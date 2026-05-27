ONLINE: 17. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (hornatá - 202 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe sedemnástu etapu, ktorá štartuje v meste Cassano d’Adda a po 202 kilometroch bude finišovať v horskej obci Andalo.
Sedemnásta etapa by mohla svedčať úniku. Nie je taká náročná, aby spôsobila veľké rozdiely v celkovom poradí, a tak môže únik dostať dostatočný priestor.
27.05.2026 o 12:20
17. etapa: Cassano d’Adda – Andalo
Pořadí Gira po 16. etapě (růžový trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 62:10:26
2. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:03
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +4:27
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +5:00
5. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious +5:40
6. Derek Gee-West (CAN) Lidl – Trek +7:09
7. Michael Storer (AUS) Tudor +7:14
8. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +7:57
9. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +9:20
10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +9:44
---
18. Jan Hirt (CZE) NSN +21:17
139. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +3:56:55
142. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:00:01
145. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +4:04:09
Pořadí týmů
1. Visma | Lease a Bike 186:58:06
2. Red Bull – BORA – hansgrohe +13:43
3. Netcompany INEOS +21:43
4. Tudor +34:56
5. Pinarello-Q36.5 +49:50
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 62:16:06
2. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +2:17
3. Mathys Rondel (FRA) Tudor +4:23
4. Johannes Kulset (NOR) Uno-X Mobility +13:43
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +16:58
---
44. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +3:54:21
Pořadí bodovací soutěže (fialový trikot)
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 145 bodů
2. Jhonatan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 143
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 78
4. Jasper Stuyven (BEL) Soudal Quick-Step 71
5. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 70
---
89. Jan Hirt (CZE) NSN 2
Pořadí vrchařské soutěže (modrý trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 211 bodů
2. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 129
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 96
4. Jardi van der Lee (NED) EF Education – EasyPost 83
5. Einar Rubio (COL) Movistar 77
---
54. Jan Hirt (CZE) NSN 1
Po včerejší horské etapě ve Švýcarsku, nejkratší na Giru za poslední dekádu mimo časovek, čeká cyklisty naopak po návratu do Itálie pořádná jízda. Kopcovitá sedmnáctá etapa měří 202 km, v první čtvrtině vede po rovině, ale ve zbytku trasy neustále stoupá, nabídne tři vrchařské prémie 3. kategorie a jednu netradičně rovněž na vrcholu kopce umístěnou sprinterskou, vždy s převýšením okolo půl kilometru. Dojezd je umístěn v Andalu a posledních šest kilometrů vede po krátkém sjezdu přibližně tříprocentním sklonem opět vzhůru. Po dni, který patřil jezdcům na celkové pořadí, je to tedy etapa jako stvořená pro únik, příznivci cyklistiky se mají opět na co těšit.
