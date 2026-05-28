    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    MS v hokeji 2026
    28.05.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 1
    2:0, 1:1, 1:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    Česko sa lúči so šampionátom po trpkej prehre. Fínsko mu nedalo žiadnu šancu

    Konsta Helenius a Aleksander Barkov oslavujú gól v zápase Fínsko - Česko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (22)
    Konsta Helenius a Aleksander Barkov oslavujú gól v zápase Fínsko - Česko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|28. máj 2026 o 18:36
    ShareTweet12

    Fínsko dnes zdolalo Česko vo štvrťfinále na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - štvrťfinále

    Fínsko - Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

    Góly: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) - 31. Hronek (Kubalík, Červenka)

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), MacFarlane - Gustafson, Rey (všetci USA)

    Vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Fínsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Räty, Manninen - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen

    Česko: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas - Voženílek, Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Blümel - Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, Beránek

    Hokejisti Fínska si vybojovali postup do semifinále na MS vo Švajčiarsku. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Česko 4:1.

    Fíni sa v bojoch o medaily predstavia prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, kde získali titul.

    Česi skončili vo štvrťfinále druhýkrát za sebou, pred dvoma rokmi v Prahe získali zlato.

    „Suomi“ položili základ úspechu v prvej a úvode druhej tretiny, keď sa dostali do trojgólového vedenia.

    Duel mali pod kontrolou až do 30. minúty, keď išli do troch a presilovku využil Filip Hronek.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko vo štvrťfinále MS v hokeji 2026

    Česi sa potom dostali do veľkého tlaku, no ďalší gól už nepridali a po brejku v 54. minúte rozhodol Lenni Hämeenaho.

    Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00 h).

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    30.5.2026 20:00
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Priebeh zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Duel otvorila veľká šanca Barkova z prvej minúty, ktorú kryl Kořenář. V ďalšom priebehu sa hralo s vysokým nasadením zo strany na stranu, no bez väčších príležitostí.

    V 8. minúte však Ticháček pri mantineli po súboji spadol, Puljujärvi potiahol puk do pásma a prečíslenie 2 na 1 premenil Manninen - 1:0.

    Fínov gól nabudil, boli lepší v korčuľovaní, nasadení a vytvoril si viacero šancí. V 12. minúte zabránila ďalšiemu gólu žŕdka, no v 15. už nie a Lundell z dorážky zvýšil na 2:0. Česi robili chyby, strácali puky a mali problémy brániť rýchlych Fínov.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026 (štvrťfinále)
    Českí hokejisti Ondřej Beránek (vľavo), Libor Hájek (vpravo) a hráč Švajčiarska Konsta Helenius (uprostred) bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Anton Lundell (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Fínsky hokejista Sakari Manninen sa raduje z gólu počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026.
    Finland's Konsta Helenius, center left, celebrates scoring with Aleksander Barkov during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    22 fotografií
    Finland's Konsta Helenius, right, scores the third goal past Czechia's goaltender Josef Korenar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)AG26 Zürich - Český hokejista Matěj Blümel (vpravo) a hráč Fínska Henri Jokiharju bojujú o puk počas štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu vo štvrtok 28. mája 2026. FOTO TASR/AP Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP) - Švajčiarsko - šport - hokej - MSH26 - majstrovstvá - sveta - MS - 2026 - 89. - štvrťfináleFinland's Aatu Raty, left, fights for the puck against Czechia's Michal Kempny, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola, right, and Czechia's Jiri Cernoch in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Michal Kempny, left, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Henri Jokiharju, left, and Czechia's Matej Blumel in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar looks on during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, right, celebrates with Finland's Lenni Hameenaho, centre, and Finland's Patrik Puistola, left, after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Anton Lundell, left, scores a goal against Czechia's Jan Scotka, centre, and Czechia's goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's goaltender Josef Korenar, second left, concedes a goal from Finland's Sakari Manninen, not pictured, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship Quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Libor Hajek, left, and Finland's Patrik Puistola in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Jiri Cernoch, left, and Jaroslav Chmelar challenge Finland's Urho Vaakanainen, second left, Henri Jokiharju and goaltender Justus Annunen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Czechia's Filip Hronek, center, celebrates scoring with teammates during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Lukas Sedlak, left, and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Waltteri Merela, left, in action against Czechia's Tomas Cibulka,, second left, Libor Hajek and goaltender Josef Korenar, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Czechia's Matyas Melovsky, right, and Finland's Sakari Manninen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Nikolas Matinpalo, left, Czechia's Jakub Flek and Finland's goaltender Justus Annunen in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship quarterfinal game between Finland and Czech Republic, in Zurich, Switzerland, Thursday, May 28, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    II. tretina:

    Tí mali navrch aj po prestávke a elitný útoku zvýšil už po 95 sekundách na 3:0. Fíni potom nastrelili žŕdku, mali aj ďalšie šance, no ich predstavenie zabrzdili dve vylúčenia v rozpätí 26 sekúnd. Česi ponúknutú šancu využili a pri presilovke 5 na 3 znížil Hronek.

    III. tretina:

    V dohrávanej o jedného hráča zluftoval v čistej šanci Kubalík, ktorý nevyužil ani dobrú šancu v 44. minúte.

    Česi dostali Fínov pod veľký tlak a Annunen mal plné ruky práce. V 45. a 47. minúte mu pomohla žŕdka pri strelách Cibulku a Tomášeka.

    Fíni definitívne rozhodli v 56. minúte, Hämeenaho sa dostal do úniku a našiel miesto medzi betónmi Kořenářa - 4:1.

    Hlasy po zápase

    Anton Lundell, útočník Fínska: „Cítim sa skvele, je to pre nás veľké víťazstvo. Česi sú silní, museli sme predviesť našu najlepšiu hru. Kľúčom bolo, že sme si verili, hrali sme tímovo a fyzicky. Náš cieľ je vyhrať zlato, preto sme tu.“

    Roman Červenka, kapitán ČR: „Fíni boli lepší asi vo všetkom. My sme nezačali dobre. Prehrávať po prvej tretine 0:2 s takým súperom, tak to je veľmi ťažké. V tretej sme sa do toho na chvíľu dostali, vytvorili sme si tlak, dali sme aj nejaké žŕdky, ale nestačilo to. My sme sa do toho zápasu nemohli dostať.“

    Tomáš Galvas, obranca Česka: „Fíni hrali výborne, dobre korčuľovali. V prvej tretine sme mali problémy, dostali sme dva góly a proti takému súperovi sa to ťažko dobiehalo. Na tomto šampionáte sme predvádzali striedavé výkony, niekedy perfektné, niekedy nič moc.“

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 28. mája

    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    4 - 1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    4 - 0
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu
    Nikola Černáková|dnes 19:39|1
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český hokejista Roman Červenka po skončení štvrťfinálového zápasu Fínsko - Česko.
    Český expert kritizoval výkon Čechov: Boli pribrzdení, Slováci hrali aktívnejšie aj bez postupu
    Nikola Černáková|dnes 19:39|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Česko sa lúči so šampionátom po trpkej prehre. Fínsko mu nedalo žiadnu šancu