.
Fantastická sezóna Kubiša
Cyklistickým fanúšikom je príbeh tohto tímu už dobre známy. Založili ho traja kamaráti, ktorí chodili na Tour de France točiť vtipné videá na YouTube.
Bas Tietema, Josse Wester a Devin van der Wiel rozdávali pretekárom pizzu, skúšali ich zručnosti v jazde na zadnom kolese, v žonglovaní s futbalovou loptou alebo sa ich snažili imitovať.
Stali sa populárnymi, no ich vášeň pre cyklistiku bola natoľko veľká, že sa rozhodli založiť si vlastný tím. V roku 2023 bol na kontinentálnej úrovni a mal len trinásť jazdcov, vrátane samotného Tietemu.
V ďalších dvoch sezónach však urobil obrovský pokrok, výkonmi na pretekoch si získal rešpekt a zavrel ústa kritikom, ktorí tomuto projektu neverili.
Po úprave pravidiel bolo v roku 2025 cieľom skončiť v rebríčku tímov do 30. miesta, čo by znamenalo šancu získať voľnú kartu na podujatie Grand Tour.
Do role jednoznačného lídra sa vyprofiloval Lukáš Kubiš, ktorý svojimi výkonmi azda prekonal aj vlastné očakávania. Až 32-krát skončil v top 10 a francúzsku klasiku Cholet Agglo Tour dokonca vyhral.
Hoci je skromný a po pretekoch nikdy nezabudne poďakovať svojim kolegom, bol to práve on, kto získaval UCI body do rebríčku. Bolo ich až 1194, teda v prepočte 37 percent celého tímu, ktorý obsadil 26. pozíciu.
Samotný Kubiš skončil v obrovskej konkurencii jazdcov na 60. mieste, keď zdolal Sivakova, Masa, Bittnera, O'Connora a ďalších. Druhému najviac bodujúcemu jazdcovi z tímu Adrienovi Mairemu nadelili vyše 900 bodov.
Počas sezóny strávil na bicykli 63 súťažných dní, prešiel takmer 10-tisíc kilometrov, a tak sa nemožno čudovať, že sa v posledný deň sezóny už veľmi tešil na voľno a odrátaval hodiny, ktoré zostávali do konca.
VIDEO: Zábery z posledných pretekov v sezóne 2025
Nový sponzor aj výzva
Na pretekoch Okolo Holandska predstavil tím Unibet Tietema Rockets dresy pre budúcu sezónu a v utorok oznámil aj zmenu v názve.
Tá nastane v strednej časti, keď meno manažéra a spoluzakladateľa nahradí nemecká spoločnosť ROSE Bikes. Tá bude sponzorom bicyklov aj tímu.
"Odstránenie môjho mena nám umožňuje rásť. Rose je partner, ktorý zdieľa našu víziu sprístupniť cyklistiku, inšpirovať ľudí a nestratiť radosť, ktorá nás k tomuto športu priviedla," vravel Tietema pre WielerFlits.
Bývalý holandský cyklista so štartom aj na Paríž - Roubaix, bude zastupovať Unibet Rose Rockets aj na štvrtkovej prezentácii trasy Tour de France 2026.
"Táto pozvánka je pre nás ďalším veľkým míľnikom. Iste, negarantuje nám voľnú kartu na preteky, ale pre nás je obrovským komplimentom, že nás považujú za kandidátov pre jej udelenie," uviedol.
Hoci je vo vyjadreniach opatrný a nechce nič dopredu zakríknuť, šanca na to, že sa partia okolo Lukáša Kubiša predstaví na Tour je pomerne vysoká.
Osemnásť zoskupení World Tour má istú účasť a pozvánky dostanú aj tri najlepšie Pro tímy z predošlej sezóny - Tudor, Cofidis a Q36.5 Pro Cycling.
VIDEO: Víťazstvo Lukáša Kubiša na klasike Cholet Agglo Tour
Keďže došlo k zlúčeniu Lotta s Intermarché - Wanty a tiež zániku francúzskeho tímu Arkéa - B&B Hotels, o ďalšie dve voľné karty organizátorov Grand Tours sa v roku 2026 bude zaujímať sedem družstiev.
Okrem Unibetu aj TotalEnergies, Caja Rural-Seguros RGA, Burgos-Burpellet-BH, Polti-VisitMalta, Equipo Kern Pharma a VF Group Bardiani-CSF Faizanè.
A keďže sa pochopiteľne preferujú tímy s domácou licenciou, je predpoklad, že organizátor Tour de France siahne po TotalEnergies a tiež Rockets.
"Existuje veľa vonkajších faktorov, ktoré ovplyvnili našu šancu. Či dostaneme voľnú kartu alebo nie, je otáznik. Stále rastieme a chceme byť čo najlepšie pripravení, ak by sa naskytla príležitosť," vraví Tietema.
Posily, ktoré pozdvihnú tím
Okrem francúzskej licencie hrá dôležitú rolu aj angažovanie zvučných posíl. Tou najvýraznejšou je 32-ročný holandský šprintér Dylan Groenewegen.
Príbehy cyklistov, ktorí ukončili kariéru (2025)
V doterajšej kariére vyhral šesť etáp na Tour, tri na Paríž - Nice a spomedzi aktívnych cyklistov majú viac než 77 víťazstiev na konte len Tadej Pogačar (108) a Primož Roglič (91).
"S Lukášom a Dylanom máme jazdcov, ktorí dokážu bojovať na najvyššej úrovni, či ide o klasiky alebo šprintérske etapy. Voľné karty sú však nepredvídateľné," dodal Tietema.
Z nových posíl možno vyzdvihnúť aj šprintérskeho rozbiehača Elmara Reindersa, senzačného bronzového medailistu z časovky na ME Niklasa Larsena a podľa viacerých zdrojov je v hre aj príchod veterána Wouta Poelsa.
Skúsený 38-ročný Holanďan štartoval na Tour de France už 11-krát, pred dvoma rokmi vyhral etapu a tiež je víťazom monumentu Liége - Bastogne - Liége.
Pre tím, ktorý sa udomácnil v pelotóne, je účasť na Grand Tour ďalším cieľom. A pokiaľ by dostal voľnú kartu na Tour, Kubiš by v nominácii nemal chýbať.
"Je to môj najväčší sen. Sú to najťažšie a najslávnejšie preteky. Ak to prirovnáme k futbalu, každý chce hrať v Lige majstrov," povedal.
Zároveň môže byť prvý slovenský cyklista na Tour od konci kariéry Petra Sagana, ktorý pri dvanástich účastiach dosiahol dvanásť triumfov. Svoju derniéru absolvoval v roku 2023 vo farbách TotalEnergies.