Česko sa lúči so šampionátom po trpkej prehre. Fínsko mu nedalo žiadnu šancu

MS v hokeji 2026 - štvrťfinále
Fínsko - Česko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 8. Manninen (Puljujärvi), 15. Lundell (Hämeenaho, Vaakanainen), 22. Helenius (Barkov, Granlund), 56. Hämeenaho (Manninen) - 31. Hronek (Kubalík, Červenka)
Rozhodcovia: Holm (Švéd.), MacFarlane - Gustafson, Rey (všetci USA)
Vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Fínsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi - Helenius, Barkov, Granlund - Puljujärvi, Räty, Manninen - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Merelä, Björninen, Mäenalanen - Kuokkanen
Česko: Kořenář - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas - Voženílek, Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Blümel - Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, Černoch, Beránek
Hokejisti Fínska si vybojovali postup do semifinále na MS vo Švajčiarsku. Vo štvrťfinálovom zápase zdolali Česko 4:1.
Fíni sa v bojoch o medaily predstavia prvýkrát od domáceho šampionátu v roku 2022, kde získali titul.
Česi skončili vo štvrťfinále druhýkrát za sebou, pred dvoma rokmi v Prahe získali zlato.
„Suomi“ položili základ úspechu v prvej a úvode druhej tretiny, keď sa dostali do trojgólového vedenia.
Duel mali pod kontrolou až do 30. minúty, keď išli do troch a presilovku využil Filip Hronek.
Česi sa potom dostali do veľkého tlaku, no ďalší gól už nepridali a po brejku v 54. minúte rozhodol Lenni Hämeenaho.
Semifinálové zápasy sú na programe v sobotu 30. mája (15.20/20.00 h).
Priebeh zápasu Fínsko - Česko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Duel otvorila veľká šanca Barkova z prvej minúty, ktorú kryl Kořenář. V ďalšom priebehu sa hralo s vysokým nasadením zo strany na stranu, no bez väčších príležitostí.
V 8. minúte však Ticháček pri mantineli po súboji spadol, Puljujärvi potiahol puk do pásma a prečíslenie 2 na 1 premenil Manninen - 1:0.
Fínov gól nabudil, boli lepší v korčuľovaní, nasadení a vytvoril si viacero šancí. V 12. minúte zabránila ďalšiemu gólu žŕdka, no v 15. už nie a Lundell z dorážky zvýšil na 2:0. Česi robili chyby, strácali puky a mali problémy brániť rýchlych Fínov.
II. tretina:
Tí mali navrch aj po prestávke a elitný útoku zvýšil už po 95 sekundách na 3:0. Fíni potom nastrelili žŕdku, mali aj ďalšie šance, no ich predstavenie zabrzdili dve vylúčenia v rozpätí 26 sekúnd. Česi ponúknutú šancu využili a pri presilovke 5 na 3 znížil Hronek.
III. tretina:
V dohrávanej o jedného hráča zluftoval v čistej šanci Kubalík, ktorý nevyužil ani dobrú šancu v 44. minúte.
Česi dostali Fínov pod veľký tlak a Annunen mal plné ruky práce. V 45. a 47. minúte mu pomohla žŕdka pri strelách Cibulku a Tomášeka.
Fíni definitívne rozhodli v 56. minúte, Hämeenaho sa dostal do úniku a našiel miesto medzi betónmi Kořenářa - 4:1.
Hlasy po zápase
Anton Lundell, útočník Fínska: „Cítim sa skvele, je to pre nás veľké víťazstvo. Česi sú silní, museli sme predviesť našu najlepšiu hru. Kľúčom bolo, že sme si verili, hrali sme tímovo a fyzicky. Náš cieľ je vyhrať zlato, preto sme tu.“
Roman Červenka, kapitán ČR: „Fíni boli lepší asi vo všetkom. My sme nezačali dobre. Prehrávať po prvej tretine 0:2 s takým súperom, tak to je veľmi ťažké. V tretej sme sa do toho na chvíľu dostali, vytvorili sme si tlak, dali sme aj nejaké žŕdky, ale nestačilo to. My sme sa do toho zápasu nemohli dostať.“
Tomáš Galvas, obranca Česka: „Fíni hrali výborne, dobre korčuľovali. V prvej tretine sme mali problémy, dostali sme dva góly a proti takému súperovi sa to ťažko dobiehalo. Na tomto šampionáte sme predvádzali striedavé výkony, niekedy perfektné, niekedy nič moc.“